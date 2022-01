„Ich bin im Grunde militanter Feminist“ – Jürgen von der Lippe im Interview

Leipzig

Jürgen von der Lippe hat ein neues Buch geschrieben, respektive die Lockdowns genutzt, es zusammenzustellen. „Sex ist wie Mehl“ heißt es vielversprechend und versammelt Glossen und Geschichten der letzten Jahre. Peter Korfmacher traf den Großmeister der Komik zum Plausch in Berlin.

Jürgen von der Lippe: Sex ist wie Mehl. Geschichten und Glossen. Penguiin Books, 256 Seiten, 18 Euro. Quelle: Penguin

Ich musste vor unserem Interview zusichern, nichts nachträglich zu gendern, eine recht unübliche Bedingung. Was hat es damit auf sich?

Eine Erfahrung, die Wayne Carpendale machen musste: Er hat einem dieser People-Magazine ein Interview gegeben, und hinterher war es durchgegendert – seine Zitate eingeschlossen. So etwas möchte ich nicht.

Sie sind kein Freund des Genderns?

Nein – und auch nicht der politisch korrekten Sprache, die vorgibt, wann wer beleidigt zu sein hat.

Das müssen Sie erklären.

Ein Beispiel: Ich habe bei „Hart aber fair“ den gebürtigen Nigerianer Andrew Onuegbu kennengelernt, einen schwarzen Gastronomen, der in Kiel das Restaurant „Zum Mohrenkopf“ führt. Der erzählte ein paar Beispiele von selbst erlebtem Rassismus, unter anderem von einem ein weißen Ehepaar, das entrüstet den Besitzer sprechen, aber nicht glauben wollte, dass der schwarz ist. Als er sie schließlich überzeugt hatte, eröffneten sie ihm, er müsse den Namen seines Restaurants ändern, er sei rassistisch. In der Sendung sagte er dann den Satz des Abends: „Ich brauche keine Weißen, die mir erklären, wann ich gekränkt zu sein habe.“

Und wenn sich jemand wirklich gekränkt fühlt?

Ich glaube, dass diese Debatten fast nie von Betroffenen geführt werden.

Sondern?

Von Social-Justice-Warriors und -Aktivisten. Statt überall nach Mikro-Aggressionen zu suchen, fände ich es erstrebenswerter, Resilienz zu entwickeln, gewappnet zu sein für Fälle, in denen man es wirklich mit Rassismus zu tun hat, mit Sexismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Denn die gibt es natürlich. Und als Autor und studierter Germanist – wenn auch ohne Abschluss – sage ich: Dazu muss man meine geliebte Muttersprache nicht verhunzen. Ich begreife einfach nicht, wenn eine germanistische Hochschulfakultät es mit Punktabzug oder gar Ausschluss ahndet, wenn ungegenderte Arbeiten eingereicht werden. Denn gegendert, das heißt automatisch: grammatikalisch falsch. Es ist wie bei Vegetariern und Veganern.

Was ist wie bei Vegetariern und Veganern?

Sie scheinen so allgegenwärtig, dass man meint, sie machten den weitaus größten Teil der Gesellschaft aus. Dabei gibt es nur unter zehn Prozent Veganer und Vegetarier. Das Gendern lehnen – je nach Umfrage – bis zu 91 Prozent der Bevölkerung ab.

.

Bei uns in der Familie ist es die Hälfte: Zwei vegetarische Kinder stehen zwei carnivoren Elternteilen gegenüber.

Darum wäre ich gern Opa. Vater nicht, das wäre mit meinem Beruf nie zu vereinbaren gewesen.

Was ist an Opa besser?

Als Großvater kann man die Enkel gegen ihre Eltern aufhetzen, das macht nicht so viel Arbeit, aber einen Riesenspaß.

Sie teilen ständig recht handfest aus.

Nein, das tue ich nicht. Erstens bin ich unendlich harmoniebedürftig. Zweitens kriegen eigentlich immer die Männer alles ab.

Warum ist das so?

Aus pragmatischen Gründen: Frauen sind in der Überzahl – bei allen Kulturveranstaltungen. Also sollte man sie auf seine Seite bringen.

