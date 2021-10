Leipzig

Was für eine Geigerin! Mit der Lässigkeit der Souveränin tritt alan Gilber Lisa Batiashvili in den Großen Concerten dieser Woche an Jean Sibelius’ Violinkonzert heran. Und vom ersten Ton an ist da nichts Sprödes, nichts Herbes, nichts Sperriges an diesem so oft so spröde, herb und sperrig erscheinenden Meisterwerk. Makellos ist ihr Spiel, die technischen Zumutungen dieses Nachrückers unter den Virtuosen-Konzerten sind ihr nicht anzuhören. Mit größter Selbstverständlichkeit nutzt sie Flageoletts nicht zur Zurschaustellung technischer Fertigkeit, sondern stellt sie in den Dienst der Musik. Als Auslaufregion der Melodie im Ewigen Schnee, als Übergangszone, in der Klang in Licht sich wandelt.

Dabei kommt Lisa Batiashvili ohne eitle Spreizen aus. Fest rammt sie das Standbein ins Bühnenparkett, lässt das Spielbein federnd darum seine Kreise ziehen. Mal Impulse vom Dirigenten aufnehmend, mal Farben vom Orchester, mal Phrasierungen zurückspielend, mal Feinheiten in den sinfonischen Kreislauf einspeisend. In den sie sich ganz selbstverständlich als Allererste unter Gleichen einbringt. Denn dieses Violinkonzert ist eben – wie alle wirklich guten – kein gleisnerischer Selbstläufer, es ist bis in die letzte Stichnote sinfonisch durchgearbeitet. Und bei Lisa Batiashvili hört man das vom aus der Stille geborenen Beginn bis zum fast lapidaren Schluss.

Scharnier zwischen den Welten

Was für ein Orchester! Das Gewandhausorchester um Batiashvilis Kollegen Andreas Buschatz folgt diesem so filigranen wie kraftvollen, so eleganten wie existenziellen, gleichermaßen romantisch entflammten wie klassizistisch beherrschten Ausflug in die zwischen den Epochen klemmenden Schönheiten mit ergebener Selbstgewissheit. Gebend und nehmend, eng verwoben mit dem einzigartigen Funkeln, das Lisa Batiashvili ihrer Guarneri entlockt. Hier wird Wirklichkeit, was Konzertieren so oft nur behauptet: Das Mit- und Ineinander, das Werden und Erschaffen, das organische Gespinst, das eine einsame Solovioline sich über das ganze Orchester erheben lässt, wie es sie in aller Demut einzubetten vermag.

Was für ein Dirigent! Alan Gilbert, einst Chef in New York nun musikalischer Lordsiegelwahrer der Elbphilharmonie in Hamburg, ist das Scharnier zwischen beiden Welten, zwischen der grandiosen Solistin und dem sensationellen Gewandhausorchester – die sich auch ohne ihn blind verstehen würden. Doch die Gemeinsamkeit, die er ermöglicht, die Verzahnung, die natürliche Symbiose, die er stiftet, sie machen diese Aufführung von Jean Sibelius’ Violinkonzert zur Sternstunde. Und nicht nur die.

Später Exot

Was für ein Programm! In ihm ist der späte Exot unter den Schlachtrössern des Genres der Hit. Schumanns Ouvertüre „Die Braut von Messina“ geht im voraus, jener späte und schon darum verkannte Geniestreich Robert Schumanns aus letzten Düsseldorfer Jahren, Wilhelm Stenhammars Serenade Opus 31 folgt nach der Pause, jene Sinfonie, die der Komponist vor lauter Skrupeln, der Königsgattung nicht genügen zu können, nicht Sinfonie nennen wollte.

Es ist auch keine – ebenso wenig wie Schumanns Ouvertüre, Sonatenhauptsatzform hin wie her. Aber beide sind unwiderstehlich schöne Exponenten von beiden Enden der Romantik. Dramatisch auffahrend ihre frühe Blüte markierend bei Schumann, in Brahmsscher Grandezza letzte Gipfel vermessend bei Stenhammar. Beides ist fürs Gewandhausorchester Kerngeschäft, und beides ist für Alan Gilbert Ehrensache. Als Techniker, als Stilist, als Ästhet – präzise, inspirierend, uneitel, brillant.

Die Begeisterung im Saal ist erheblich, bei Sibelius auch zwischen den Sätzen, und sie sagt deutlich: Mehr davon! Mehr von dieser Geigerin, diesem Orchester unter diesem Dirigenten und von solchen Programmen.

Das aktuelle wird am 1. September, 20 Uhr wiederholt. Restskarten: Abendkasse.

Von Peter Korfmacher