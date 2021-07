Leipzig

Am Freitagnachmittag endet in der Thomaskirche eine Ära: Gotthold Schwarz dirigiert im Rahmen der Schuljahres-Abschluss-Motette zum letzten Mal als Thomaskantor den Chor, dessen Geschicke er offiziell seit dem 1. August 2016 bestimmt. Es ist also noch keine fünf Jahre her, dass der heute 69-Jährige als 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs das glanzvollste Amt antrat, das ein Kirchenmusiker hierzulande bekleiden kann.

Gotthold Schwarz in der Thomaskirche Quelle: Andre Kempner

Fünf Jahre – das nimmt sich angesichts der mehr als 800-jährigen Geschichte des Thomanerchors recht bescheiden aus. Aber die prägende Verbundenheit zwischen Gotthold Schwarz und dem Leipziger Knabenchor, sie reicht viel weiter zurück. Bis in die Kindheit dieses in der Wolle gefärbten Kirchenmusikers. Obschon seine eigene Zeit als Thomaner denkbar kurz ausfiel: „Ich konnte“, sagt Schwarz, „mein Heimweh nicht überwinden, darum haben meine Eltern mich wieder nach Hause geholt – und ich kann mich heute gut hineinversetzen in die Jungs, denen es auch so geht“.

Ansteckend begeisterungsfähig

Diese Fähigkeit, sich hineinzuversetzen in die Kinder und Jugendlichen, die ihm anvertraut wurden, seine Gabe, zu begeistern für die gemeinsame Aufgabe im Dienste der Musik beileibe nicht nur aus der Feder Johann Sebastian Bachs, seine Art, höchste Anforderungen zu stellen und sie ohne Drill über das Verstehen von Text und Musik Klang werden zu lassen, sie schweißten ihn und den Chor aneinander. Und das nicht erst, seit Gotthold Schwarz in der Folge eines verunglückten Auswahlverfahrens am 9. Juni 2016 vom Rat der Stadt einstimmig zum Thomaskantor berufen wurde. Mit einem unbefristeten Vertrag übrigens, aber von Anfang an mit der Ansage, dass fünf Jahre später ein neuer Thomaskantor ins Amt kommen sollte. Was mit Beginn des neuen Schuljahres nun geschieht. Dann tritt in Gestalt des Schweizers Andreas Reize zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder einer von außen das Erbe Johann Sebastian Bachs an, einer ohne die vertrauten Vorzüge, aber auch ohne die einengenden Nachteile des Thomaner-Stallgeruchs.

Motette mit dem Thomanerchor unter Leitung von Gotthold Schwarz in der Thomaskirche. Quelle: Andre Kempner

Das sah bei Gotthold Schwarz 2016 ganz anders aus. Denn trotz seiner verunglückten eigenen Zeit als Thomaner hat er in den letzten 30 Jahren so oft vor diesem Chor gestanden, dass er in die Annalen eingehen wird als der Thomaskantor mit der längsten Dienstzeit, ohne Thomaskantor zu sein.

Dauer-Einspringer

Bereits nach dem erzwungenen Rücktritt von Hans-Joachim Rotzsch, Thomaskantor seit 1972, hatte man Gotthold Schwarz 1991 gefragt, ob er bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers das Amt kommissarisch bekleiden wollte. Er wollte es nicht, weil die Stadt ihm den Weg zur eigenen Bewerbung verstellte. Dann trat der gewählte Hermann Max sein Amt nicht an, Georg Christoph Biller wurde berufen – verunglückte mit dem Auto, und Gotthold Schwarz sprang zum ersten Mal ersatzweise ein.

