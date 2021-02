Françoise Cactus ist tot – Berliner Musikerin, Autorin und Feministin starb mit 57 Jahren 

Berlin

Die Musikerin, Sängerin und Autorin Françoise Cactus ist tot. Wie es auf der Webseite ihrer letzten Band Stereo Total hieß, starb die 57-Jährige am Mittwochmorgen in Folge einer Erkrankung an Brustkrebs.

Cactus gehörte zu den einflussreichsten Musikerinnen in den Subkulturen des Landes. Mit ihrer Band Stereo Total hat sie seit 1993 mehr als ein Dutzend Alben aufgenommen, die aufgrund von Sprachwitz und reduzierter Instrumentierung nicht nur in der alternativen Musikszene Deutschlands sehr erfolgreich waren. Zuvor gehörte sie auch zur feministischen Punkrockband „Lolitas“, die im Westberlin vor der Maueröffnung erheblich für Furore sorgten.

Hausbesetzerszene, Schlagzeug und Electro-Pop

Geboren in den 1960er Jahren in Nordfrankreich, zog Françoise Cactus nach ihrem Studium Mitte der 1980er Jahre in die damals enorm kreative Enklave an der Spree. Alles, was in der Musik Rang und Namen hatte, suchte damals in den Bars der Stadt nach Inspiration. Cactus lebte in der Hausbesetzerszene, spielte bei den Lolitas Schlagzeug und sang – damals noch überwiegend auf Französisch.

Nach dem Fall der Mauer gründete Cactus mit ihrem Lebenspartner, dem Ostberliner Brezel Göring, das Electro-Pop-Duo Stereo Total. Der unprätentiöse, aber überaus vielseitige Sound der Band sowie die geistreichen und witzigen Texte, die Cactus inzwischen auf Deutsch mit starkem französischem Accent sang, machten Stereo Total schnell über die Grenzen der Stadt berühmt.

Zu den größten Hits der zwischenzeitlich auch um Angie Reed erweiterten Gruppe gehören unter anderem „Schön von hinten“, „Liebe zu dritt“, „Du bist gut zu Vögeln“ und „Tanzen im 4 Eck“. Im von Superlativen überfrachteten Musikfernsehen der 1990er und 2000er Jahre wirkten ihre amüsanten, aber ebenfalls bewusst reduzierten Videoclips als genialer Gegenpol.

Neben ihrer Passion in der Musik war Cactus auch als bildende Künstlerin und Autorin tätig. Sie hat mehrere Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht, unter anderem die Sammlung „Neurosen zum Valentinstag“. Ihr ganzes Leben lang engagierte sich Françoise Cactus für Frauenrechte und Gleichberechtigung und wurde zum Vorbild für jüngere Generationen.

Von Matthias Puppe