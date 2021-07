Eine Legende der Theaterfotographie: Helga Wallmüller ist im Alter von 95 Jahren gestorben

Leipzig

Helga Wallmüller ist tot, die Grande Dame der Theaterfotografin, die über Jahrzehnte das Bild prägte, das die Menschen sich vom Theater machte, ist im Alter von 95 Jahren für immer eingeschlafen. Sie selbst hat ihr Wirken so beschrieben: „Ich habe meine Arbeit gemacht, die ich geliebt habe, die mein Lebensinhalt war und die mich zeit meines Lebens zwang, mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Mein Wirken hat mir unzählige beglückende Kunsterlebnisse und wunderbare Begegnungen mit Sängern, Schauspielern und all den anderen Enthusiasten beschert, ohne die ein Theater nicht lebensfähig ist. Es war ein schönes, erfülltes, ein bereicherndes Leben. Meine 40 Jahre im Dienste der Leipziger Theater waren eine wunderbare Zeit mit täglich neuen Anregungen, Forderungen, Fragen, Erfolgserlebnissen und harter Arbeit.“

Mindestens eine Generation lernte von ihr

Helga Wallmüller kam 1926, als Helga Zehmisch in Lindenau zur Welt. Fast wäre sie Sängerin geworden. Aber die Eltern rieten ihrem einzigen Kind, Fotografin zu werden. Bereits 1961 wurde ihr der Titel „Artist FIASP“ durch die Féderation Internationale de l’art Photographique verliehen. Was sie nicht abhielt, mit über 40 noch an der Hochschule für Graphik und Buchkunst zu studieren, um 1971 das Diplom zu erwerben. Mindestens eine Generation von Theaterfotografen lernte dann von ihr Geheimnisse und Besonderheiten des Metiers.

Die letzten Jahre verbrachte Helga Gräning, es ist der Name ihres zweiten Mannes, in einem Seniorenheim am Nordplatz. Die Kameras, die sie ein Leben lang in ihren Händen hielt, rührte sie längst nicht mehr an.

Von ror/kfm