Und die Männer?

Denen macht das nichts aus – oder sie verstehen es nicht. Im Übrigen gehe ich bei dieser Form komödiantischer Aggression meistens von mir selbst aus. Das macht es leicht zu denken: Ich bin nicht gemeint. Jedenfalls bin ich mit Frauen immer bestens ausgekommen. Zuhause war ich ein Mama-Kind, hatte bei meinem Fernsehstart 3 Jahre lang eine Redakteurin, die ich vergötterte, 43 Jahre lang eine Managerin – ich bin im Grunde militanter Feminist. Das Einzige, womit ich nicht klarkomme, ist Humorlosigkeit. Aber die ist geschlechterunabhängig.

Humorlosigkeit ist die prägende Eigenschaft der Bundeswehr. Das hat Ihnen dennoch so gut gefallen, dass Sie sich für drei Jahre verpflichtet haben.

Von Gefallen kann keine Rede sein. Es war so: Mein Vater war Barkeeper in Aachens bester Stripteasebar, und einer seiner Stammkunden war ein Bundeswehr-Offizier. Dem hatte mein Vater erzählt, dass ich Journalist werden wollte, woraufhin er mich zu einem Beratungsgespräch einlud, in dem er mir erzählte, wenn ich mich drei Jahre verpflichten würde, bekäme ich eine Journalisten-Ausbildung im PSK-Sendebataillon Andernach, viel höheren Sold und am Ende 10 000 Mark Abfindung. Das überzeugte mich, stimmte nur leider nicht, bis auf das Geld. Die verschiedenen Ausbildungsetappen gingen mehr als einmal an die Grenzen des Erträglichen, und nur mein schauspielerisches Talent hat mir geholfen, alle Lehrgänge zu bestehen. Irgendwie ist es mir immer gelungen, den Eindruck zu erwecken, ich wäre ein harter Kerl. Später als Leutnant war ich dann überzeugt, ein sehr angenehmer Vorgesetzter zu sein, bis ich im Studium an einen Kommilitonen geriet, der zuvor mein Rekrut gewesen war, und meinte: „ Du weißt schon, dass Du ein ziemliches Arschloch warst?“

Hatte er recht?

Wahrscheinlich schon: Geben Sie jungen Menschen Macht – sie werden sie missbrauchen. Und doch hatte die Zeit auch Ihr Gutes: Ich habe Härte mir selbst gegenüber gelernt, und heute kann ich gut mit Unbilden aller Art umgehen. Man denkt immer, Künstler auf Tournee werden auf Händen umhergetragen. Eine Laienmeinung. Da weisen auch schonmal Garderoben-Klobrillen unübersehbare Spuren eingetrockneten Sekrets auf. Da darf man sich die Auftrittslaune nicht verderben lassen. Aber da hilft mir, dass ich aus kleinen Verhältnissen komme, nichts von Statussymbolen halte und nie den Hang hatte, über meine Verhältnisse zu leben.

Kann man das überhaupt angesichts Ihres orientalischen Reichtums?

Doch doch! Wenn ich mich so umschaue, scheint das recht einfach zu sein. Der kleine Spießer in mir war immer auf Sicherheit bedacht, und so habe ich das Geld vom Bund nie angerührt – und während des Studiums von der ersten Minute an gearbeitet. Ich habe auf der Intensivstation im Krankenhaus Sitzwachen gemacht. Für drei Mark die Stunde. Den Job kannst du nicht machen, ohne zum Zyniker zu werden. Ab dem zweiten Semester habe ich dann sechs Jahre lang als Tutor Deutsch für Ausländer unterrichtet.

Machen solche Erfahrungen die Komik besser? Tiefer?

Wenn ich mir das Komikervölkchen so anschaue, haben alle andere Hintergründe, Erfahrungen, Ausbildungen, Abschlüsse – oder auch keine. Das ist alles nicht verpflichtend. Aber alles, was man gemacht hat, wird einfließen. Denn Komik braucht einen Boden, auf dem sie gedeihen kann.

