Leipzig

110 Jahre liegen zwischen Sergej Rachmaninoffs 1907 in Dresden vollendeter zweiter Sinfonie und Sofia Gubaidulinas Tripelkonzert, das der heutige Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons 2017 mit seinem Boston Symphony Orchestra aus der Taufe hob. Aber die Kombination beider Werke zur Eröffnung der 241. Saison des Gewandhausorchesters am Freitagabend im Corona-vollen großen Saal nimmt Nelsons sozusagen auf einen Atem, die so unterschiedlichen musikalischen Welten aus einem gemeinsamen Geist erschaffend. Und das klingt, als könne es gar nicht anders sein. Weil die Gewandhauskomponistin auch dieser Saison, die am 24. Oktober ihren 90. Geburtstag feiert, und der Vollender der Tschaikowski-Tradition weit mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint.

Natürlich könnte Nelsons es sich leichter machen, als die neue Saison mit Neuer Musik zu beginnen. Zumal die aus Gubaidulinas Feder jeden dynamischen Sog verweigert. Keine Motorik, kaum weit gespannte Bögen, schon gar keine virtuose Selbstdarstellerei der wunderbaren Solistinnen Baiba Skride an der Geige, Harriet Krijgh am Cello und des wunderbaren Solisten Martynas Levickis, der den Bajan-Part auf dem Akkordeon spielt. Doch das unterscheidet sich im Wesentlichen nur durch die Tasten auf der rechten Seite von den Knöpfen der russischen Variante, für die Gubaidulina so viel schrieb.

Unberührte Musik

Die drei leuchten in immer neuen Farben aus, was aus der schlichten Sechs-Ton-Zelle herauszuholen ist. Kaum aus ihrem Rhythmus, der litaneihaft auf sich selbst beharrt. Eher aus seiner beschwörenden Kraft. Wobei Gubaidulina die drei so unterschiedlichen Solo-Instrumente nicht im Wettstreit miteinander führt, sondern als Klang-Kontinuum. Unmerklich sind die Übergänge, unwirklich homogen die Mischungen – bemerkenswert deutlich setzen sie sich dennoch vor den Klängen des riesigen Orchesters ab, das Gubaidulina in von unten, vom Bass, der Tuba aus geschichteten warmen Mischklängen seinen Weg aus der Tiefe ins Licht antreten lässt. Eine spirituelle Reise per aspera ad astra, die, durchs Raue zu den Sternen, so sinnlich die Hoffnung nachzeichnet, die mit diesem ersten Großen Concert der neuen Corona-Saison verknüpft ist – wie es konsequent konstruiert ist aus der erwähnten Zelle, die Gubaidulina überlagert mit einer Naturtonreihe. Die pure, die reine, die unbefleckte, die von allen Eitelkeiten unberührte spirituelle Musik aus der Zeit vor ihrer Kunstwerdung übernimmt da wieder die Herrschaft. Das ist offenhörlich ganz nach dem Geschmack Andris Nelsons’, der Gubaidulina zu den archaischen Wurzeln seiner Kunst mit sinnlicher Neugier folgt und dabei mit seinem üppig liefernden Orchester immer wieder neue Schönheiten zutage fördert.

In Rachmaninoffs Zweiter macht er es kaum anders. Auch diese knappe Stunde (viele Kollegen sind deutlich schneller durch mit den vier Sätzen), ist aus einer Urzelle gezeugt. Sieben Töne hat sie, einen mehr als die Gubaidulina-Formel. Doch wie Rachmaninoff, der laut Nelsons „größigste Melodist von allen die Komponisten“, dieses Material konkret auffächert in Linien von beinahe schmerzender Schönheit, wie er daraus Harmonien schichtet und Form-Verläufe, das alles gekleidet in bronzene Orchesterfarben, wie sie süffiger, geschmeidiger, üppiger nie gemischt wurden, das ficht den amtierenden Gewandhauskapellmeister nicht weiter an.

Unwiderstehlich

Er schwelgt und lässt schwelgen. Wogegen auf den ersten Blick nichts spricht, weil es doch gar zu schön ist, was das Gewandhausorchester ihm liefert. Da glühen die Streicher um Frank-Michael Erben um die Wette, funkelt das Holz um die sublim ausmusizierte unendliche Melodie der Soloklarinette im Adagio, türmt sich über dem satten Fundament der Tuba ein Blech-Palast von unwiderstehlicher Pracht.

Unwiderstehlich – das trifft die Musizierhaltung dieses ersten Großen Concerts der neuen Saison ziemlich gut. Denn gegen die Kraft dieser sinnlichen Überrumpelung ist niemand gefeit, der empfänglich ist für Emotion aus Musik. Allerdings bleibt sie ohne ästhetisches Gegengewicht: Ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Riccardo Chailly, der diese Sinfonie (wie Rachmaninoff selbst) in einem seiner letzten Großen Concerte von der Präzision aus anging, von der klassizistischen Seite, lässt Nelsons ungehindert strömen.

Diese Zufriedenheit mit der Herrlichkeit des Augenblicks ist verantwortlich dafür, dass vor allem der Kopfsatz vor lauter Schönheit auf der Stelle tritt. Doch dieses Musizieren mit dem Bauch entschädigt dafür mit so vielen so unbeschreiblich schönen Stellen, wie sie nach den Entbehrungen vergangener Corona-Monate einfach mal sein müssen. Kaum nötig zu erwähnen, dass derlei zwangsläufig in rückhaltlosen Jubel mündet.

Am morgigen Sonntag, 11 Uhr, wird das Programm wiederholt. Von den rund 1250 Karten ist noch ein rundes Fünftel zu haben. An der Tageskasse oder unter Tel. 0341 1270280.

Von Peter Kormacher