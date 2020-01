Interview mit einer Lexikographin über witzige Definitionen an der Wand

Leipzig

In der Fachzeitschrift „ Sprachreport“ haben Sie einen Beitrag über „ Lexikographie an der Wand“ geschrieben, in dem es um Wandtattoos geht, die oft in Form von Wörterbucheinträgen gehalten sind. Was hat sie an dem Thema gereizt? Annette Klosa-Kückelhaus ist Leiterin des Programmbereichs Lexikographie und Sprachdokumentation beim Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Sie beschäftigt sich besonders mit elektronischen Wörterbüchern, mit Sprachkritik und Fragen der sprachlichen Norm. Ihr Aufsatz über Wandtattoos ist in der Zeitschrift „ Sprachreport“ erschienen. Ronald Meyer-Arlt

Ich bin durch einen Zufall auf das Thema gestoßen. Auf einem T-Shirt habe ich mal eine Definition wie in einem Wörterbuchartikel gesehen. Das fand ich witzig, und deshalb habe ich da ein bisschen weiter recherchiert. Dann habe ich entdeckt, dass es solche lexikonartigen Texte nicht nur auf T-Shirts und Bechern, sondern auch als Wandtattoos gibt.

Warum imitieren Wandtattoos Wörterbuchartikel?

Ich glaube, weil solch ein Artikel so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Das ist eine tradierte Form, die jeder sofort erkennt. Mit dem Inhalt kann man dann spielen. Das ist sicher reizvoll.

Haben Sie eine Vorstellung davon, warum es überhaupt Wandtattoos gibt?

Wahrscheinlich sind die so erfolgreich, weil sich die Leute freuen, ein neues Schmuckelement an der Wand zu haben. Während Bilder und Poster den Hintergrund verdecken, bleibt er bei einem Wandtattoo sichtbar. Das ergibt neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie schreiben in Ihrem Aufsatz, dass Ihnen aufgefallen ist, dass auf Wandtattoos häufig Hochwertwörter vorkommen wie etwa Erfolg, Glück und Inspiration. Was steckt dahinter?

Das hängst wohl damit zusammen, dass man sich so etwas wie Glück oder Liebe zuschreiben möchte. Vielleicht glauben die Leute, dass Glück und Liebe bei ihnen bleiben, wenn sie sich die Wörter auf die Wand schreiben.

Nach den Wörtern kommen die Definitionen, die originell oder wenigstens unterhaltsam sein sollten. Aber das funktioniert doch immer nur ein einziges Mal.

Ganz genau. Der Witz ist schnell verbraucht. Es sei denn, man bekommt Besuch, dann kann man einen Kommentar zum Wandtattoo erwarten.

Sie haben ja viele Wandtattoos untersucht. Haben Sie dabei eines gefunden, das Sie wirklich witzig fanden?

Witzig fand ich mehrere: Etwa die Definition des Gäste-WCs als „Sitzungsraum für die Gäste des Hauses“.

Aber es ist doch wie ein Witz, der immer wieder erzählt wird.

Für die Bewohner wird das sicherlich schnell langweilig. Aber wenn neue Gäste kommen, ist das ein schöner Gesprächsaufhänger.

Möchten Sie auch mal echte Tattoos untersuchen?

Solche Untersuchungen gibt es, aber als Lexikographin bin ich eher an wörterbuchartigen Wandtattoos interessiert.

Was meinen Sie: Geht die Mode der Wandtattoos bald wieder vorbei?

Nein, ich denke, dass sie sich halten wird. Der Markt wird schließlich immer größer.

Wissen Sie eigentlich, wer diese Wandtattoo-Texte schreibt?

Nein, das ist mir bisher leider verborgen geblieben. Aber man kann erkennen, dass es gewisse Überschneidungen gibt. Manche Definitionen, wie die von Lehrerinnen als Personen, die zu 20 Prozent aus Geduld, 30 Prozent purem Wissen und 50 Prozent Koffein bestehen, findet man nicht nur als Wandtattoo, sondern auch auf Kaffeetassen. So etwas verbreitet sich wie Ostfriesenwitze. Auf jeden Fall würde ich die Autorinnen oder Autoren solcher Sprüche gern mal kennenlernen.

Haben Sie selbst auch Wandtattoos?

Nein. Wir haben nur Bilder an den Wänden. Man ist ja täglich von so viel Text umgeben, dass man so etwas nicht auch noch in den privaten ... – wobei: Ich guck gerade an meine Bürowand. Dort hängt ein Bild, auf dem das Wort „Konzept“ in einer verfremdetem Schreibweise zu lesen ist. Also habe ich auch ein Wortbild an der Wand.

Von Ronald Meyer-Arlt