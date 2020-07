„Land in Sicht“ – so heißt der druckfrische Debütroman von Ilona Hartmann. Die 29-Jährige ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, lebte während ihres Studiums in Leipzig und zog dann nach Berlin. Auf den 160 Seiten geht es um Jana, die auf einer Flusskreuzfahrt ihren Vater zum ersten Mal trifft. Zum Vorbild nahm sich Hartmann selbst, denn auch sie hat ihren Vater erst im Erwachsenenalter kennengelernt.

Was war zuerst da: Das Thema oder der Wunsch ein Buch zu schreiben?

Ich habe lange Zeit wenig Zugang zu Büchern gehabt. Während meines Studiums habe ich extrem wenig gelesen, vor allem Belletristik. Ich war auch nie so eine Buchromantikerin. Ich habe mir nicht vorgenommen, irgendwann ein Buch zu schreiben. Das Medium ist dem Inhalt gefolgt.

Ist „Land in Sicht“ eine Autobiografie?

Es gibt ja den schönen Begriff autofiktional. Das bedeutet, alles davon ist passiert, das meiste mir. Manche Dinge im Buch sind aber völlig frei erfunden, das musste niemand erleben. Der wahre Teil daran ist, dass ich meinen Vater erst sehr spät – mit 24 Jahren – kennengelernt habe und dass wir zusammen diese Reise gemacht haben. Er hat damals wirklich auf einem dieser Schiffe gearbeitet. Wir kannten uns, bevor wir zusammen gereist sind – ein Unterschied zum Buch. Diese acht Tage Donau, die gab es aber wirklich.

Wie ist so eine Flusskreuzfahrt im realen Leben?

Es war seltsam. Meine Vorstellung davon war die totale Gaudi. Alle sind ständig betrunken, es gibt Bingo, und permanent passiert etwas Lustiges. Aber man vergisst, dass die Leute diese Reise nicht aus ironischen Gründen machen. Für sie ist das Urlaub, in dem sie einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Deshalb ist auch relativ wenig auf der Reise passiert. Es war für mich oft komisch, weil ich die Tochter eines Mitarbeiters war. Das hat mich nicht gleich Anschluss an den Rest der Gäste finden lassen, und der Altersunterschied hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich eine Sonderrolle eingenommen habe. Es war eine schöne und lustige und besondere Erfahrung.

Da gab es auch diese witzige Stelle: „und weil ich mit Abstand die jüngste Passagierin bin, habe ich auf einen Schlag fast einhundert neue Großeltern, die mich anlächeln.“

Ich wartete immer darauf, dass mir jemand einen Fünfer zuschiebt, aber das ist leider nicht passiert. Da hätte sich der Urlaub verdient gemacht.

Sie haben Ihren Vater selbst erst spät kennengelernt. Wie war diese Erfahrung für Sie?

Als diese Geschichte angefangen hat, habe ich in Leipzig gewohnt. An einem Abend im Ilses Erika, habe ich jemanden getroffen, der seinen Vater auch erst spät in seinem Leben getroffen hat. Er meinte: „Wenn du irgendwann den Kontakt zu ihm möchtest, dann warte nicht darauf, dass er dich sucht. Bei ihm sind jetzt 24 Jahre Schuldgefühle gewachsen, und die Hürde ist einfach zu groß. Wenn du Kontakt möchtest, musst du ihn schaffen.“ Ich bin mit dem Gedanken eine Weile spazieren gegangen. Mir leuchtete es ein und ich konnte das gut nachvollziehen. Dann habe ich meinem Vater eine E-Mail geschrieben. Als er nach zwei, drei Wochen antwortete, hatten wir erstmal regelmäßigen Mailkontakt. Es war das erste Mal, dass ich auf Augenhöhe, als erwachsene Person, mit meinem Vater in Kontakt war.

Die Jahre davor hat es also keinen Kontakt zwischen Ihnen beiden gegeben.

Und es hat mir auch nicht bewusst gefehlt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man mit seinem Vater aufwächst, aber ich habe da einfach nichts vermisst. Vor allem, weil meine alleinerziehende Mutter sehr viel übernommen hat.

Ähnlich, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben.