Thomaskantor Gotthold Schwarz in seinem Arbeitszimmer im Thomaner-Alumnat. Quelle: Andre Kempner

Er sollte es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder tun. Denn Georg Christoph Biller fiel in seiner Zeit als Thomaskantor häufig aus, immer wieder auch für längere Zeit. Als er 2015 schließlich krankheitsbedingt das Amt niederlegen musste, bestand kein Zweifel daran, dass Gotthold Schwarz es kommissarisch weiterführen sollte – wieder ohne ihn als Kandidaten ernsthaft in Betracht zu ziehen. Das geschah erst, als das Auswahlverfahren für die Biller-Nachfolge 2016 ergebnislos abgebrochen wurde, und die Stadt Gotthold Schwarz endlich ins Amt seines Lebens hob.

Große Pläne, viele Ideen

Er trat es mit großen Plänen an: Im Zusammenhang mit den Werken seines größten Amtsvorgängers Johann Sebastian Bach wollte er aufführungspraktische Fragen entschiedener beantworten als seine Vorgänger. Der Musik der Generationen vor und derer nach Bach wollte er mehr Zeit widmen. Und vieles davon verwirklichte er innerhalb kürzester Zeit: Seine Weihnachtsoratorien und Passionen, seine Kantaten und Motetten, seine h-moll-Messen hoben die Bach-Pflege an der Thomaskirche behutsam auf ein neues aufführungspraktisches Niveau. Wie zu Billers Zeiten in jedem Takt und jedem Ton dem Wort und seiner Botschaft verpflichtet, aber ebenso das Regelwerk der barocken Klangrede berücksichtigend. Schwarz war für beglückende Momente mit Schütz oder Schein gut, er bewies mit Reger und zuletzt noch mit Faurés Requiem, dass dieser uralte Knabenchor sich auch in Spät- und Nachromantik wohlfühlt und Herausragendes zu leisten im Stande ist.

Nach der Wahl im Stadtrat: Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke und der frischgewählte Thomaskantor Gotthold Schwarz. Quelle: Dirk Knofe

Tatsächlich machte Gotthold Schwarz den Chor wahrscheinlich besser, als er es in den letzten gut 800 Jahren je war. Drum kann auch er, dem Selbstlob sonst so fremd ist wie dem Teufel was Weihwasser, nicht anders als einzuräumen: „Man muss anerkennen, dass der Thomanerchor in einem sehr guten Zustand ist. Gesangstechnisch, aber auch ästethisch müssen wir keinen Vergleich scheuen. Die Thomaner gehören zu den besten Knabenchören. Darum hätte ich gern noch ein wenig mit ihnen weiterarbeiten dürfen. Weil es musikalisch, menschlich und inhaltlich eine gute und wertvolle Zeit war und ist.“

„Ich mache weiter“

Und sie war zu kurz für die vielen Ideen und Pläne. Denn von den fünf Jahren seiner Amtszeit gingen rund anderthalb durch die Corona-Pandemie verloren. Schwarz’ letztes Konzert in der vollbesetzten Thomaskirche war das Weihnachtsoratorium des Jahres 2019. Ab Mai 2020 durften die Thomaner zwar nach dem Ende des ersten Lockdowns wieder in Gottesdiensten singen, aber Konzerte blieben bis Juni dieses Jahres verboten, und die, die zum letzten Bachfest wieder stattfanden, taten es vor sehr kleinem Publikum mit riesigen Abständen zwischen den Knaben.

Musikalisch beglückend waren sie dennoch. Und es werden noch viele folgen. Denn um es mit Schwarz’ Worten zu sagen: „Wenn ich aufhöre Thomaskantor zu sein, dann höre ich ja nicht auf, Musik zu machen. Ich mache weiter. Nicht nur als Dirigent, sondern auch als Sänger.“

Kurze Amtszeit krönt lange Ära

Darum kann man ihm auch nicht nachsagen, er hätte sich ans Amt geklammert, als im Frühjahr die Thomaner gegen seinen Nachfolger opponierten. Sie seien bei seiner Wahl nicht gehört worden, der Schweizer dürfe nicht an-, ihr Geschäftsführer müsse zurücktreten. Zwar hatte Gotthold Schwarz insgeheim tatsächlich einen anderen Plan: Er hätte gerne bis 2023 weitergemacht und zur 300. Wiederkehr des Antritts Johann Sebastian Bachs dessen Amt in die Hände seines Wunschnachfolgers David Timm gelegt. Doch als es anders kam, hatte er seinen Frieden längst damit gemacht, als die Thomaner auf die Barrikaden stiegen.

