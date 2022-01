Leipzig

Nein, Isolde sinkt nicht, „wie verklärt, in Brangänes Armen sanft auf Tristans Leiche“. Entgegen der Bühnenanweisung Richard Wagners herrschen unter den Umstehenden weder große Rührung noch Entrücktheit. Es steht in der Oper Halle niemand mehr um. Bereits mit Beginn von Isoldes Liebestod ist nicht nur Tristan hin, den der Regisseur Jochen Biganzoli vorsichtshalber noch die Pulsadern hat öffnen lassen – für den Fall, dass die Wunde nicht reicht, die Melot ihm schlug. König Marke und Brangäne, Kurnewal und Melot – alle tot. So kann Isolde zu ihren letzten Worten zurücktreten ins Dunkel, das durch den Lichtrahmen noch schwärzer wird.

Es ist dies ein großer Musiktheater-Moment bei der Premiere von Wagners „Tristan und Isolde“. Er transzendiert die Musik selbst, indem Wolf Gutjahrs Bühnenbild hinter jedem neuen Toten die Rückwand verschwinden lässt, die sie oder ihn von der tönenden, der besseren Anderwelt des Orchesters trennte. Fünf Stunden lang hat sie immer wieder Boten geschickt, ein Englischhorn, einen Hirten, den überraschend unschurkigen Melot. Und am Schluss umfängt er sie alle, der Samt von Wagners Wunderorchester, löst alle Fragen, die leidenschaftlich gestammelte Ellipsen dreier Aufzüge nicht haben beantworten können. Sinnfälliger ist die Kunstreligion nicht zu überhöhen, die Wagner nie so sinnlich Musiktheater hat werden lassen wie in dieser schwülen Liturgie der Liebe.

Man bleibt für sich

Bereits zuvor leistet Gutjahrs Bühne gute Dienste. Denn im Hallenser „Tristan“ bleibt man für sich. Von oben links hat im Uhrzeigersinn Tristan eine Art Kühlcontainer – mit dem eigenen Konterfei aus Jugendtagen als Fototapete. Daneben packt Marke im kleinen Spießerschlafzimmer die Klamotten seiner gestorbenen Frau in Umzugskartons. Rechts führt Kurnewal im Kampfanzug das Archiv der Heldentaten Tristans. Unten daneben schreibt oder malt Isolde die Wände voll, wenn sie sich nicht mit Tullamore Dew in die irische Heimat lötet. Neben ihr schlüpfen Boten der Orchesterwelt durch. Links macht sich Brangäne die Fingernägel, bevor sie Zaubertränke ausreicht, leidet, abtritt.

Heiko Böhner, Magdalena Anna Hofmann. Quelle: Falk Wenzel/Bühnen Halle

Auch in Wagners Text liebt und leidet, stammelt und stirbt ein jedes für sich. Hier wird dies aufgefangen durch ein Geflecht Goldener Schnitte, das die Solo-Kammern rhythmisiert. Darin lässt Biganzoli, der 2010 die Leipziger Oper mit Wagners „Meistersingern“ wiedereröffnete, seine Protagonisten machen, wobei jeweils die am meisten tun, die gerade nichts zu tun haben. Während die, die bei Wagner gefragt sind, sich in typischen Posen ergehen. Sie stören nicht , sondern gehen auf in einem Musiktheater, das die ersten Silben betont und auf letzte Logik bei den hinteren verzichtet. Dennoch ist der Preis hoch. Und die Kammern, die bereits 2019 in Hagen erstmals aufgebaut wurden, also nur zufällig für coronakonformes Musikdrama stehen, fordern ihn ausgerechnet da ein, wo sie zu überhöhen vorgeben: bei der Musik.

Kraftmeierei als Gegenwehr

Deren orchestraler Anteil tut sich schwer, zum Publikum vorzudringen. Die Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle sitzen hinter dem Bühnenaufbau, der das Ergebnis ihres Tuns nicht nur dämpft, wie es der gedeckelte Graben in Bayreuth tut, sondern die Balance verschiebt, Obertöne kostet, Geschmeidigkeit und Transparenz. Und weil die Solisten dieses Orchester in ihrem Rücken dennoch als Bedrohung empfinden, wehren sie sich mit auf weiten Strecken mit Kraftmeierei.

Das ändert sich erst in der letzten Szene grundlegend. Hier zeigen Heiko Börner und Magdalena Hofmann in den Titelpartien, was für herrliche Töne dieser kraftvolle Tenor und dieser so funkelnde wie wandelbare Sopran zu produzieren im Stande sind, wenn sie nicht vorzugsweise stemmen. Was den beiden streckenweise im Duett des zweiten Aufzugs bereits gelingt. Hier beeindruckt auch Ki-Hyun Park als Marke mit seinem berührenden Monolog, und der Rest vom Sängerfest bleibt der jeweiligen Partie nichts schuldig – außer den Zwischentönen: Marlene Lichtenberg als kraftvolle Brangäne, Gerd Vogel als markanter, auch etwas grober Nazi-warum?-Kurwenal, Daniel Blumenschein als Melot, Andrii Chakov als Steuermann, Robert Seiler als Seemann und Hirt, sowie der Männerchor, den der kommissarische Chefdirigent Michael Wendeberg, allerdings nicht durchs gleiche Zeitfenster bekommt wie sein Orchester.

Durchbuchstabiert

Mit dem tut er sich auch schwer. Schön klingt die Staatskapelle, wenn man sie hört, großartig das Englischhorn vorn im Container. Immer wieder fliegen betörende Fetzen am Gesangsgebirge vorbei. Aber es fließt nicht. Schon im ersten Vorspiel nicht, in dem Werdenberg mit ausladenden Gesten die Achtel durchbuchstabiert. Auch danach hat er alle Hände voll zu tun, Gesang und Orchester beieinander zu halten. Meist gelingt das angesichts der enormen Schwierigkeiten der Partitur und der akustischen Unbilden achtbar – aber für den betörenden, den entrückten, den entrückenden und beglückenden Zauber dieser Offenbarungsmusik bleiben zu oft keine Reserven.

So fällt der Applaus am Ende dieser „Tristan“-Premiere freundlich aus, aber keineswegs enthusiasmiert. Was auch daran liegt, dass es verdammt leer bleibt im Haus. Gewiss: Donnerstag, 16 Uhr, ist eine schwierige Zeit für eine Fünf-Stunden-plus-Premiere. Aber zwei Dutzend entwöhnte Leipzigerinnen und Leipziger haben es ins Nachbarland geschafft, wo mit 2G+ im Theater sogar auf Abstände zwischen den Plätzen verzichtet wird. Und in Sachsen-Anhalt ist der Dreikönigs- ein Feiertag. Dennoch bleibt weit mehr als die Hälfte der knapp 700 Plätze im Haus unbesetzt. Bitter – und ein düsteres Vorzeichen für Sachsen.

Geplante Vorstellungen: 27. Februar, 18. April; Karten (21–43 Euro) und Infos: buehnen-halle.de

Von Peter Korfmacher