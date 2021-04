Leipzig

Alles ist anders an diesem Karfreitag. So anders, dass vor Beginn der Thomaner-Passion erst Landesvater Michael Kretschmer, dann Stadtoberhaupt Burkhard Jung in ernst gesetzten Worten die Besonderheit betonen, dass es diese Passion zwar nur als Stream, aber immerhin gibt, und was die dieser Passion vom ersten Takt an eingeschriebene Osterbotschaft uns gerade in diesen Pandemie-Zeiten an Trost spenden kann.

Gotthold Schwarz dirigiert die Johannes-Passion in der Thomaskirche. Quelle: GHO/Eric Kemnitz

Anders sind auch die akustischen Gegebenheiten, mit denen Thomaskantor Gotthold Schwarz, seine Jungs und das Gewandhausorchester es in Corona-Sicherheitsaufstellung im Altarraum und im Mittelschiff zu tun haben. Riesig sind die Entfernungen der (wegen der kleinen Besetzung dezent von Frauenstimmen gestützten) Knaben zueinander. Noch gewaltiger sind die zum filigran und warm klingenden Orchester um Konzertmeister Frank-Michael Erben.

Monumentaler, aber nicht weniger präzise

Drum ist auch der Klang zunächst ganz anders: Trotz der reduzierten Besetzung klingt im Hall der Vierung der Eingangschor „Herr, unser Herrscher“ breitbandiger, monumentaler – aber nicht weniger präzise. Wie überhaupt Gotthold Schwarz diese Passion trotz der heiklen Bedingungen bemerkenswert sicher zusammenhält.

Und im Fluss. Denn er sucht sein Heil nicht im pedantischen Ausbuchstabieren jeder Phrase, jeder Silbe, jeder Linie, sondern setzt auf die innere Dramatik dieser unvergleichlichen Musik, die sich nicht erst in der Zuspitzung entfaltet, sondern auch im Vertrauen auf ihre natürliche Kraft.

Ein verdammt guter Knabenchor

Schwarz bedarf der Extreme nicht. Nicht im Tempo, nicht in der Dynamik. Das Thomaner-Forte ist kraftvoll, metallisch – aber nicht kraftmeiernd und bleibt in jedem Moment dem Text verpflichtet, den es transportiert. Bei den Tempi verhält es sich ähnlich. Vergleichsweise ruhig geht Schwarz viele Arien an. Doch klingt dies, weil er ihre innere Spannung respektiert, niemals langsam. Diese Musizierhaltung kommt den durchweg überzeugenden Solisten zugute: der Sopranistin Regula Mühlemann, dem Altus Benno Schachtner, den Tenören Maximilian Schmitt (Evangelist) und Patrick Grahl (Arien) und den Bässen Thomas E. Bauer als sehr charismatischer und Respekt einflößender Christus und Matthias Goerne.

Riesige Abstände bei der Johannes-Passion in der Thomaskirche. Quelle: GHO/Eric Kemnitz

Dem Thomanerchor sind die Zumutungen der letzten Wochen nicht anzuhören. Nicht die Proben-Einschränkungen wegen Covid 19, auch nicht die Misstöne um die Neubesetzung des Thomaskantorats, die sie über die letzten beiden Wochen begleiteten. Da singt einfach, als wäre nichts gewesen, ein verdammt guter Knabenchor in Bachs Kirche Bachs Johannes-Passion in einer Intensität, die tief unter die Haut geht. Und auch dies setzt ein Zeichen der Hoffnung hinter diesen sehr anderen Karfreitag.

Den kostenlosen Stream gibt’s bis einschließlich Ostermontag über www.gewandhausorchester.de

Von Peter Korfmacher