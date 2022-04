Leipzig

In Klänge aus Licht lassen die Geigen um Andreas Hartmann James MacMillans Stabat mater so fein sich selbst zerstäuben, wie sie es 50 Minuten zuvor aus der Stille lösten. Ein Ende wie das von Dantes Göttlicher Komödie: im Licht der Liebe, die die Sonne bewegt und die anderen Sterne, wie es an deren End schlicht gewaltig heißt.

Tatsächlich entstanden Divina commedia und Jacopone da Todis Stabat mater, dem der Leipziger Rundfunkchor am Dienstagabend im Gewandhaus sein Konzert widmete, um 1300. Und so verschieden Dantes Jenseitsreise und die Sequenz über die Gottesmutter, die unter dem Kreuz das Sterben ihres Sohnes beweint, sein mögen: Sie werden beschienen vom selben Licht der Renaissance, die den fernen Horizont zu überstrahlen beginnt. Beide haben praktisch sofort nach ihrer Entstehung die Komponisten inspiriert. Das Stabat mater hat es sogar noch in den gregorianischen Kanon geschafft.

Das beste Programm seit langem

Damit, von den Männerstimmen in makellos vorgetragen, beginnt Philipp Ahmann sein erstes Konzert im Gewandhaus. Seit 2020 leitet er den MDR-Chor. Mit ihm kam Corona, und viel unter die Räder der Pandemie. Umso befremdlicher ist nun, dass der MDR seinem Chor für dieses Debüt erstens keinen Termin in einer etablierten Konzertreihe zu Verfügung stellt, sondern einen Dienstag. Dass er, zweitens, wenig bis nicht unternimmt, Aufmerksamkeit herzustellen, und dem Chorchef drittens „aus Termingründen“ nur die Streicher seines Orchesters zur Verfügung stellt.

Aus dieser Not allerdings macht Ahmann ein Tugend. Denn das Programm ist das beste seit Langem im Gewandhaus – nicht nur vom MDR. Der gregorianische Anfang macht das Publikum nicht nur mit dem herrlichen lateinischen Text vertraut. Er gibt auch das Material vor, das den Rest bestimmt. Obwohl der diverser kaum sein könnte. Da steht in der Mitte Joseph Rheinbergers Stabat mater, dessen diatonisch vom Gebet gezeugte Melodien über Mendelssohn-Harmonik Ahmann mit dem jenseitig schön strömenden Chor dynamisch weit auffächert und ausdifferenziert. Davor gewinnt Wilhelm Killmeyers Streicher-Studie „fin al punto“ aus der Linie den Klang, indem er die Intervalle, die die Alten reihten, ineinanderschiebt, auftürmt, mit Herzschlag unterlegt – und wie MacMillan zu dem Punkt führt, aus dem sie kamen – der dabei ein anderer wurde.

Neue wie vertraute Klänge

MacMillans Stabat mater ist das Hauptwerk des Abends. Auch diese Musik entsteht aus Linien, die an gregorianische Modelle sich schmiegen. Oder noch weiter in die Vergangenheit leuchten mit Modi und Melismen aus einer Zeit, als Ost und West musikalisch noch gemeinsame Wege beschritten. Die folglich die Heterophonie der einen wie die Homophonie der anderen Tradition bemühen, um Gleichzeitiges zu sortieren. Die an die Scala enigmatica erinnern, die rätselhafte Tonleiter, die Verdi zu seinem Ave Maria inspirierte. Aus alldem lässt MacMillan Stimmen aus allen Jenseitsreichen Dantes zu uns herübertönen. Und besser als an diesem schlecht besuchten Abend ist das live nicht darstellbar.

Der für derlei schon wegen seiner schieren Größe unvergleichliche MDR-Chor nutzt die so neuen wie vertrauten Klänge nicht, um zu berichten, was Maria empfand im Angesicht der Todesqualen Jesu am Kreuz. Sondern um den Schmerz, das Leid, auch zärtliche Erinnerungen, alle Liebe und Hoffnung in Tönen in uns fließen zu lassen, die Jacopone da Todi so menschlich in Schweifreime kleidete.

Vorzügliche Solistinnen und Solisten

Es gibt wenig Neue Musik, so unmittelbar nach der Seele griffe. MacMillan ruft dafür ab, was es abzugreifen gibt. Im Chor reicht das Kontinuum von Flüstern bis zum Schrei, von der zärtlichen Kantilene, die vorzugsweise den vorzüglichen Solistinnen und Solisten aus den eigenen Reihen anvertraut ist, bis zum akkordischen Marmorblock auf Bruckners Pfaden. Bei den Streichern verhält es sich nicht anders. Auch hier fordert der Brite alles – und bekommt es. Wenngleich nicht ganz auf dem Niveau der vokalen Kollegen. Und doch: Mit solcher Hingabe und Präzision war das Orchester länger nicht mehr auf neuen Wegen unterwegs.

Der MDR-Chor aber dokumentiert mit diesem Konzert erneut seine Einzigartigkeit: Die existenzielle Wucht, die Philipp Ahmann mit seinem klaren Dirigat aus ihm herausschlägt, ist unwiderstehlich. Im Grunde ist der MDR moralisch verpflichtet, ihn und die beiden Klangkörper noch einmal ins Studio zu holen, um diese Deutsche Erstaufführung auf CD zu bergen. Er wird es nicht tun. Aber immerhin ist das von ziemlich wenigen ziemlich engagiert bejubelte Live-Ergebnis nachzuhören auf:

www.mdr-klassik.de

Von Peter Korfmacher