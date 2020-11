Leipzig

Joe Biden ist 20, als ihn die Mutter seiner Freundin fragt, was er denn später einmal beruflich machen will. „Präsident“, sagt Biden. „Präsident der Vereinigten Staaten.“ Diese Szene, die der Journalist und Pulitzer-Preisträger Evan Osnos in seiner Biografie über Joe Biden beschreibt, ist nun fast sechs Jahrzehnte her. Und wird noch wahr.

Evan Osnos, seit 2008 Redakteur beim US-Magazin „New Yorker“ und langjähriger Beobachter der Karriere des kommenden US-Präsidenten, nimmt uns ein Stück mit des Weges. Die Beschreibungen und Analysen in seinem Buch reichen von Bidens Kindheit über seine politische Karriere als Senator, Vizepräsident bis zum Rennen um das Weiße Haus in den vergangenen Wochen und Monaten. Osnos’ Studie reicht bis in den Herbst dieses Jahres. Biden hat er zuletzt 99 Tage vor dem Wahltermin gesprochen.

Kampf gegen das Stottern

Die prägende Erfahrung aus Bidens Kindheit, so schreibt Osnos, war sein Kampf gegen das Stottern. „Meine Sprache war wie ein Morsecode“, wird er zitiert. „Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Strich-Strich-Strich-Strich. Es war, als müsste ich ständig mit der Narrenkappe in der Ecke stehen. Die anderen Kinder sahen mich an, als wäre ich zurückgeblieben. Sie lachten.“ Doch Joe Biden nimmt den Kampf gegen seine Sprachstörung auf. Mit Willenskraft und Beharrlichkeit arbeitet er daran, und im zweiten Schuljahr der Highschool verschwindet das Stottern. Zurück bleibet eine tiefe Angst vor Verwundbarkeit und Bloßstellung.

In dem Buch wird eine weitere Lektion aus Bidens Kindheit erzählt: Seine Schwester Valerie erinnert sich: „Schon in unserer Kindheit schärfte unsere Mutter uns ein: Niemand ist besser als ihr. Und ihr seid nicht besser als irgendein anderer Mensch.“ Mit dieser Einstellung eint man zwar noch kein Land, aber es ist eine gute Voraussetzung dafür, es zu versuchen. Dazu kommt Bidens über Jahrzehnte gelernte Fähigkeit, Kompromisse zu schließen. Bidens Leitfrage, so zitiert Osnos David Plouffe, einen von Obamas politischen Beratern, lautet: „Wo ist der Raum für eine Übereinkunft?“

Keine Elite-Uni

Wir erfahren viele Fakten über und Geschichten aus Bidens Leben, etwa dass er sein Leben lang Abstinenzler war, weil es in seiner Familie genug Alkoholiker gegeben habe. Wir lesen, dass der Sohn eines Autohändlers seit 1984 der erste Präsidentschaftskandidat ist, der keine der acht US-Elite-Universitäten besucht hat und dass er am College of Law der Syracuse University in seinem Jahrgang als 76. von 85 Studenten abschloss.

Was Biden besonders ausgezeichnet, ist seine Fähigkeit, im besten Sinne ein Menschenfänger zu sein. Er geht auf die Menschen zu, er hört zu, er lässt sich auf sie ein. Biden hat einen „unstillbaren Appetit auf den persönlichen Kontakt“, heißt es im Buch. Er hat Appetit auf das Bad in der Menge, darauf, seinem Gegenüber die Hand um den Hinterkopf zu legen oder gar die eigene Stirn an die Stirn des Gegenübers zu lehnen – natürlich nicht mehr seit Ausbruch der Corona-Krise. „Er ist ein Politiker, der Tuchfühlung sucht, und alles ist echt. Nichts davon ist aufgesetzt“, sagt Ex-Außenminister John Kerry über Biden.

„Respektvoll zuhören“

Allerdings haben ihm diese Annäherungen auch den Vorwurf sexueller Belästigung eingebracht oder zumindest den Vorwurf, die persönliche Distanzzone von Frauen verletzt zu haben. Biden sagt dazu, er habe nie das Gefühl gehabt, sich unangemessen verhalten zu haben. „Aber wenn behauptet wird, ich hätte es getan, werde ich respektvoll zuhören. Aber es war nie meine Absicht.“

Sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik sucht er stets nach potenziellen Partnern. „Man kann ihn in Kasachstan oder Bahrain oder wo auch immer absetzen – er wird dort irgendeinen Typen finden, den er vor dreißig Jahren kennenlernte und der mittlerweile das Sagen hat“, sagt Julianne Smith, Bidens frühere stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin. Eine Fähigkeit, die sowohl ihm als auch seinem erwarteten Streben, den Multilateralismus in der Welt wiederzubeleben, enorm helfen könnte.

