Flucht auf dem Todesmarsch: Susanne Maudets Bericht „Dem Tod davongelaufen“

Leipzig

Sie hießen Christine, Jacky, Mena, Nicole, Zaza, Zinka, Guilemette, Lon, Josée. Sie waren etwa Mitte zwanzig. Sechs Französinnen, zwei Holländerinnen, eine Spanierin. In Leipzig-Schönefeld, im Lager des Rüstungskonzern Hasag, trafen sie zusammen. Neun unter über 5000 Gefangenen im ersten und größten Außenlager für Frauen des KZs Buchenwald. Im Sommer 1944 wurden sie alle verhaftet – wegen Aktivitäten in der Résistance. Erste Station: Frauen-KZ Ravensbrück.

Sie hatten gesehen, wie Gefangene im Speisesaal erhängt und mit Stöcken beim Appell erschlagen wurden. Sie hatten neun Monate immer Hunger, waren ausgelaugt vom Zwölf-Stunden-Tag bei der Hasag. Nachdem am 11. April 1945 alliierte Bomben das Leipziger Werk für Panzerfaust, Munition, Granaten schwer beschädigt hatten, begann drei Tage danach der Todesmarsch. Richtung Osten über Wurzen und Oschatz, abgehärmt, in Holzpantinen, frierend im kalten Aprilwind, mit 300 Gramm Brot, einem halben Stück Margarine und einer Wurst, die sich bald zersetzte.

Ungewöhnliche Erinnerung

Gleich nach dem Krieg hat Suzanne Maudet (Zaza), zurückgekehrt nach Frankreich, den Bericht von diesem Marsch aufgeschrieben. Gedruckt wurde er allerdings erst 2004, zehn Jahre nach dem Tod der Autorin. Alle Versuche zuvor scheiterten.

Dabei ist diese Erinnerung auf etwa 100 Druckseiten ungewöhnlich. Denn es ist nicht der bittere Report eines Martyriums, sondern die Erzählung einer Flucht. Eines Abenteuers in den letzten Kriegstagen in einem fremden Land. Das hätte durchaus auch schiefgehen können.

Einüben von Anpassung

Davon erzählt „Dem Tod davongelaufen“ nichts. Suzanne Maudet bevorzugt lieber einen heiteren, bisweilen ironischen Ton für den Weg durch Sachsen. In den Dörfern treffen die neun Frauen auf sehr verschiedene Reaktionen: Verunsicherung, Misstrauen, Abweisung. Die Zahl der Helfer ist erstaunlich. Suzanne Maudet vermutet ein Einüben von Anpassung für die Zeit danach.

Manche allerdings, die sind aus tiefem Herzen betroffen. „Annelise weint immer wieder sehr große, stille Tränen, die bestimmt nicht vorgespielt sind. Sie und ihr Vater sind offenbar niedergeschmettert“, erzählt Suzanne Maudet von einem Bauern und seiner Tochter bei Raitzen. Sie glaubt ihnen, dass sie von all den Lagern nichts wussten.

Einfach nur Glück

Die deutsche Obrigkeitshörigkeit hilft den Neun nicht wenig. So rettet sie eine Wegskizze, die ein Gendarm arglos ☺auf ein Blatt Papier mit amtlichem Briefkopf malte, einige Male. So haben die neun Frauen wohl auch einfach nur Glück, dass sie nicht auf SS-Leute oder Fanatiker stoßen.

Soldaten und Offiziere der Wehrmacht helfen oft einfach weiter. So gibt es in Reppen Essen gleich neben dem Raum für Offiziere. So geben ihnen Soldaten unterwegs Nahrung, übernachten sie in Obersteina bei einem General im Ruhestand. Der Kommandeur eines letzten Aufgebots von Teenagern schreibt dem „wandelnden Armenhaus, humpeln, hinkend, in Lumpen gekleidet“ (Maudet) einen Passierschein – zur Überquerung von Mulde und Front. Dahinter, in Colditz, stehen die Amerikaner.

„Das Land ist hässlich und eben“

Überraschend ist die distanzierte Sicht auf französische Kriegsgefangene, die den Weg der Frauen kreuzen. Einer verdächtigt sie, im deutschen Bordell gearbeitet zu haben. Ein anderer redet abfällig über jüdische Frauen und politische Häftlinge. Sie beherrschen sich und suchen weiter ihren Weg durch eine Front-Landschaft, in der kaum jemand Karten hat – und keiner weiß, wo nun eigentlich wer steht.

„Das Land ist hässlich und eben, doch es gibt auch starke Steigungen, die uns zermürben“, notiert nüchtern Suzanne Maudet. An manchen Tage schaffen sie nur vier Kilometer, sind mutlos und erschöpft, frieren in kalten Nächten im Stroh und tags im häufig stürmischen Aprilwind.

Suzanne Maudet „Dem Tod davongelaufen“, Verlag Assoziation A, 127 Seiten, 16 Euro Quelle: verlag

So wird „Dem Tod davongelaufen“ zu einem farbigen Bericht über eine gefährliche Flucht, die acht ungewisse Tage dauerte. Was hat sie getrieben? Jugend, Freundschaft - und der feste Wille, ins alltägliche Leben wieder zurückzukehren. Schreibt Suzanne Maudet.

Buchpremiere 6. Oktober, 19 Uhr, Conne Island mit der Übersetzerin Ingrid Scherf.

Von Norbert Wehrstedt