Skadi Jennicke wurde 1977 in Leipzig geboren. 1996 bis 2000 studierte sie Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. 2009 promovierte Jennicke an der Martin-Luther-Universität in Halle. Als Dramaturgin arbeitete sie unter anderem am neuen theater in Halle, am Schauspiel Frankfurt und am Schauspiel Leipzig.

2009 bis 2016 war sie Mitglied im Stadtrat, sie war stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Seit 2016 ist sie Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig.

Skadi Jennicke lebt in einer Partnerschaft und hat drei Kinder.