Leipzig

Natürlich ist solch ein runder Geburtstag Grund zum Feiern: Das Gewandhaus am Augustusplatz, die dritte Spielstätte in der 278-jährigen Geschichte des Gewandhausorchesters, wird am Freitag 40 Jahre alt. Kurt Masur weihte den ersten und letzten neu gebauten Konzertsaal der DDR am 8. Oktober 1981 mit einem Festkonzert ein.

Das zweite Gewandhaus in Leipzig, an dieser Stelle steht heute das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität. Undatiertes Archivbild (zwischen 1933 und 1944) Quelle: Archiv

In diese Freude mischt sich allerdings mehr als nur ein bisschen Trauer. Denn nötig wurde der Neubau des Architekten Rudolf Skoda nur durch den 1968 vollzogenen Abriss des 1944 ausgebrannten aber keineswegs unrettbar verlorenen zweiten Gewandhauses im Musikviertel. Diesen 1884 eröffneten Konzertbau mit 1500 Plätzen im großen und 500 im kleinen Saal zählten die Musiker und Komponisten, die hier auftraten oder ihre Werke dem Gewandhausorchester anvertrauten, zu den schönsten und am besten klingenden der ganzen Welt. Und weil er so gut klang, wurde er zum Vorbild der Symphony Hall in Boston, in der sein Vermächtnis sozusagen bis heute fortlebt.

Monument des Bürgerstolzes

Er war ein Monument des Bürgerstolzes: Wohlhabende Leipziger hatten die Stadt zu Musikmetropole gemacht, hatten auf eigene Rechnung dem Hof in Dresden gezeigt, dass sich ein reiches Kulturleben keineswegs nur als sozusagen geteiltes Privatvergnügen spendabler Gekrönter entfalten kann, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Naja: eher wohl von ihrer großbürgerlichen Spitze aus. Und die war im Arbeiter- und Bauernstaat nicht wohl gelitten, weshalb auch ihr selbstbewusstes Denkmal keine Chance bekam und bis zum Abriss noch 24 Jahre lang vor sich hinrottete.

08.11.1977: Grundsteinlegung durch Kurt Masur. Quelle: Uwe Pullwitt

In diesen Jahren und 13 weiteren spielte das Gewandhausorchester in der Kongresshalle am Zoo – ein Zustand, der nicht erst dem Gewandhauskapellmeister Kurt Masur unwürdig erschien, der 1970 die Leitung des weltberühmten Bürgerorchesters übernommen hatte. Doch der nutzte das Gewicht, das seine Stimme nicht nur in der Welt der Musik hatte, ebenso wie seine Kontakte in die obersten Etagen der Macht, um der DDR-Führung den Neubau aus dem Kreuz zu leiern. „Wir müssen uns“, sagte er immer wieder dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, „langsam in der Welt dafür schämen, dass diesem Weltklasseorchester nicht ein richtiges Konzerthaus zu Verfügung steht. Wir brauchen für Leipzig diesen Glanzpunkt wieder.“

Perfekte Nachhallzeit

Leipzig bekam ihn wieder, diesen Glanzpunkt. Denn auch Rudolf Skodas Neubau am damaligen Karl-Marx-Platz ist ein fantastisch klingender Konzertsaal geworden – zur Vorbereitung hatte er mit dem Gewandhausorchester die Welt bereist, um die Konkurrenz auszuspähen. Einer mit der perfekten Nachhallzeit von etwas über zwei Sekunden. Einer, in dem das Publikum von fast jedem Platz aus exzellent hört – und sieht. Einer, in dem auch des Orchester sehr genau widergespiegelt bekommt, was es wie spielt. Erst recht seit den kleinen Veränderungen im Bühnenbereich, die 2017 im Zuge der Erneuerung des Bühnenbodens und der Bühnentechnik vorgenommen wurden.

