Leipzig

Hätte Kurt Masur das kommen sehen vor 40 Jahren, er hätte den Bau seines neuen Gewandhauses wohl auf der Zielgeraden noch gestoppt und das bisher Errichtete eigenhändig wieder eingerissen. Und das war eine Menge, keine zwei Wochen vor der feierlichen Eröffnung am 7. Oktober 1981. Und weil das doch sehr schade gewesen wäre, ist es gut, dass Kurt Masur niemals für möglich gehalten hätte, dass Heino & Co. am 27. September des Jahres 2021 in seinem Gewandhaus einen „Deutschen Liederabend“ veranstalten würden.

Obwohl sie das eigentlich gar nicht tun. Denn erstens heißt der Veranstalter Helmut Werner, und zweitens ist keineswegs ein „Deutscher Liederabend“ drin, worauf dieses Etikett so vielversprechend prangt. Und das liegt nicht daran, dass, wie Heino mit von Trauer niedergedrückter Stimme den rund 400 Getreuen im Saal mitteilt, wegen der coronabedingten „Hygiene-Maßnahmen heute kein Orchester spielen kann“. Es liegt wohl eher am Geld als an der Hygiene. Schließlich sollte nicht auf allzu viele Schultern verteilt werden, was übers Ganze zusammenkommt, wenn die Kartenpreise bei 99 Netto-Euro schon aufhören.

Alles Haselnüsse – die nicht vorkommen

Nein, das Problem dieses „Deutschen Liederabends“ besteht zum Beispiel eher darin, dass zwischen Tschaikowski und Sarasate, Bizet und Vivaldi so viel ausländisches und sogar fremdsprachiges – spanisches nämlich und lateinisches Material – zur Aufführung kommt, dass im Nachhinein der Tümel-Verdacht völlig absurd erscheint, der der Düsseldorfer Tonhalle die Werbung des Ereignisses medienwirksam unmöglich machte. Und ganz abgesehen davon, dass ein deutsches Lied per definitionem etwas anderes ist als Mozarts „Ave verum“ oder Beethovens Neunte, als Tschaikowskis erstes Klavierkonzert und Verdis Gefangenenchor, hat auch das marktschreierisch den langen Abend einsortierende „Heino goes Klassik“ nichts mit der Realität zu tun.

Es sei denn man übersetzte es – schließlich geht es um einen „Deutschen Liederabend“ – mit „Classic wird Heino“. Denn das trifft diese zweieinhalb Stunden in der postmusikalischen Vorhölle recht gut: Schlimme, hanebüchene, einfältige, skrupellose Arrangements von bekannten Melodien aller Genres, wie sie die üblichen Verdächtigen der Classic-Szene zwischen Rieu und Garrett, Lotti und Mae als Klassik ausgeben, dreht Heino durch den Heino-Wolf, so dass, ganz gleich, was vorn reinkommt, hinten schwarzbraune Haselnüsse rausfallen. Weswegen es auch nicht schlimm ist, dass ausgerechnet die nicht vorkommen. Nicht einmal im „Medley der Lieder, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, meine lieben Freunde: Euer Heino!“

Interessant kalkuliert

Dessen Natur-Bass-Bariton sitzt nach 82 Lenzen noch tadellos. Und weil Heino also auch diesmal wieder hält, was Heino verspricht, ganz gleich was draufsteht zwischen Volkslied, Rock oder eben Klassik, ist dieser interessant kalkulierte Abend kein Fall für den Verbraucherschutz.

Obwohl selbst sein Hauptdarsteller hart an der Grenze navigiert. Die Gitarre etwa, die er sich beim Seemanns-Klassiker „La Paloma“ vor den Bauch hält, lässt auf rätselhafte Weise erstens andere und zweitens mehr Saiten erklingen, als Heino anschlägt. Doch weil wohl niemand in den Saal gekommen ist, um ihn an der Klampfe zu bestaunen, geht auch das in Ordnung.

Tragischer Sonderfall

Und weil für die anderen sechs, die da ein wenig verlassen vor den trockenhaubenförmigen Disco-Stehlampen auf der riesigen Gewandhausbühne stehen, gilt, dass für sie ganz grundsätzlich niemand gekommen ist, kann man auch ihnen viel verzeihen. Den beiden Background-Sängerinnen, dass sie immer wieder ein wenig brauchen, um sich der Tonart zu entsinnen, mit der das jeweils aktuelle Grauen auf die erste Ganzton-Rückung zusteuert. Dem „Musikalischen Direktor“ links außen am Keyboard, dass er wohl als „Musikalischer Direktor“ firmiert, weil das, was seine Finger tun, die Bezeichnung „Pianist“ mit keinem Ton rechtfertigen. Dem Gitarristen, weil er erfolglos seine Musiker-Würde zu bewahren versucht.

Und dann sind da noch die beiden Sonderfälle, die „Star-Gäste“ Yuri Revich und Franz Lambert. Ersterer, geboren 1991 in Moskau, ist ein tragischer Fall, ein einstiges Wunderkind, das im Grunde alles mitbringt: eine Stradivari und die große Virtuosengeste, sogar das technische Rüstzeug. Aber weil er offenhörlich zu früh mit dem Üben aufgehört hat, hat er zwar rechts wie links flinkere Pizzicato-Finger als beispielsweise André Rieu – aber der ist der um Welten ernsthaftere Musiker. Weil er niemals eine solche gemischt intonierte Schlachteplatte abliefern würde wie Revich bei der Carmen-Fantasie oder Vivaldis Jahreszeiten.

„Magische Finger“ an der Zauber-Wersi

„Storm“ heißt übrigens der Satz, den wir da hören, und die Carmen-Fantasie ist von „Sarerseta“. Von Elgar steuert Revich den „Salürdamor“ bei – womit der Unsinn, den Nicole Mieth als aus der „Verbotenen Liebe“ geborgte „Co-Moderatorin“ Heinos beisteuert, nur ansatzweise angerissen ist. Aber die steht auch nicht auf der Bühne, weil sie sich so gut auskennt, sondern weil sie so zauberhaft gut aussieht – was Heino haarscharf an der Schicklichkeitsgrenze vorbeischrmierend ausführt.

Dieses Argument lässt sich für Franz Lambert nicht ernsthaft in den Ring werfen. Aber der hat, sagt Heino, erstens „magische Finger“, und zweitens macht seine Zauber-Orgel von Wersi, die „fast ein ganzes Orchester ersetzen kann“, im Zweifelsfalle auch ohne sein Zutun mit vielen Tönen keine Musik. Da kann man ihm bei einem solchen „Deutschen Liederabend“ ruhig mal Beethovens Neunte übertragen oder die monothematische „Dornenvögel-Rhapsodie“.

Den „lieben Freunden“ im Saal gefällt’s. Am Ende, nach „Guten Abend, gut’ Nacht“ gegen Brahms, reißt es sie ziemlich geschlossen von den Sitzen, nach Heinos haselnussfreiem Zugaben-Medley kennt die Begeisterung kaum noch Grenzen. Ab Oktober gibt es den „Deutschen Liederabend“, der von Leipzig aus nun auf Tour geht, auch im Laden auf CD. Die sollte kaufen, wer nicht glaubt, was es heutzutage alles gibt in Kurt Masurs Gewandhaus zwischen Klassik, Classic – und Heino.

Von Peter Korfmacher