Leipzig

120 Tage sind es noch bis zum 3. November, dem Tag, an dem die USA wählen. Da scheint Kanye West, 43, Rapper und verheiratet mit dem Medien-Spuk Kim Kardashian, spät dran mit seinem Bekenntnis: „I am running for president of the United States“. Gestern um 2.38 Uhr Ortszeit hat er es kundgetan. Und bevor wir nun spötteln, dass er erstens wohl besoffen war und zweitens gewiss deswegen das „the“ vergessen hat, das aus dem Satz „Ich bewerbe mit als Präsident der Vereinigten Staaten“ machen würde „Ich renne gerade für den Präsidenten der Vereinigten Staaten“ (der ist mit seinen 74 Lenzen nicht mehr so gut zu Fuß), sollten wir uns vor Augen führen: Kanye West hat den amtlichen Weg genutzt, auf dem US-Präsidenten seit einigen Jahren ihre Weisheiten unter die Leute bringen: Twitter.

Kanyes

Und er ist reich: Der reichste Rapper der Welt verfügt über ein Vermögen von 1,3 Milliarden US Dollar. Damit liegt er zwar hinter Donald Trump mit 3,1 Milliarden. Aber rechnet man noch die 500 Millionen Kim Kardashians dazu, ist der Abstand schon nicht mehr so groß. Was ihn weit vor dem demokratischen Herausforderer Joe Biden in Position bringt, der mit 145 Millionen Euro als armer Schlucker durchgeht. Dicke Brieftasche, dicke Hose, dicke Lippe – damit wird man Präsident, Kanyes Chancen stehen also bestens. Da spielt es auch keine Rolle, dass er noch nicht verkündet hat, für welche Partei er ins Weiße Haus überzusiedeln gedenkt. Auch das Jahr hat er vage gelassen. Vielleicht ist es erst 2024 so weit.

Anzeige

Vager

Damit ist er immer noch weniger vage als Markus Söder, der einerseits immer wieder befindet, dass sein Platz in Bayern ist, was heißen könnte: Ich möchte nicht für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren. Der aber andererseits gerade zu Protokoll gab: „Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen.“ Was bedeutet: Ich war und bin in der Corona-Krise ein so unfassbar geiler Meisterer, ich bin moralisch geradezu verpflichtet, Kanzler der Bundesrepublik zu werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Weder blöd noch verhaltensauffällig

Nun wird Mutti seiner Einschätzung, das Kanzleramt sei eher Kür als Pflicht, nicht beipflichten. Aber was Mutti meint, das hat den Markus noch nie belastet. Und bis zum für den 24. Oktober 2021 anberaumten Urnengang bleiben ihm ja auch noch 476 Tage. An der Vermögensfront wird er sich, obschon als Bayerischer Ministerpräsident gut verdienend, schwertun, zu Donald oder Kanye aufzuschließen. Außerdem ist er weder blöd noch verhaltensauffällig. Aber er will ja auch nicht US-Präsident werden, sondern nicht Bundeskanzler.

Von Peter Korfmacher