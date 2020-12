Leipzig

Die schlechte Nachricht: Es gibt 2020/21 im Gewandhaus kein „Freude, schöner Götterfunken“, und niemand ruft den Millionen beherzt zu:„Seid umschlungen!“ Denn in diesem Jahr muss der Jahreswechsel wegen der Corona-Pandemie ohne Schiller auskommen: Konzerte in Allgemeinen und Chorgesang im Speziellen, sie sind nach wie vor verboten.

Die gute: Auf Beethovens Neunte müssen man dennoch nicht verzichten. Gewandhausdirektor Andreas Schulz: „Im Dezember 2020 gilt erst recht: Silvester ohne Beethovens neunte Sinfonie aus dem Gewandhaus, das kommt gar nicht in Frage! Gerade in diesem Jahr haben wir Beethovens emotionale Kraft so nötig wie nie. Denn seine Musik berührt mit ihrer unmittelbaren Sinnlichkeit jeden von uns ganz individuell – unabhängig vom Kontext und auch ohne Worte.“

Beethoven-Jahr verpflichtet

Überdies feiert die Musikwelt zumindest im Geiste noch immer das Beethoven-Jahr, das ist eine Verpflichtung fürs Gewandhausorchester, das die Neunte erstmals im März 1826 aufführte, als Abschluss des im Jahr zuvor begonnenen ersten Zyklus aller neun Sinfonien überhaupt. Also hat man sich umgeschaut nach Corona-kompatiblen Alternativen und ist bei Franz Liszt fündig geworden.

Der war der erste namhafte Komponist, der nicht nur im großen Stil Musik für andere Besetzungen auf dem Klavier erschlossen hat – Schuberts Lieder beispielsweise machte Liszt als Klaviermusik erst bekannt. Er war auch der erste, der nicht damit zufrieden war, möglichst viele der originalen Töne auf Tasten und Finger zu übertragen, sondern versuchte, das Wesen der Kompositionen zu treffen, ihre Struktur, ihren Charakter – und auch ihren Klang.

Obszön schwer

So hat er grandiose Klavierbearbeitungen aller neun Sinfonien Beethovens geschrieben, dankbares Pianistenfutter (und obszön schwer), von Cyprien Katsaris mustergültig eingespielt (Teldec). Mit der spektakulären Anverwandlung der Neunten aber scheint Wagners Schwiegervater nicht zufrieden gewesen zu sein und verdichtete und erweiterte sie später für zwei Klaviere erneut.

Diese so spektakuläre wie sensible Version hat sich nun für sein Gewandhaus-Debüt in den letzten Wochen das Klavierduo Shalamov erarbeitet und gemeinsam mit dem Gewandhaus-Solopauker Tom Greenleaves aufwendig in Bild und Ton produziert. Die Kombination ausgerechnet mit Pauken ist dabei keineswegs dem Effekt geschuldet oder der Lautstärke. Tatsächlich sind in vielen von Beethovens Werken die Pauken von höchster struktureller Bedeutung. Im Violinkonzert beispielsweise sind sie so wichtig, dass Alfred Schnittke sie in seinen großartigen Kadenzen der Solovioline zur Seite stellte. In der Neunten kommen sie durchaus als Melodie-Instrumente vor, mindestens als Impulsgeber für melodische Schöpfungsakte. Es hat also Hand und Fuß, den beiden Flügeln der ARD-Preisträger Alina und Nikolai Shalamov Tom Greenleaves’ Kesselpauken zur Seite zu stellen für dieses Werk, das wie nur wenige andere in der DNA des Gewandhausorchester steckt.

Immer zum Saison-Ende

Seit der ersten Aufführung 1826 unter Johann Philipp Christian Schulz, Gewandhauskapellmeister von 1810 bis zu seinem Tod 1827, blieb die Neunte im Repertoire des Orchesters. Mendelssohn dirigierte sie im Rahmen gleich zweier kompletter Zyklen und in einem halben Dutzend weiterer Einzelaufführungen. Julius Rietz setzt sie an. Carl Reinecke begründete die Tradition, mit dieser Sinfonie im Frühjahr die jeweilige Gewandhaussaison zu beenden, was die Leipziger Tradition der jährlichen Neunten begründete.

Arthur Nikisch schließlich dirigierte sie 1918 erstmals zum Jahreswechsel, und seine Nachfolger nahmen den Ball gerne auf: Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Hermann Abendroth, Franz Konwitschny, Kurt Masur, Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly (jeweils mit kompletten Zyklen mit dem Gewandhausorchester auf dem Schallplattenmarkt vertreten). Und natürlich dirigiert auch der amtierende Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons regelmäßig seine Neunte zum Jahreswechsel.

Zur „Friedens- und Freiheitsfeier“

So alt, wie man gemeinhin glaubt, ist dieser Brauch indes nicht. Der Startschuss dieser Tradition war überdies im Winter 1918/1919 keine Veranstaltung des Gewandhausorchesters, vielmehr hatte das Arbeiterbildungsinstitut Leipzig Nikisch und sein Orchester eingekauft für die mitternächtliche „Friedens- und Freiheitsfeier“ mit Beethovens Musik im großen Saal des Krystallpalastes. Diese Mitternachtskonzerte wurden sofort zur Tradition – allerdings nicht zwangsläufig mit der Neunten, die stand nur noch ein weiteres Mal auf dem Jahreswechsel-Programm: 1929.

1933 kamen die Nazis an die Macht, und denen stand der Sinn nicht nach Friedens- und/oder Freiheitsfeiern. Erst 1945, zum ersten Jahreswechsel nach dem Krieg erinnerte man sich im Gewandhaus der Vorkriegstradition und verband sie nun erst fest mit Beethovens Neunter, die nun zuerst im Kino Capitol erklang, dann in der Kongresshalle am Zoo, seit 1981 im Neuen Gewandhaus – und dort lange Jahre gleich an zwei festen Terminen im Jahr. Denn das Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks hatte zwischenzeitlich Reineckes Faden aufgenommen und die Neunte im Frühjahr zum Standard gemacht: immer am 1. Mai.

Auch 2020 nicht ohne

Ein Jahr ohne Neunte ist auch 2020 nicht geworden . Denn wegen des Beethoven-Jahres wurde sie am Neujahrstag gespielt – mit Daniele Gatti am Pult. Und dass sie Ende 2021 wieder ihren Platz im Spielplan findet, davon ist mit ein wenig Optimismus wohl auszugehen. Und für die Zeit dazwischen gibt es nun als hörens- und sehenswerten Repertoire-Exoten die Liszt-Klavierfassung mit Beethovens originalen Paukenstimmen.

