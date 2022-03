Leipzig

Er liebte Schauspieler, Theater und das Kino – und sie liebten ihn. Wolfgang Liebeneiner, Sohn eines Textilfabrikanten, gefragter Schauspieler, umworbener Regisseur, von Minister Goebbels gefördert, geehrt und getriezt, umstritten und heftig attackiert als Hitlerregisseur Nr. 2.

Holger Mahlich: Der Unpolitische. Wolfgang Liebeneiner im Dritten Reich. Ein Dokumentarroman. ‎ Edition Noack & Block; 450 Seiten, 28 Euro Quelle: Edition Noack & Block

Er drehte das Seelen- und Gerichts-Drama „Ich klage an“ (Thema: Tod auf Verlangen), das als Euthanasie-Plädoyer gesehen wird. Er huldigte dem Eisernen Kanzler („Bismarck“, „Die Entlassung“). Er galt als Meister der leichten Hand („Der Mustergatte“) und filmischer Erneuerer („Der Florentiner Hut“), Realist („Du und ich“) und jener, der die allerletzte Produktion des Dritten Reiches („Das Leben geht weiter“) so lange hinzog, bis die ganze Drehtruppe das Kriegsende erlebte.

„Unbedenklich“

Er schützte den Sohn seiner ersten Ehefrau (jüdischer Vater), war mit Joachim Gottschalk befreundet, den Goebbels mit seiner jüdischer Frau Meta und dem kleinen Sohn in den Freitod trieb, ging – trotz Goebbels-Verbot – zur Beerdigung und sorgte für den Grabstein. Er schützte Bedrohte, versuchte, seinen Mitarbeiter Richard Düvell durch Leumundszeugnis, obwohl ihm das verboten war, vorm Volksgerichtshof zu retten und ließ als Ufa-Produktionschef 1944 Käutner „Unter den Brücken“ drehen. Nach dem Krieg holte ihn Ida Ehre, jüdische Theaterprinzipalin an die Hamburger Kammerspiele, wo er die Uraufführung von Wolfgang Borcherts Aufschrei „Draußen vor der Tür“ inszenierte – und als „Liebe 1947“ verfilmte. Da war Liebeneiner von Briten und Entnazifizierungskommission bereits als unbedenklich eingestuft. Auch durch Aussagen von Kollegen.

Holger Mahlich als Goldgräber in „Die Spur des Falken" (Defa 1968) von Gottfried Kolditz Quelle: Icestorm/DVD

Wer also war dieser Mann? Ein Unpolitischer unter unglücklichen politischen Zwängen? Einer, der seinen Pakt mit dem Teufel schloss, weil er seiner Kunst leben wollte? Ein Weltfremder? Ein Hofnarr? Der künstlerische Chef der Nazi-Filmakademie, Fachschaftsleiter Film, der Professor, der jährlich drei Stücke in Gründgens Staatstheater (Göring zuständig) inszenierte, Film auf Film drehte, eine feudale Villa bewohnte und 1942 rund 200 000 Reichsmark verdiente, ist schwer zu fassen. Wurde er schuldig? Oder war er nur verstrickt? War er Täter, Mitläufer oder etwas dazwischen?

Fakten und Fiktionen

Das fragt Holger Mahlich, Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, in „Der Unpolitische“. Keine Anklage, sondern ein Dokumentarroman aus familiärer Nähe. Die Schauspielerin Micaëla Kreißler („Der Mann mit dem Objektiv“), Mahlichs Ehefrau, mit der er 1982 aus der DDR floh, ist Liebeneiners uneheliche Tochter, ihre Mutter Ursula Pohle war einige Zeit seine Assistentin. Als Micaëla 1941 in Innsbruck geboren wurde, stand die Ehe ihres Vaters mit Ruth Hellberg vor dem Aus. Er hatte sich bereits in Hilde Krahl („Der Postmeister“) verliebt.

Holger Mahlich erzählt von den Nazijahren Wolfgang Liebeneiners der 28 am Anfang und 39 am Ende war. Eine geschickte Mischung aus Fakten und Fiktionen – und einer Absicht: „Ich wollte seinen Weg im Licht meiner eigenen 14-jährigen Erfahrung mit einer Diktatur nachzeichnen. Ich wollte versuchen, sein Leben im Nationalsozialismus verständlich und wahrnehmbar zu machen.“ So ist der Blick auf das Leben Wolfgang Liebeneiners immer auch eine Selbstbefragung – zu Mauerbau und Prager Frühling, Ideologie und Einengung, Film- und Theaterarbeit in der DDR. Für eine Sichterweiterung. Immerhin drehte Holger Mahlich Mitte der 60er im offenen Polen „Bumerang“ – und hatte eine Affäre mit Barbara Brylska. Von der nackten Priesterin aus „Pharao“ träumten damals viele in der DDR.

Natürlich „Mephisto“

Holger Mahlich erzählt szenisch, empfindet nach, stellt sich vor, breitet über 100 Seiten (ein Buch-Viertel) die Entstehung von „Ich klage an“ aus, wirft Blicke auf den filmischen Ehrgeiz Liebeneiners, kommt auf Konfrontationen mit Goebbels (von „Yvette“ bis „Die gute Sieben“) – und fragt immer wieder nach Illusionen. Eines jedoch stellt er nie in Zweifel: Liebeneiners empfindsamen Umgang mit Darstellern. Da war er Meister. Vielleicht auch, weil er nach dem „Liebelei“-Erfolg und vor seinem Regie-Einstieg unglücklich über die Schublade Liebhaber war. Also das schillernde Porträt eines schwer zu Fassenden, das an „Mephisto“ erinnert. Natürlich.

Von Norbert Wehrstedt