Honecker applaudierte, Masur hielt den Schlüssel hoch und Tausende waren gerührt. Die feierliche Einweihung des Neuen Gewandhauses war ein großer Tag für die Musikstadt - und ein Politikum. Foto: Heinz Krabbes (Oktober 1981). Quelle: Heinz Krabbes

Dieser Saal und das Gebäude, das ihn umschließt, sie wurden praktisch von einem Tag auf den anderen zur Guten Stube, wenn nicht zur Seele der Kulturstadt Leipzig. 15 Jahre lang hielt hier noch Kurt Masur als Gewandhauskapellmeister Hof, holte die Weltspitze nach Leipzig – und machte das Gewandhaus 1989 zum Podium, zur Bühne der Friedlichen Revolution. Nach dem Ende seiner Amtszeit 1996 blieb Masur noch bis 2002 Chef der New Yorker Philharmoniker, war von 2000 bis 2007 Chef des London Philharmonic Orchestra, von 2002 bis 2008 überdies auch des Orchestre National de France in Paris. Aber nach Leipzig kehrte er immer wieder zurück. Als Gastdirigent des Gewandhausorchesters, doch auch ans Pult des Leipziger Rundfunkorchesters, das seine Leipziger Konzerte ebenfalls im großen Saal des Gewandhauses spielt.

Abos pausieren

Kurt Masur übergab seinem Nachfolger Herbert Blomstedt, Gewandhauskapellmeister von 1997 bis 2005, nicht nur ein Orchester und eine Immobilie, er reichte eine Aura weiter. Eine Aura, die durchaus ein wenig gelitten hatte unter den Zeitläuften – denn in den ersten Nachwendejahren hatten viele Leipzigerinnen und Leipziger offenkundig drängendere Probleme als ihr Gewandhaus-Anrecht. Doch Blomstedt und sein Nachfolger Riccardo Chailly (Gewandhauskapellmeister von 2005 bis 2016) brachten das Orchester an die Weltspitze zurück, trugen seinen Ruhm mit Tourneen und CD-Produktionen um den Erdball – während Gewandhausdirektor Andreas Schulz (seit 1998 im Amt) daheim alles wieder ins Lot brachte, die Abonnenten-Verluste nach der Wende ausgleichen konnte und den Glanz des Orchesters auf die Immobilie zurückspiegeln konnte.

Innenausbau (1980) Quelle: Uwe Pullwitt

Derzeit läuft es in der wieder einmal nicht so rund. Das hat nicht mit der musikalischen Arbeit des exzellenten Orchesters mit seinem derzeitigen Chef Andris Nelsons zu tun, sondern mit der Corona-Pandemie. Ihr fiel fast eine gesamte Spielzeit zum Opfer, und sie ist der Grund dafür, dass das Gewandhaus in der laufenden Saison alle Abos pausieren lässt – weil langfristig und seriös unter Pandemiebedingungen eine ganze Saison nicht planbar ist. Die alternativ angebotenen Gewandhauscards, mit denen es 20, 50 oder gar 100 Prozent Nachlass auf den Kartenpreis gibt, erfreuen sich zwar einiger Beliebtheit. Aber einen Stamm von knapp 13 000 Anrechtlerinnen und Anrechtlern können sie nicht ersetzen. Und so bleiben derzeit in den Großen Concerten, die zwischenzeitig Auslastungen knapp unter 100 Prozent verzeichnen konnten, ungewohnt viele buchbare Plätze frei. Dabei gibt es weltweit wohl nur wenige Konzertsäle, in denen Besucher sich so sicher fühlen können wie im Gewandhaus: Rudolf Skodas Belüftungssystem, das durch die Lehnen der Sessel Frischluft in den Saal bringt, leitet die Atemluft des Publikums sicher nach oben ab.

Luftaufnahmen von Leipzig. City-Hochhaus mit Baustelle "Zentralmensa", Gewandhaus, Augustusplatz, Oper, Hauptbahnhof, re.: Georgiring mit dem Hochhaus Wintergartenstrasse Quelle: Armin Kühne

Er ist also nicht nur akustisch zukunftsfähig, der dritte Konzertsaal des ältesten bürgerlichen Orchesters der Welt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Leipzigerinnen und Leipziger zum allergrößten Teil ihre Anrechte wieder wahrnehmen, wenn die Pandemie erst abgehakt ist. Schließlich schlägt in diesem Bau seit 40 Jahren das Herz der Musikstadt Leipzig.

Von Peter Korfmacher