Es wurde mir erst während des Schreibens bewusst, was das für eine Doppelbelastung für Alleinerziehende ist. Das war mir vorher gar nicht klar. Und je älter man wird, desto weniger spielen Eltern eine Rolle im Leben. Als ich meinen Vater dann aber kennengelernt habe, bemerkte ich, dass da eine ganze, noch nicht erforschte Welt vor mir liegt. Auch die Familie väterlicherseits kannte ich noch nicht. Das war in den darauffolgenden Jahren ein Zusammenschluss, ein Entdecken der eigenen Familie und der eigenen Identität darin.

Was braucht man für eine Identität?

Ich glaube, auf diese Frage gibt es genauso viele Antworten, wie es Menschen gibt. Es hätte bei mir durchaus so laufen können, dass ich entscheide, dass ich meinen Vater nicht brauche. Ich habe aber bemerkt, dass dieser Mensch eine Information über mich trägt, die ich nicht aus mir selbst generieren oder recherchieren kann. Und ich wollte mich auch nicht mit der Leerstelle abfinden. Umgekehrt kenne ich auch Geschichten von Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind und ihn nicht kennenlernen wollten. Ich glaube, da muss jeder selbst spüren und gucken, ob das stimmt, was da steht. Mein Buch meine ich als eine Ermutigung zur Überprüfung dieser Stelle.

Ist Ihnen das Schreiben schwer gefallen?

Mir ist es überraschend leicht gefallen, meine Stimme für den Roman zu finden. Vielleicht, weil es so persönlich ist und weil es aus mir, von mir kommt. Ich musste mich nicht in eine Rolle hineinversetzen und hatte die Figur Jana ziemlich klar vor Augen. Sie ist ein bisschen anders als ich, aber ich habe sie immer gut gekannt – so, als wäre sie meine kleine Schwester. Die Schwierigkeit, die ich beim Schreiben hatte, hing nicht mit meinem Stil oder meiner Tonalität zusammen.

Was war es dann?

Einerseits war es für mich neu, ein so langes Format zu erzählen. Ich bin es als Texterin und auf Twitter gewohnt, alles in so wenigen Zeichen wie möglich, so pointiert wie möglich auszudrücken. Eine meiner größten Ängste war deshalb, dass dieses Buch zu lustig wird. Dass es mir leichter fällt, da einen Gag zu machen, wo eigentlich etwas Ernstes passiert und eine Tiefe entstehen könnte – und ich den Moment verpasse oder ihn sprachlich nicht gut einfange. Darauf habe ich geachtet. Zum anderen ist es anstrengend und komplex, eine Handlung über so einen langen Bogen zu spannen. Komischerweise habe ich aber auch nie am Format Roman gezweifelt, ich musste da eben durch.

Selbstzweifel sind dennoch ein Thema für Sie. Auf der Internetseite von „Die offene Gesellschaft“ ist ein Text darüber von Ihnen erschienen. Hatten Sie während des Schreibens mit Selbstzweifeln zu kämpfen?

Ja, total! Fast die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob das eigentlich gut ist, was ich da mache. Am Ende wird es einfach ein gedrucktes Buch sein und im Laden stehen. Das muss schon eine gewisse Substanz haben, finde ich. Das habe ich mir in der Qualität meines Schreibens abverlangt. In all den Jahren, in denen ich schreibe, liegt die Halbwertszeit, die ich eine Passage gut finde, bei etwa zwei Stunden. Danach denke ich mir, dass ich es natürlich noch viel besser gekonnt hätte.

Wie gehen Sie damit um?

Es ist dann meistens schon abgeschickt. Ich weiß nicht, ob es ein realistischer Anspruch ist, diese Zweifel irgendwann nicht mehr zu haben. Ich glaube, man muss als kreativer Mensch lernen, seinen Frieden mit der Diskrepanz zu schließen, was man kann und was man gerne können würde. Es hilft auf jeden Fall, darüber zu reden und Feedback zu bekommen – vorausgesetzt, es kommt von Menschen, die selbst Expertise haben. Dann kann man mit seinen Zweifeln auch diskutieren und sie irgendwann beiseite legen. So lange sie einen nicht komplett daran hindern, weiterzuschreiben, finde ich sie mindestens okay und oft sogar notwendig, um nicht zu früh aufzugeben.

Ilona Hartmann: „Land in Sicht“, Blumenbar, 160 Seiten, 18 Euro.

Von Nicole Grziwa