Man kann ihn nicht nicht mögen

Doch dieses Kumpelhafte, das Biden auch bei ausländischen Staatschefs und Diplomaten an den Tag legt, wird zwiespältig aufgenommen. Die einen sagen, man kann Joe Biden nicht nicht mögen. Die anderen halten ihn für onkelhaft, nervig und naiv.

Umso beleidigender muss für ihn der Fund im Versteck des getöteten Topterroristen Osama bin Laden gewesen sein. Der Chef von Al Qaida, so berichtet Evan Osnos, hatte ein Mordkommando beauftragt, Barack Obama zu töten, seinen Vizepräsidenten Joe Biden aber nicht. „ Biden ist vollkommen ungeeignet für das Amt, sodass die Vereinigten Staaten in eine Krise geraten werden“, heißt es demnach in einem Dokument Bin Ladens.

Mitreißender Redner

Legendär ist seine Fähigkeit, in Fettnäpfchen zu treten. Barack Obamas politische Berater hatten während der Wahlkämpfe und während der Vizepräsidentschaft Bidens stetig Angst vor den „Joe-Bomben“, Sätzen wie: „Ich kann ihnen sagen, dass ich acht Präsidenten kennengelernt habe, drei von ihnen intim.“ Doch er gilt auch als guter bis mitreißender Redner.

Als Barack Obama Joe Biden die Vizepräsidentschaft anbot, hatte der nur eine Bedingung: Er wollte überall mitmischen, überall dabei sein und nicht nur als Grüßonkel dienen. Obama, so schreibt Osnos, sei einverstanden gewesen und habe hinzugefügt: „Ich will Ihren Standpunkt hören, Joe. Nur will ich ihn in zehnminütigen Ausführungen hören, nicht in sechzigminütigen.“

Überzeugendes Poträt

Für seine Biografie, die erst vor wenigen Tagen bei Suhrkamp auf Deutsch erschienen ist, hat Evan Osnos Biden selbst sowie viele Wegbegleiter, berufliche Freunde und Gegner, Familienmitglieder und politische Beobachter gesprochen. Mit ihrer Hilfe und viel zeitgeschichtlicher Kenntnis legt Osnos ein überzeugendes Porträt vor, das immer wieder tief in den Washingtoner Politikbetrieb eintaucht. Zudem ist das Buch hervorragend geschrieben und von Ulrike Bischoff und Stephan Gebauer ebenso gut übersetzt.

Osnos konzentriert sich aufs Politische, verschweigt aber auch nicht private Wegmarken, vor allem nicht die Joe Biden prägenden Tragödien aus seinem Leben. 1972, Biden ist mit 29 mit einem sensationellen Überraschungssieg in Delaware in den Senat eingezogen, stirbt seine Ehefrau Neilia (deren Mutter er einst den Berufswunsch „Präsident“ verraten hatte) und die einjährige Tochter Naomi. Joe Biden bleibt mit den Söhnen Beau und Hunter zurück und pendelt über Jahre als alleinerziehender Vater zwischen Washington und seinem eineinhalb Stunden entfernt liegenden Wohnort. 1977 heiratete Joe Biden Jill Jacobs, mit der er die Tochter Ashley hat und die nun als First Lady mit ins Weiße Haus einzieht. Vor fünf Jahren starb sein Sohn Beau im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor.

Lesenswerte Biographie

Am Ende dieser sehr lesenswerten Biografie kommt Osnos noch auf die Politik der Gegenwart zu sprechen. Auf die Corona-Krise, die Zerrissenheit der Demokratischen Partei, das Verhältnis zur Jugend und zu den Linken in seiner Partei um Bernie Sanders. Und auf seine Ankündigung, schnell und per Dekret wieder dem Pariser Klimaabkommen und der WHO beizutreten.

Biden selbst – und das hört man ja schon in diesen Tagen aus seinen Reden heraus – hofft, mithilfe seiner langjährigen politischen Kontakte und seiner ausgeprägten Kompromissbereitschaft Politik nicht nur gegen, sondern auch mit den Republikanern gestalten zu können.

Von Christian Teetz