Das einzige, was man Gotthold Schwarz im Zusammenhang mit diesem überregional hohe Wellen schlagenden Skandal vorwerfen kann und muss, ist, dass er seine Jungs nicht beizeiten eingefangen und sich selbst öffentlich positioniert hat. Doch schmälert dies nicht die Verdienste dieses Thomaskantors, dessen Ära die fünf zu kurzen Jahre im Amt nur krönten.

23. Juli, 15 Uhr, Jahresabschluss-Motette mit Verabschiedung des Thomaskantors in der Thomaskirche. Voraussichtlich nach den Ferien wird die Stadt noch einen Festakt zur Verabschiedung ausrichten.

Zur Person Gotthold Schwarz wird am 2. Mai 1952 in Zwickau geboren. Als Sohn des Kantors der Zwickauer Pauluskirche Hans Schwarz kommt er schon frühzeitig in engen Kontakt zur Musik. 1964/65 ist er Mitglied des Leipziger Thomanerchors. Weil sein Vater Kirchenmusiker ist, wird Schwarz zur Erweiterten Oberschule nicht zugelassen. Er beginnt eine Ausbildung an der Deutschen Buchhändler-Lehranstalt in Leipzig. Von 1971 bis 1973 studiert Schwarz an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden, anschließend in Leipzig Orgel bei Wolfgang Schetelich und Hannes Kästner sowie Gesang bei Gerda Schriever und Dirigieren bei Jochen Wehner, Max Pommer und Hans-Joachim Rotzsch. Hier legt er 1978 das kirchenmusikalische A-Examen und 1979 das Gesangsexamen ab. Nach dem Studium beginnt seine rege Solistentätigkeit, vor allem als Kantaten- und Oratoriensänger. Schwarz tritt mit namhaften Ensembles und Dirigenten auf, so etwa mit John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Martin Haselböck, dem Thomanerchor, dem Gewandhausorchester und dem Dresdner Kreuzchor. Er konzertiert bei den Salzburger Festspielen, im Wiener Musikverein sowie in den USA, Finnland und Japan. Seit den 80ern tritt Schwarz als Chorleiter und Dirigent in Erscheinung. 1990 ruft er die der Förderung Alter Musik verpflichtete Leipziger Musikgesellschaft ins Leben, deren künstlerischer Leiter er ist. Außerdem leitet er die Ensembles der Musikgesellschaft Concerto vocale Leipzig (gegründet 1984) und das Sächsisches Barockorchester (gegründet 1989/90). Beide sind der Alten Musik, der historischen Aufführungspraxis und ihrer Verbindung von Gesang und instrumentaler Musik verpflichtet. Mit dem Gambisten Siegfried Pank und dem Organisten Hans Christoph Becker-Foss gründete Schwarz 1993 das Barocktrio Schwarz/Pank/Becker-Foss, das vor allem Musik der Bachfamilie aufführt. Die aus Mitgliedern des MDR Rundfunkchors bestehende Leipziger Cantorey und das Ensemble Bach Consort Leipzig – beide wurden 2012 von Schwarz gegründet – widmen sich ebenfalls vorrangig der Barockmusik. Gotthold Schwarz lebt in Leipzig. 1979 wird er von Hans-Joachim Rotzsch als Stimmbildner des Thomanerchors berufen. 1992, 1999, 2002/03 und 2011 ist er Stellvertreter des Thomaskantors und seit Georg Christoph Billers Amtsniederlegung im Februar 2015 interimistischer Thomaskantor. Am 9. Juni 2016 wählt ihn der Stadtrat offiziell zum Thomaskantor.

Von Peter Korfmacher