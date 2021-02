Leipzig

Wenn Sie nicht gerade Ihr Auto ausgraben, vergeblich auf Bus oder Bahn warten, den Gehweg räumen, dann müssen doch auch Sie – Hand aufs Herz! – einräumen, dass das da draußen sehr, sehr schön ist. Es ist, geeignete Kleidung vorausgesetzt, sehr, sehr schön dem eisigen Wind zu trotzen, dem Schnee unter den Füßen beim Knirschen zuzuhören, von Ferne grundiert vom heiseren Raspeln der Schneeschieber, Kinder zu beobachten, der Welt durchs Fenster dabei zuzusehen, wie immer mehr von diesem magischen Weiß die Grenzen verwischt. Die Grenzen zwischen Wiese, Weg und Straße, zwischen Gehweg und Einfahrt, zwischen den wachsenden Welten für Menschen und den schrumpfenden für Maschinen. Denn für Maschinen ist sie nicht gemacht, diese Winterwelt. Darum erscheint sie vielen als abweisend ja feindlich.

Die schönen Seiten des Winters. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Das zeigt, wie weit wir die Kontrolle über unsere Leben schon an tote Instanzen übergeben haben. Und das sollte uns viel eher mit Sorge erfüllen als der Winter draußen vor der Tür. Denn der bleibt bei Lichte besehen im Rahmen des Erwartbaren und taugt kaum dazu, größere Analysen an ihm festzuzurren. Er steht, da ist er ganz Wetter, weder kraft seiner Außerordentlichkeit für den Klimawandel noch angesichts seiner Kälte für die Nichtexistenz der Erderwärmung.

Winter in Leipzig: Wir mussten lange auf den Schnee warten

Gewiss: Wir mussten lange warten auf dieses seltsame Wetterphänomen. Gut zehn Jahre ist es her, dass wir Vergleichbares erlebten. Und damals, Ende 2010 war’s, kam der Winter pünktlich zum Fest, weswegen er nicht als Schneechaos verflucht wurde, sondern als Weiße Weihnacht bejubelt. Eigentlich stehen die Zeichen gut, auch jetzt wieder vor allem die sehr, sehr schönen Seiten dieses Wetters zu sehen. Denn Schnee und Kälte treffen auch im Corona-Lockdown auf eine Welt, in der die Zeit anders verläuft: In den letzten eindreiviertel Jahrhunderten hatten Menschen hierzulande nur sehr selten Gelegenheit, sich so weit aus dem Alltag zurückzuziehen.

Machte Müllers „Winterreise“ unsterblich: Franz Schubert. Quelle: Archiv

Bis weit ins 19. Jahrhundert kam die weitgehend von der Landwirtschaft und ihren Rhythmen beherrschte Gesellschaft Mitteleuropas im Winter zur Ruhe. Man fand Zeit für einander, für die Familie, für gemeinsame Abende in der Stube, zum Basteln, Werkeln, Backen, für Muße und Gemütlichkeit. War die Ernte eingebracht, das Vieh im Stall, das Haus winterfest gemacht, die Vorratskammer voll, störte der Winter nicht weiter. Überdies zog es den bäuerlichen Selbstversorger kaum noch nach draußen, in die Kirche musste oder wollte man, in den Supermarkt nicht, schon gar nicht auf die Autobahn. Doch dann, ab 1850, wurde alles anders: Die Menschen zogen in Städte, in denen kein Platz mehr war für den Winter.

Die Bedeutung des Winters: Abschied und Tod

Außer in den Träumen der Kinder und den Erinnerungen von Erwachsenen, wenn sie ihnen einmal Raum lassen. Dann denken wir zurück an die traumschöne Zeit zwischen den Jahren 2010 und 2011, an den herrlichen Leipziger Schneewinter 1996/97, an die Jahre dazwischen, in denen er uns durchaus auch mit ergiebigen Schneefällen und klirrendem Frost besuchen kam. Und selbst im Rückblick auf 1978/79, auf den letzten Winter, der für viele Menschen tatsächlich existenzielle Bedrohungen mit sich brachte, überwiegen doch die schönen Seiten einer Zeit, in der nach dem ersten Schrecken Kanäle und Seen zum Schlittschuhlaufen einluden, und jede noch so erbärmliche Anhöhe zum Rodeln, in der Menschen zusammenrückten, sich halfen, sich wahrnahmen, sich spürten.

Trotzdem ist der Winter natürlich auch die tra

Der Winter erobert die Stadt zurück: Verschneites Leipzig - Eingeschneite Autos in Leipzig. Quelle: Kempner

urigste Zeit des Jahres. Er steht im ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen für Abschied und Tod und lieferte darum der Kunst ein unerschöpfliches Reservoir von Bildern und Gleichnissen, von Wegweisern durch einsame Herzen und verletzte Seelen.

Winter in Leipzig: Wenn Tränen gefrieren

Fremd ist er beispielsweise im Frühling eingezogen, der namenlose Wanderer in der „Winterreise“, und fremd zieht er im Winter wieder aus. Da ist seine Liebe längst zerbrochen, alle Hoffnung der Sehnsucht nach dem allmächtigen Gevatter Tod gewichen. Wilhelm Müller schrieb die Gedichte, Franz Schubert veredelte sie zu einem unsterblichen Liederzyklus. Aber die Verse, die da in schlichter Vertrautheit das Unglück beweinen und den Schmerz, sie sind auch für sich genommen groß und schön. Wären sie es nicht, Schuberts Töne wären nicht fast zwei Jahrhunderte lang an ihnen haften geblieben.

Da ist der Weg gehüllt in Schnee, der alle Erinnerungen an bessere Zeiten überdeckt. Da fallen gefrorene Tränen von den Wangen herab, und doch kommen immer neue – als wollten die zerschmelzen des ganzen Winters Eis. Da sucht er vergeblich nach ihrer Tritte Spur und will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit seinen heißen Tränen. Da hat der Reif einen weißen Schein ihm übers Haupt gestreut, da glaubte er schon ein Greis zu sein und hat sich sehr gefreut. Da sieht er sein Herz an den Himmel gemalt als eigenes Bild – und es ist nichts als der Winter, der Winter kalt und wild. Zum trostlosen Schluss steht da diese Gestalt am Wegesrand: Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her; und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Wie traurig ist das – und wie schön. Man kann derlei Wonnen des Trostlosen romantisch finden oder sie als Winterblues bezeichnen. In beiden Fällen dienen sie der emotionalen Hygiene. Und wer nicht von ihnen ins Mark getroffen zu seufzen im Stande ist, dem fehlen die Antennen für das Glück der Sehnsucht und Melancholie.

Für all die gibt es nicht nur Franz Schuberts „Winterreise“, sondern auch Richard Eilenbergers „Petersburger Schlittenfahrt“. Ziemlich schlechte Musik – aber auch sie zeigt, dass Winter vor allem dann sehr, sehr schön ist, wenn er mit dem richtigen Wetter kommt. Vorausgesetzt, Sie müssen nicht gerade ihr Auto ausgraben, vergeblich auf Bus oder Bahn warten, den Gehweg räumen.