Sie sind sozialisiert als 68er. Sehen Sie Parallelen zwischen der Dauererregung damals und der heute?

Vieles erinnert an damals. Vor allem der Rigorismus. Nach dem Bund ging das ganz schnell. Studienbeginn, Kirchenaustritt, aber als früherer strammer Katholik suchte man ein neues ideologisches Bett. In den Nach-68ern war das natürlich der Sozialismus. Erst Liga gegen den Imperialismus, später Juso. Schulungen, um besser gegen den Klassenfeind argumentieren zu können, die Flugblätter, die man in der Mensa vom Tisch schieben musste, um den Eintopf abzustellen, das hat mich alles schnell nicht mehr interessiert. Am meisten gestört hat mich die absolute Humorlosigkeit dieser Weltretter, die Vorlesungen sprengten, um über richtiges Klassenbewusstsein zu labern. Wie es heute Studenten tun, wenn Professoren nicht artig gendern. Ich war befreundet mit Studenten aus dem Iran, aus Korea, der Türkei – denen waren die jeweiligen Geheimdienste auf den Fersen. Das waren Sorgen – da ging es nicht nur um den richtigen Jargon, um den sich ohnehin immer die Falschen kümmern.

Nämlich wer?

Gib einem Bürokraten die Chance zu einer Umbenennung, und er wird frohen Mutes seinen Jahresurlaub opfern, um so Worte zu erfinden wie „Rotationseuropäer“ für Sinti und Roma – von denen viele es vorziehen, weiterhin „Zigeuner“ genannt zu werden.

Wir sollten noch über Ihr Buch sprechen ...

... stimmt, dafür sind Sie schließlich gekommen. Obwohl wir ja bereits über Themen geredet haben, die im Buch vorkommen.

Ich finde, Ihre Geschichten teilen einen Makel.

Nämlich?

Sie sind zu kurz – kaum eingelesen, eingegroovt, einamüsiert kommt die Pointe. Und es ist vorbei.

Es freut mich natürlich, dass Sie das so sehen. Aber wenn ich sie auf der Bühne lese, finde ich vieles zu lang. Ich habe mein Publikum an eine recht hohe Gagdichte gewöhnt.

Sie haben mit „Nudel im Wind“ einen Roman vorgelegt.

Hat auch Spaß gemacht. Aber ich gehöre vor Publikum. Dafür ist ein Roman nichts.

Die „Nudel“ wird also Ihr erster und letzter gewesen sein?

Davon gehe ich aus.

Sie gehen nun mit „Sex ist wie Mehl“ auf Lesereise ...

... das hoffe ich. Anfang Februar soll es losgehen.

Aber?

Wer weiß, wie es mit Corona weitergeht.

Wie viele Auftritte hat die Pandemie Sie schon gekostet?

Theoretisch noch keinen. Bisher wurde alles verschoben. Zum Teil allerdings zum zweiten und dritten Mal, weswegen sich die Touren unübersichtlich ineinanderschieben. Die Lesetour zur „Nudel im Wind“ hatte kaum angefangen, da kam der erste Lockdown, und parallel wurden die Standup-Programme verschoben.

Mit seinem Standup-Programm „Voll Fett“ ist Jürgen von der Lippe am 9. September im Leipziger Haus Auensee zu Gast. Karten und Infos

Zur Person Jürgen von der Lippe wird am 8. Juni 1948 in Bad Salzuflen als Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp geboren. Er wächst in Aachen auf. 1967-1970 Zeitsoldat. Ab 1970 studiert er in Aachen, später in West-Berlin Germanistik, Philosophie und Linguistik auf Lehramt, schließt das Studium aber wegen der unzulässigen Fächerkombination nicht ab. 1976 Gründungsmitglied der Gebrüder Blattschuss. Ab 1984 eigene TV-Shows (So isses, Donnerlippchen, Geld oder Liebe, Wat is?, Frei von der Lippe ... ). Daneben steht Jürgen von der Lippe seit 1973 als Komiker auf der Bühne, hat zahlreiche Bücher geschrieben und CDs veröffentlicht.

Von Peter Korfmacher