Leipzig

Am Donnerstag und Freitag spielt das Gewandhausorchester die letzten beiden Großen Concerte dieser Corona-Saison, beide sind ausverkauft, was trotz der reduzierten Platzkapazität im Großen Saal keine Selbstverständlichkeit ist. Peter Korfmacher sprach mit dem Gewandhausdirektor Andreas Schulz über die Aktivitäten des Orchesters in Zeiten der Pandemie und über die Hoffnung darauf, dass alles wieder so schön wird wie vorher.

Rund acht Monate hat das Gewandhausorchester nicht zusammengespielt, trotzdem ist es gut in Schuss.

Weil es regelmäßig in großer und kleiner Besetzung gespielt hat.

Bei welchen Gelegenheiten?

Vor allem bei den CD-Produktionen, die parallel hätten laufen sollen zum normalen Spielbetrieb, die wir nun aber unter Corona-Bedingungen und unter strengen Test-Auflagen durchgezogen haben. Seit Dezember gab es regelmäßig Proben und Aufnahmen. Für den umfänglichen Strauss-Zyklus, den wir mit Andris Nelsons für die Deutsche Grammophon produzieren, für den Brahms-Zyklus mit unserem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt, den wir im Lockdown abgeschlossen haben, sowie das allen Opfern der Corona-Pandemie gewidmete Große Concert in der Woche nach Ostern, das ZDF und Arte koproduziert und ausgestrahlt haben. Dazu kamen Livestream-Produktionen aus der Oper sowie mit den Thomanern. Seit März waren wir mit über 140 Konzerten mit „Gewandhausorchester unterwegs“ aktiv, mit denen wir mehr als 7000 Zuhörer in Krankenhäusern und Kindergärten, Heimen und sozialen Einrichtungen erreichten. Unser Orchester ist die meiste Zeit präsent und aktiv geblieben. Darum wundert es mich auch nicht, dass es in bester Verfassung ist.

Wie waren die Reaktionen auf diese Aktivitäten?

Bei den CDs werden wir sehen – ich bin überzeugt, dass sie sehr gut geworden sind. Bei den anderen Projekten: überwältigend. Wir haben viel positive Rückmeldung bekommen, nicht nur, aber besonders bewegend von ehemaligen Anrechtlern, die ihr Abo aufgeben mussten und nun erleben konnten, wie ihr Orchester zu ihnen kommt. Das war immer wieder sehr emotional und zu Herzen gehend. Ähnliche Reaktionen hatte wir mit unserer Postkarten-Aktion.

Was verbirgt sich dahinter?

Gewandhausorchester-Musikerinnen und -Musiker haben jedem Abonnenten und jeder Abonnentin eine persönliche Postkarte geschrieben mit der Botschaft: Wir sind noch da, sind noch für Euch da, wir freuen uns auf Euch und kommen bald zurück.

So gewaltig scheint das Interesse an dieser Rückkehr nicht zu sein: Von den drei Großen Concerten, die auf der Zielgeraden der Spielzeit noch möglich waren, sind nur die beiden dieser Woche ausverkauft. Selbst die des Gewandhauskapellmeisters Andris Nelsons mit ihrem wirkungssicheren Strauss-Programm ließen Luft nach oben.

Das hat mich auch überrascht. Aber ich freue mich über jeden Gast, der kommt. Wir sehen mittlerweile klarer, was die Gründe anbelangt. Wir haben verschiedene Umfragen durchgeführt und sehr viele Rückantworten erhalten.

Mit welchem Ergebnis?

Der größte Teil derer, die noch nicht wiederkommen möchten, haben Sorgen oder Angst vor einer möglichen Ansteckung. Denen müssen wir noch klarer vermitteln, dass sie im Gewandhaus wirklich sicher sind.

Sind sie das?

Unbedingt! Wir haben gerade in Kooperation mit der HTWK eine Studie mit dem klaren Ergebnis durchgeführt, dass nicht zuletzt aufgrund des exzellenten Belüftungssystems im Gewandhaus selbst eine gute Stunde ohne Pause kein nennenswertes Ansteckungsrisiko birgt – bei voller Besetzung. Derzeit platzieren wir aber maximal 1200 Gäste im 2000-Plätze-Saal. Und die sind getestet, tragen bis zum Konzert-Beginn Maske. Also viel sicherer als bei uns geht es nicht.

