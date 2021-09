„Ich wollte diese Oper“ – Intendant Ulf Schirmer über „Der Sturz des Antichrist“ in Leipzig

Leipzig

Am Samstag steht in der Oper Leipzig mit Viktor Ullmanns „Der Sturz des Antichrist“ die erste Premiere der letzten Spielzeit Ulf Schirmers an. Peter Korfmacher sprach mit dem Intendanten und Generalmusikdirektor.

Ulf Schirmer, geboren 1959 in Eschenhausen bei Bremen, studierte in Bremen und Hamburg. 1988 wurde er GMD in Wiesbaden, 1991 Resident-Dirigent an der Staatsoper Wien. 1995 bis 1998 war Schirmer Chefdirigent beim Dänischen Radioorchester Kopenhagen. 2000 wurde er zum Professor an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg berufen. 2006 bis 2017 war er künstlerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters. 2009 wurde Ulf Schirmer GMD der Oper Leipzig und übernahm 2011 auch die Intendanz. 2022 beendet er seine Zeit am Haus mit dem Festival „Wagner 22“. Quelle: Andre Kempner

Ihre letzte Saison begann mit einem Ausfall: Wagners „Die Feen“ musste abgesagt werden wegen zweier positiver Corona-Test. Gefährdet die Absage das Mammut-Projekt „Wagner 22“, mit dem Sie Ihre Leipziger Intendanz im Sommer beenden wollen?

Nein. „Die Feen“ sind perfekt durchgeprobt und durchgearbeitet. Sie sollen im Frühjahr noch einmal den normalen Probenprozess durchlaufen, eine Vorstellung bekommen – und sind dann im Juni in bester Verfassung.

Der Vorverkauf für „Die Feen“ war nicht toll – nach anderthalb Jahren die erste große Oper in großer Besetzung und dann keine 400 Karten verkauft – ist das nicht frustrierend?

Natürlich wäre es schöner, wenn die Leute Schlange stehen würden, um endlich wieder in die Oper gehen zu können. Aber man muss die Vorsicht verstehen. Viele entscheiden sich auch spontan, letztes Wochenende war der Saal für Zauberflöte und Traviata überraschend voll. Für diese Saison habe ich die Losung ausgegeben, dass wir nicht auf die Auslastung schauen, sondern vor allem unseren Betriebszweck erfüllen.

Und der wäre?

Spielen, spielen, spielen – und proben, proben, proben. Das haben wir auch in der letzten Saison gemacht. Darum sind die Wagner-Werke so gut vorbereitet, dass ich mir keine ernsthaften Sorgen wegen unseres Festivals im kommenden Jahr mache.

Von Wagners erster Oper führt ein weiter, aber direkter Weg zu Viktor Ullmanns „Der Sturz des Antichrist“ ...

... ja, weil Ullmann mit seiner Gattungsbezeichnung „Bühnenweihefestspiel“ unmittelbar Bezug nimmt auf Wagners letzte Oper „Parsifal“, ein „Bühnenweihfestspiel“.

Er will also hoch hinaus mit diesem Werk, denn ein höherer Anspruch lässt sich kaum vorstellen.

Es geht in dieser Oper um die Kunst als letzte Instanz, die Welt zu retten und zu erklären. Und es gibt noch eine ganz praktische Parallele.

Nämlich?

Beides sind Männerwerke: Im „Parsifal“ gibt es nur Kundry und die Blumenmädchen als weibliche Positionen, im „Sturz des Antichristen“ gar keine mehr. Ullmann hat während des Komponierens seine ursprüngliche Idee einer Sopranstimme wieder verworfen.

Wie ist die Musik?

Wunderbar spätromantisch. Harmonisch herrlich, großartig instrumentiert, durchaus üppig. Ullmann hatte, als er sie schrieb, eine Aufführung an der Wiener Staatsoper in Aussicht, und für die Wiener Philharmoniker und ihren luxuriösen Klang komponiert. Die Musik passt also bestens zum Gewandhausorchester. Sonst hätte ich dieses Stück nicht angesetzt, was übrigens ganz allein meine Entscheidung war: Ich wollte diese Oper.

Trotz ihrer wunderbaren Musik, hat sie sich auch nach einigen Versuchen in den letzten 25 Jahren nicht durchsetzen können ...

... ein weiteres Beispiel dafür, wie verhängnisvoll erfolgreich die Nazis waren beim Ausrotten einer ganzen Kunst-Generation. Denn nach dem Krieg war vor allem die Musikwissenschaft, waren auch die Rundfunksender an anderen Dingen interessiert, an einer neuen Sachlichkeit, die so ziemlich das Gegenteil von dem verkörpert, wofür Ullmann musikalisch steht. Auch das ist ein Grund für diese Ansetzung: Die Nazis, die den Komponisten, der lange in Theresienstadt leben musste und dort viel Großes schuf, schließlich in Auschwitz ermordeten, sollen nicht das letzte Wort haben.

Ist die Ansetzung in diesem Zusammenhang auch ein Kommentar zu Wagner?

Nein, abgesehen von der Zielrichtung sehe ich da wenig Berührungspunkte. In einer Hinsicht sind Parsifal und Antichrist sogar grundverschieden: Bei Wagner erleben wir eine Entwicklung des Protagonisten. Bei Ulmann dagegen sind der Priester, der Ingenieur und der Dichter, die eingekerkert sind in einer menschenverachtenden Diktatur, eher statische Figuren.

Die Situation in dieser Oper ist beängstigend nah an der Realität, der sich Ullmann 1935/36 gegenübersah, als er diese Oper komponierte.

Das war gewiss auch einer der Gründe, warum er sich zur Vertonung von Albert Steffens’ Theaterstück entschieden hat, das in den späten 20ern entstanden war und die Machtübernahme durch die Nazis gespenstisch klar vorausgesehen hat. Das muss sich in einer Inszenierung dieses Werkes deutlich niederschlagen. Weil in dieser politischen Dystopie und künstlerischen Utopie das Wesen des Werkes besteht.

Die Geschichte hat nicht nur am grausamen Schicksal Viktor Ullmanns ziemlich deutlich gezeigt, dass Kunst die Welt eben nicht retten kann.

Nein, das kann sie nicht. Als Student habe ich das noch geglaubt. Aber je mehr man lebt und erlebt, desto klarer sieht man, dass diese Hoffnung zumindest ein wenig naiv ist. Doch im gleichen Maße ist meine Überzeugung gewachsen, dass Kunst, dass Musik etwas anderes kann.

Nämlich?

Sie kann uns in einen Zustand versetzen, in dem wir eher Zugang haben zu innerer Tiefe.

Die neue Saison steht im Zeichen des Abschieds. Macht Sie das wehmütig?

Nein. Für Wehmut gibt es in meinem Lebenskonzept wenig Platz. Ich möchte einen guten und glatten Übergang zu meinem Nachfolger Tobias Wolff ermöglichen, und das läuft bis jetzt sehr angenehm und kollegial. Und ich finde wunderbar, wie diskret und konstruktiv auch alle im Haus mit dieser ja nicht ganz unkomplizierten Zeit des Übergangs umgehen.

Von Peter Korfmacher