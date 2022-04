Leipzig

Das musikalische Können und die künstlerische Persönlichkeit des Violinisten Leonidas Kavakos’ brachten die Komponistin Unsuk Chin dazu, mit ihrem Grundsatz zu brechen: nur ein Konzert pro Instrument zu schreiben. Sein Spiel zog sie derart in ihren Bann, dass sie ein weiteres Violinkonzert komponieren wollte, das gänzlich verschieden zu ihrem ersten sein sollte. Die Uraufführung spielte das London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle in der Barbican Hall in London am 6. Januar. Nun folgte die deutsche Erstaufführung durch das Gewandhausorchster im Großen Concert am Donnerstagabend.

Kavakos spielt hypnotisch, Nelsons dirigiert zurückhaltend

„Scherben der Stille“, so benennt die Südkoreanerin ihr Werk. Die Stille liegt in Scherben, Melodiebruchstücke greifen sich ihren Raum und nie ist es passgenau, was sich aneinanderreiht oder überlappt. Leonidas Kavakos spielt anfangs leise, hypnotisch, wechselt zwischen Flageolette-Tönen und leisen volleren Strichen. Plötzlich stört papiernes Rascheln den Fluss, dringt ein in das soeben Entstehende, lästig wie eine summende Fliege. Eine ganze Batterie an Schlagwerk thront hinter den Bläsern, ein erweiterter Horizont, hinter dem in der Musik das Geräusch liegt und Geräusch in der Musik. Das verlangt Chin von allen Musikern. Gewaltig ist das Pizzicato der Kontrabässe, an der Grenze zum Hässlichen die Töne der Streicher. Leonidas Kavakos bleibt fein, auch im Gewaltgeprägten und enthüllt jene glutvolle Farbe, die Unsuk Chin so berührt hat. Andris Nelsons am Pult bleibt zurückhaltend, schlägt in kleinen, präzisen Bewegungen.

Bienenstockbrummen und dann Stille

Der Weg, den die Violine durch den verstörenden Tonsumpf des Orchesters zurücklegen muss, ist eigentlich keiner. Von Sackgassen und Umwegen geprägt, ziellos. Rasend virtuose Läufe folgen auf leise, betörende Melodien, auf quietschende Finger, die über den Steg rutschen. In die Mittellage kommt Kavakos selten, aber wenn, dann ist sie honigwarm. Das Orchester schaukelt sich auf zu einem überlauten Bienenstockbrummen und alles mündet in einen letzten Schlag. Dann: Stille.

„Manfred-Sinfonie“ basiert auf Gedicht von Byron

Im krassen Gegensatz zur aufgesplitterten Scherben-Sinfonie steht die Sinfonie h-Moll op. 58 von Peter Tschaikowski. Die „Manfred-Sinfonie“ basiert auf dem gleichnamigen dramatischen Gedicht, das Lord Byron 1817 veröffentlichte, inspiriert von Goethes „Faust“. Gebeutelt von Erinnerungen an seine verstorbene Geliebte Astarte wandert Manfred über die Schweizer Berge und ist bereit, sich in den Tod zu stürzen, um seinem Leiden ein Ende zu bereiten. Tschaikowski lässt im ersten Satz die Alpenlandschaft in den Streichern und Holzbläsern entstehen: mal moosig, mal taubenetzt. Sonnig und strahlend die Trompeten und Posaunen, mal süß und immer melancholisch die Violinen. Ein quälender Gedanke Manfreds jagt den nächsten, neben der Schönheit der Landschaft tut sich der willkommene Abgrund auf. Die Kontrabässe schwimmen im reißenden Strom in der Tiefe.

Andris Nelsons: mehr Gefühl bei Tschaikowski

Andris Nelsons lässt bei Tschaikowski im Dirigat mehr Gefühl zu, doch er treibt nicht an, lässt sich mitziehen von der Musik. Nachdem ein Jäger Manfred davon abgehalten hat, in den Abgrund zu springen, erscheint ihm im zweiten Satz die Alpenfee „unter dem Regenbogen eines Wasserfalls“, wie es in der Partitur heißt.

Flink umschwirrt sie ihn in den Querflöten, fragend kreiseln die hohen Streicher und gleiten dann ins Träumerische der Feenwelt ab. Klar, rein und unschuldig ist der Klang der Oboe, zuckerwattenweich locken die Querflöten und Andris Nelsons strahlt. Eine letzte Prise Feenstaub legt das Triangel über die Szenerie und der Satz endet plötzlich, ernüchtert. Die Fee ist verschwunden. Im „Andante con moto“, der Pastorale entwirft Tschwaikowski das Bild des einfachen und behaglichen Lebens der Gebirgsbewohner. Seine musikalische Sprache gibt hier schon Ausblicke auf die Filmmusik.

Die Oboen malen die Idylle eines geregelten Alltags, die Querflöten erzählen kleine Anekdoten, die Streicher ziehen wie eine leichte Sommerbrise vorüber. Von ferne erklingen Kirchenglocken. Nelsons unterfüttert die vordergründige Leichtigkeit dennoch mit der Melancholie des Vergeblichen und richtet den Blick schon fest auf Manfreds unvermeidliches Ende, das er im vierten Satz findet.

Erlösung und Hoffnung im vierten Satz

Im Allegro con fuoco nimmt der Todessehnsüchtige an einer Höllenorgie im unterirdischen Palast des Ariman teil. Die Holzbläser tänzeln, Trompeten und Posaunen triumphieren, immer schneller rasen die Violinen. Ein letztes Mal bäumt sich das melancholische Motiv von Manfreds Leiden auf und dann übernimmt die Orgel. Sie gibt den Ausblick auf das Jenseitige, löst die Trauer in Hoffnung auf. Ein letztes Zupfen der Streicher – aus. Begeisterter Applaus, Bravo-Rufe.

Von Katharina Stork