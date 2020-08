Salzburg

Auch das größte Festival der Klassikwelt muss sich beschränken. Wegen der Corona-Pandemie haben die Salzburger Festspiele ihr Programm reduziert und die Besucherzahlen heruntergefahren: Statt der ursprünglich geplanten 242 373 Karten konnten in diesem Jahr nur 76 698 verkauft werden. Doch anders als in Deutschland, wo die Abstands- und Hygieneregeln massive Auswirkungen haben auf das, was auf den Bühnen gespielt wird, macht man in Österreich in künstlerischen Dingen keine Kompromisse: Zur Eröffnung der Festspiele stand „Elektra“ von Richard Strauss auf dem Programm – allein der Orchesterbesetzung nach eines der größten Werke der Musikgeschichte.

Globales Publikum

Möglich gemacht haben das Corona-Tests bei allen Mitwirkenden und vor allem der unbedingte Wille der Festspielleitung, ein starkes Lebenszeichen zu senden: Salzburg möchte zeigen, dass Kultur und Corona sich nicht ausschließen. Und damit das möglichst viele Menschen erfahren, hat man sich erstmals in der 100-jährigen Festspielgeschichte entschlossen, die Premiere live in Kinos auf der ganzen Welt zu übertragen. Der in diesem Jahr besonders kleine Kreis der Festspielbesucher weitet sich so zum globalen Publikum.

Anzeige

Verbindende Kraft

Ein Grund dafür, dass die Jubiläumsausgabe der Festspiele mit „Elektra“ beginnt, ist die gemeinsame Geschichte von Werk und Festival: „Elektra“ ist der zentrale Berührungspunkt von Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt, die vor 100 Jahren mit der Gründung der Festspiele die verbindende Kraft der Kultur nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg in Erinnerung rufen wollten.

Weitere LVZ+ Artikel

Fruchtbare Zusammenarbeit

Die Oper selbst allerdings ist gut zehn Jahre älter. Strauss wurde zur Komposition angeregt, nachdem er das Schauspiel von Hofmannsthal in einer Aufführung des Regisseurs Reinhardt gesehen hatte. Der Dichter selbst bearbeitete sein Drama als Libretto für Strauss – es war der Beginn einer außergewöhnlich fruchtbaren Zusammenarbeit.

Gewaltige Orchesterausbrüche

Zusätzlich zur historischen Dimension kommt nun ein weiterer Punkt, den die Festivalmacher kaum ahnen konnten, als sie „Elektra“ als diesjährige Eröffnungspremiere planten: Die überwältigende Wirkung der auf fast maßlose Weise opulenten Musik ist in Zeiten der Beschränkung umso größer. Viel hilft viel: Selbst bei der akustisch durchaus bescheidenen Kinoübertragung ist zu spüren, welche Kraft hier von den gewaltigen Orchesterausbrüchen ausgeht, mit denen Strauss einen fast zweistündigen Klangrausch entfesselt.

Kostbare Mixturen

Dirigent Franz Welser-Möst, der die hier dicht im Graben gedrängten Wiener Philharmoniker leitet, versteht es, durch kluge Dosierung die Sogwirkung der Musik noch weiter zu steigern. Er hat viel Sinn nicht nur für die harsch aufragende felsige Klanglandschaft, mit der Strauss die antike Geschichte illustriert, sondern auch für die vielen kostbaren Mixturen, die die reiche Orchestrierung ermöglicht.

Bedeutungstiefe Wasserbecken

Dabei ist der Klangrausch nur eine Folie für das mythenferne Drama, das sich auf der breiten Bühne der Felsenreitschule wie neu ereignet. Regisseur Krzysztof Warlikowski leistet sich dabei einige Bezüge zur „Salome“-Produktion von Romeo Castellucci, die vor zwei Jahren in Salzburg Triumphe feierte. Auch bei Ausstatterin Malgorzata Szczesniak sind die zahlreichen Balkone im Bühnenhintergrund der Felsenreitschule ausweglos geschlossen, wieder gibt es bedeutungstiefe Wasserbecken, in denen die Figuren vergeblich ihre Schuld abzuwaschen suchen.

Zeitlose Blutfehde

Doch anders als Castellucci, der sich ganz auf eine symbolistische Deutung beschränkt hatte, erzählt Warlikowski sehr plastisch die Geschichte eines Gattenmordes und des nachfolgenden Rachefeldzuges der Kinder gegen die eigene Mutter. Dass die Kostüme an eine Mafia-Familie der 50er erinnern können, betont zusätzlich die Zeitlosigkeit dieser antiken Blutfehde.

Intensives Titelrollenporträt

In der Sängerbesetzung bleibt der Salzburger Intendant Markus Hinterhäuser seiner bemerkenswerten Linie treu, auf die großen Stars zu verzichten – stattdessen gibt es auch in diesem Jahr spektakuläre Debüts: Asmik Grigorian, vor zwei Jahren umjubelte Salome, rückt als mädchenhaft aufblühende Chrysothemis in die zweite Reihe. Die litauische Sopranistin Ausrine Stundyte, in Mitteldeutschland einst gefeiert als Manon Lescaut im Theater Altenburg/ Gera, kann als Elektra zwar nicht ganz an Grigorians Erfolg anknüpfen – auch ihr gelingt aber ein intensives Titelrollenporträt. Voll festspielwürdig sind auch Tanja Ariane Baumgartner (Klytämnestra) und Derek Welton (Orest). Entsprechend begeistert ist der Applaus im Festspielhaus – dem sich auch im Kino immerhin einzelne Besucher anschließen.

Deutliches Lebenszeichen

Wie also geht es nun weiter in der Oper? An Kraft und Vitalität gerade dieser erstaunlichen Kunstform kann an diesem Abend kaum Zweifel bestehen. Deutlicher hätte das Lebenszeichen aus Salzburg nicht ausfallen können. Hoffentlich wird es gehört.

Von Stefan Arndt