Wie sehen Ihre Planungen für die nähere und nicht ganz so nahe Zukunft aus?

Die nächste Saison planen wir bis Ende des Jahres so wie bisher, also mit rund 1200 Zuschauerinnen und Zuschauerinnen bei nach wie vor geltenden Abstandsregeln. Diese gelten übrigens auch noch für das Orchester auf der Bühne. Die Unfallkasse, von deren Entscheidungen wir versicherungstechnisch abhängig sind, hat sich noch zu keiner angepassten Regelung durchgerungen. Aber ich denke, auch da kommt bald Bewegung rein.

Und im Publikum?

Schwer zu sagen, denn Prognosen sind naturgemäß schwierig, sofern sie die Zukunft betreffen.

Aber Sie werden doch interne Planungs-Szenarien entwickelt haben.

Ja, aber die sind mit Vorsicht zu genießen, weil man ja nie wissen kann ...

... gehen aber wovon aus?

Dass wir – bei aller gebotenen Vorsicht – bis Ende Dezember dieses Jahres weiterhin mit gut 50 Prozent unserer Platz-Kapazität rechnen, ab dem zweiten Quartal 2022 auf 75 Prozent aufstocken können und spätestens im Herbst 2022 wieder aufs volle Haus setzen können – aber dies sind vorsichtige Annahmen.

Sie gehen also davon aus, dass sich das Konzertgeschehen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau einpegeln wird.

Davon gehe ich fest aus.

Also auch davon, dass Sie alle Abonnenten zurückgewinnen werden?

Ja – das wird aber sicher etwas dauern. Nicht nur wir, auch andere Konzerthäuser und Orchester haben 15 bis 18 Prozent ihrer Abonnenten verloren – bei uns sind es bisher etwa 1800. Wir werden alles dafür in Bewegung setzen, dass sie zurückkommen, wie man an der kommenden Spielzeit sehen wird, die wir in der kommenden Woche veröffentlichen.

Werden auch die Großprojekte, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind, nachgeholt – allen voran das Mahler-Festival?

Natürlich – im Mai 2023 gibt es das nächste Leipziger Mahler-Festival, und es wird sogar länger werden: drei statt zwei Wochen.

Mit den gleichen Orchestern?

Nicht ganz – weil ja derzeit alle neu planen müssen. Aber es werden viele maßgebliche europäische Orchester dabei sein.

Überseeische waren bei dieser Ausgabe ohnehin nicht geplant, aber interkontinentale Gastspiele spielen beim Gewandhausorchester seit Jahrzehnten eine große Rolle. Wird die sich in Zukunft verändern?

Gewiss. Die Pandemie hat das Tournee-Geschäft kräftig durcheinandergewirbelt, und die Nachhaltigkeitsbestrebungen haben es auch. Künftig werden wir also statt der Heute-hier-morgen-da-Tourneen mehr auf Residenzen setzen: Mehrere Konzerte in einer Stadt. Und wenn wir dann die Tour so planen, dass wir nach Wien oder Paris mit dem Zug reisen können, statt mit dem Flieger, hat diese Folge der Corona-Pandemie durchaus auch ihr Gutes.

Zur Person Andreas Schulz, geboren 1961 in Stelle, Niedersachsen. Ab 1982 Studium der Musik- und Literaturwissenschaft sowie Musikpädagogik und Erziehungswissenschaft in Hamburg. Ab 1987 in verschiedenen Funktionen beim Schleswig Holstein Musikfestival tätig. 1992/93 Leiter des Referats für Veranstaltungswesen und Öffentlichkeitsarbeit an der Musikhochschule Lübeck. 1995–1997 Geschäftsführer der Glocke Veranstaltungs-GmbH in Bremen. Seit 1998 Gewandhausdirektor. Andreas Schulz ist verheiratet und hat fünf Töchter.

Von Peter Korfmacher