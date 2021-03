In der sanierten Musikalischen Komödie Leipzig sind nun auch Licht und Ton auf dem neuesten Stand

Leipzig

„Bis zum Eisernen Vorhang ist die Restaurierung abgeschlossen“, sagt Frank Schmutzler und schaut, als könne er es nicht glauben. Seit 1994 ist der heutige Technische Direktor der zur Oper Leipzig gehörenden Musikalischen Komödie am Haus, das während der meisten dieser Jahre als vor sich hin rottendes Provisorium das weite Feld der leichten Muse beherrschte.„Wir haben uns“, sagt Schmutzler, „so sehr an die Mangelverwaltung gewöhnt, dass wir, schon um nicht in tiefe Depression zu verfallen, einfach das Beste draus gemacht haben. Dass ich das Haus einmal so sehen würde, hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich aber nie zugegeben – schon damit andere nicht die Hoffnung verlieren. Es hat lange gedauert. Aber dann ging es schnell.“

Blick in den neuen Saal der MuKo. Quelle: Andre Kempner

Voraussetzung war, dass Intendant Ulf Schirmer und Verwaltungsdirektor Ulrich Jagels „verstanden haben, dass künstlerische Qualität immer auch von entsprechenden technischen Möglichkeiten begleitet werden muss. Und da war die MuKo weit abgeschlagen. Wir haben das vor 20 Jahren erlebt mit unserer ,Rocky Horror Show’. Eine tolle Produktion mit internationalen Sängerinnen und Sängern – bei denen wir uns nach jeder Vorstellung entschuldigen mussten, für das, was nicht funktionierte.“

Eröffnung mit „Gräfin Mariza“ am 24. April Die Eröffnung der sanierten Musikalischen Komödie ist nun für den 24. Juni geplant. Statt einer Gala, die nicht gestrichen, sondern auf die Zeit nach den Corona-Beschränkungen-Beschränkungen verschoben wird, gibt es nun die Premiere von Ulrich Wiggers Pandemie-gerechter Neu-Inszenierung von Emmerich Kálmáns Operette „Gräfin Mariza“, ob überhaupt Karten in den Verkauf kommen und wie der Spielplan danach aussieht, ist noch nicht bekannt.

Nun sind neben dem neuen Publikumsraum auch Licht und Ton auf dem neuesten Stand. Die Lichttechniker, die früher in einer winzigen Butze über der Galerie saßen, haben eine ganze Zimmerflucht. Es gibt eines für die Beamer, daneben schließt sich das neue Stellwerk an, der Stolz von Beleuchtungsmeister Jens Junge und seinen Kollegen.

200 bis 300 Stimmungen

Der Lichttechniker Thomas Beyer sitzt am Pult zwischen den vielen Bildschirmen, was mehr nach Flugzeugcockpit aussieht, und programmiert Stimmungen für , Gräfin Mariza’. Eine Stimmung, das ist eine Momentaufnahme der Beleuchtung einer Produktion. 200 bis 300 kommen bei einer Inszenierung schnell zusammen. Mischungen aus Helligkeit, Farbe, Bewegung, Projektionen. 186 Scheinwerfer werden dazu immer neu abgestimmt und die Einstellungen gespeichert, um sie auf Knopfdruck abrufen zu können. Seufzend erinnert sich Junge an Zeiten, „in denen wir die Scheinwerfer einzeln von Hand ein- , ausstellen, und bewegen mussten.“ Künftig werden die Stimmungen programmiert und hinterlegt auf Festplatte und – zur Sicherheit – auf Sticks. „Aber“, sagt Beyer, „Stimmungen wechseln, das geht nur von Hand, denn jede Vorstellung ist anders.“

Seit 1994 am Haus: der Technische Direktor Frank Schmutzler. N Quelle: Andre Kempner

LED-Scheinwerfer und programmierbares Stellwerk verändern die Arbeit am Theater erheblich: Erstens geht ohne Programmierkenntnisse nichts mehr. Zweitens wachsen mit den Möglichkeiten auch die Ansprüche der Regisseure. Schmutzler findet das normal: „Es geht gar nicht anders, Theater, vor allem Musical muss sich einstellen auf Sehgewohnheiten, die von Kino und Fernsehen geprägt sind.“ Darum werden Beleuchtungsproben mit neuer Technik länger und häufiger, weil Regisseure und Bühnenbildner den Versuchungen nicht widerstehen können. Und das, sagt Frank Schmutzler, der für viele Produktionen die Bühnen erschaffen hat, sei auch gut so.

Der gute Ton aus dem Publikum

Gut ist auch, dass die Tonanlage auf der Höhe der Zeit ist. So sitzt der Tontechniker künftig da am Pult, wo auch das Publikum sitzt: mitten im Parkett. Früher hatte er seinen Platz auf der Empore und konnte nur ahnen, welche Auswirkungen seine Tätigkeit hatte. Erstaunlich, was der Tonmeister Holger Hammermann und seine Kollegen in den letzten Jahren geleistet haben. Denn von den Pannen und Aussetzern, die der veralteten Technik geschuldet waren, abgesehen, klang es doch recht anständig im Lindenauer Theater-Provisorium. Selbst im Interim im Westbad. Obwohl, wie Hammermann ausführt die Arbeit dort „grausam war. Das Orchester weit neben der Bühne, das war nicht zusammenzubringen, jedenfalls nicht für jeden Platz.“

Quelle: Andre Kempner

Um so mehr brennen er und alle anderen darauf, ihr neues Haus, Intendant Schirmer nennt es sein „Lindenauer Schatzkästlein“, dem Publikum präsentieren zu können. Mittlerweile gibt es ein belastbares Szenario: „Die ,Mariza’-Premiere am 24. April wird so etwas wie der offizielle Einweihungsfestakt“, sagt Schmutzler. Im Saal werden dann wegen der Corona-Abstandsregeln 157 Personen sitzen, wahrscheinlich getestet und mit Einladung fürs Protokoll. Aber wenn der Spielbetrieb erst einmal losgegangen ist, wird auch das normale Publikum den herrlichen neuen Saal nach und nach in Besitz nehmen.

Handlungsbedarf hinterm Eisernen

Bei aller Euphorie ist Schmutzler nicht vollständig zufrieden: „Bis zum Eisernen Vorhang ist jetzt alles fein. Dahinter bleibt Handlungsbedarf.“ Am dringlichsten ist für ihn die Lager-Situation der MuKo: Es gibt vor Ort nichts, nicht einmal Nebenbühnen. So pendeln im Jahr über 1500 LKW mit Bühnenbildern und Ausstattung zwischen dem Theater und Lagern, die bis raus nach Böhlen angemietet sind. Für Schmutzler ist das „nicht nur ökologischer Wahnsinn, sondern auch ökonomischer und erschwert den Probenbetrieb“.

Inspektorpult an der Bühne. Quelle: Andre Kempner

Der Ausweg: eine Halle auf dem Grundstück an der Dreilindenstraße, auf dem derzeit die Mitarbeiter parken. „Es gehört der Stadt, liegt direkt hinter der Bühne, und die Parkplätze könnten aufs Dach.“ Zukunftsmusik? Ja. Aber keine Spinnerei. Es gibt erste strategische Planungen und einen Investitionsplan bis 2028. So hat auch Ulf Schirmers Nachfolger Tobias Wolf noch genug zu tun fürs Leipziger Haus der Operette und des Musicals.

Von Peter Korfmacher