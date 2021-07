Leipzig

Vielleicht ist doch was dran an der viel gescholtenen Unterscheidung zwischen U- und E-Musik. Denn so gern und oft behauptet wird, die einzige sinnvolle Trennlinie verliefe zwischen guter und schlechter Musik, ist es doch auffällig, dass Grenzüberschreitungen selten glücken. In beide Richtungen: Opernsänger, die die „Bohemian Rhapsody“ knödeln, sind mindestens ebenso peinlich wie Rock-Granden, die sich fürs sinfonische Fach berufen fühlen. Doch es gibt Ausnahmen. Es gibt sie bei den Interpreten: Keith Jarrett spielt Händel so überzeugend wie Jarrett, Friedrich Gulda jazzte gekonnt. Und es gibt sie – seltener noch – bei den Komponisten.

Bryce Dessner beispielsweise, dem die erste Halbzeit der Großen Concerte dieser Woche gehört. 1976 ist er in Cincinatti geboren, 1999 gründete er mit seinem Zwillingsbruder und anderen die Band The National, deren Mastermind er ist und deren Texte zu dunkel sind und deren Musik zu klug ist für den ganz großen Charts-Erfolg. Aber wer den Rock noch nicht ganz abgeschrieben hat, der sollte diese Formation unbedingt auf dem Zettel haben. Und wer findet, dass die E-Musik unserer Tage einer Frischzellenkur bedarf, ist bei Bryce Dessner ebenfalls in guten Händen.

Sehr schön, sehr gekonnt, aber auch ein wenig harmlos

Seit einigen Jahren schon ist der herbe Rock-Poet auch auf anderen Gebieten ein gefragter Mann. Gern bestellt man bei ihm Filmmusik, und ebenso gern reichen renommierte Orchester Aufträge bei ihm ein. Aktuell etwa die Tschechische Philharmonie, das New York Philharmonic Orchestra, das Zürcher Tonhalle- und das Gewandhausorchester, das am Donnerstagabend die europäische Erstaufführung der gemeinsam georderten Auftragskomposition „Mari“ besorgte.

Auf den ersten Blick scheinen die 20 Minuten für ziemlich großes Orchester gängige Vorurteile zumindest nicht zu widerlegen: „Mari“ kommt recht gefällig daher, neoimpressionistische Pastell-Klänge, in die immer wieder Störmanöver hinein gellen, zischen, donnern, fügen sich zu einem gestisch tönenden Naturtableau, dem der Film abhanden gekommen scheint. Sehr schön, sehr gekonnt, sehr illustrativ, aber auch ein wenig harmlos.

Geschmeidige Polystilistik

Doch mit jeder Minute lässt diese Musik mehr aufhorchen – und wächst der Verdacht, dass Semyon Bychkov am Pult des Gewandhausorchesters bei seiner Jagd nach warmem Wohlklang zwar reiche Beute macht, ein etwas analytischerer Ansatz Dessners geschmeidiger Polystilistik aber noch besser bekäme.

Diese Musik entwickelt sich ähnlich wie Rock – auch wenn sie selbstredend völlig anders klingt. Aber ihre Energie schöpft sie aus der allmählichen Aufladung und Ausdehnung überschaubarer Zellen. Im Gitarren-Rock würde man vielleicht von Riffs sprechen – aber die bleiben meist unangetastet. Dessler dagegen verfährt mit seinem Material wie die Barock-Kollegen mit ihrer Fortspinnungstechnik. Es wird reicher oder lichter, dichter oder lockerer, massiv oder marode, tritt aber trotzdem auf der Stelle. Und das ist der einzige Vorwurf, der den sehr sinnlichen, spannenden, auch erbaulichen 20 Minuten von „Mari“ zu machen ist: Ihnen fehlt die sinfonische Entwicklung.

Drei Sätze, drei Ideen, ein Atem

Das ist in Dessners Concerto für zwei Klaviere und Orchester im Prinzip nicht anders. Aber hier füllt der Komponist den Fortspinnungstypus so virtuos mit Energie, mit Leben, mit Spannung und Kraft, dass in keinem Takt die Sehnsucht nach klassisch-romantischen Durchführungswonnen aufkeimt. Die unmittelbare Wirkungsmacht dieses Konzerts hängt auch mit den Widmungsträgerinnen zusammen, denen Dessner es in die so sensiblen wie flinken Finger komponierte: Katia und Mariella Labèque, die auch in den Großen Concerten an den beiden Steinways sitzen. Hin und wieder geht ihr kraftvoll funkelndes Spiel unter im Brodeln des Gewandhausorchesters, das Bychkov gern an die etwas kürzere Leine nehmen könnte. Aber das ändert nichts an der Wirkung dieser gekonnt gebauten, dankbar virtuosen, klug disponierten, unbedingt wirkungssicheren und dabei völlig unverbrauchten Musik: Drei Sätze, drei Ideen, ein Atem.

Macht man vier daraus, gilt dieses Prinzip auch für Tschaikowskis Zweite, seine „Kleinrussische“. Tschaikowski ließ sich Zeit auf dem Weg zur Sinfonie. Nicht ganz so viel wie Brahms, aber auch er war im Vollbesitz seiner handwerklichen Möglichkeiten, als er sich an die orchestrale Königsgattung machte. Darum ist es schwer nachzuvollziehen, dass die ersten drei es nie aus dem Schatten der dramatischen Vierten, der traurigen Fünften, der verzweifelten Sechsten schafften.

Vernachlässigtes Meisterwerk

Denn auch die Zweite ist ein Meisterwerk, beseelt, luftig in den Innensätzen, kraftvoll prunkend außen, voller unwiderstehlicher Melodien, lüsterner Harmonien, überraschender Satz- und Instrumentations-Ideen. Und sie ist das perfekte Material fürs Gewandhausorchester. Zwar finden vor allem die ersten Geigen nicht immer punktgenau zueinander. Aber übers Ganze gilt: Wenn ein deutsches Orchester Tschaikowski-Farben mischen kann, dann dieses: Zumal unter der sachlich inspirierenden Fuchtel Bychkovs. Üppig sind sie, charmant, warm und schmeichelnd, bei Bedarf auch grell, nie aber billig.

Dass das Publikum danach aus dem Häuschen ist, kann nicht überraschen. Schon eher, dass es sich bei Dessler kaum anders verhält. Der lebt schließlich noch – was all denen zu denken geben sollte, die sich gegen den Konzertbesuch entschieden haben. Gut und gerne 200 hätten noch reingepasst in den großen Saal – bis die 1100 Corona-Plätze gefüllt gewesen wären.

AM 8. und 9. Juli stehen Mahler und Bruch auf dem Programm. Die sind beide längst tot – die Großen Concerte folglich ausverkauft.

