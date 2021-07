Leipzig

„Also hat Gott die Welt geliebt, das er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ – keine schlechten letzten Worte für einen scheidenden Thomaskantor. Besser noch: Gotthold Schwarz spricht sie nicht in der Schuljahresabschluss-Motette der Thomaner am Freitagnachmittag, die auch seine Zeit als Thomaskantor beendet. Er lässt seine Jungs sie singen mit den Tönen aus Heinrich Schützens Geistlicher Chor-Music von 1648.

Diese Worte sind das Credo eines Musikers, der sein Wirken immer auch als Gottesdienst sah, und so bekräftigt Schwarz in seinen knappen gesprochenen Abschiedsworten, die ansonsten vor allem Dank und Segenswünsche für sehr viele beinhalten, er werde sich auch weiterhin darum bemühen, in Geiste Luthers ein geistliches Amt auszuüben und auszufüllen. Es steht zu erwarten, dass ihm dies gelingen wird.

Ziemlich normale Schuljahresabschluss-Motette

Abgesehen von diesen Worten und den wenigen zur Einleitung durch Pfarrer Martin Hundertmark, in denen der seinerseits Schwarz für sein Wirken in Dienste der Musica sacra an St. Thomas dankt, ist diese Motette eine ziemlich normale Schuljahresabschluss-Motette. Das ist einerseits schön, weil endlich wieder recht viele Menschen in die große Thomaskirche passen. Andererseits hätte es aber ruhig ein wenig mehr Lametta sein dürfen zum Abschied dieses großen Dieners der Musik, obschon dem große Worte, die ihn betreffen, nicht ganz geheuer sind.

Lieber zieht er innerhalb von gut anderthalb Stunden mit seinen Thomanern noch einmal so etwas wie die Summe seines Wirkens in der Nachfolge Bachs: Geistliche Chormusik aus fünf Jahrhunderten durchzieht diese Motette, Sätze von Praetorius, Schütz, Bach, Hiller, Mendelssohn, Brahms, Martin und Burkhard. Manches ist dabei, das dem vollkommenen Chorgesang schon verdammt nahe kommt.

Nicht nur aus diesem Grund wird oft und anhaltend, gern auch stehend geklatscht in dieser Motette, in der Applaus doch eigentlich unerwünscht ist. Aber für Gotthold Schwarz kann und sollte man ruhig mal eine Ausnahme machen. Er hat es verdient.

Von Peter Korfmacher