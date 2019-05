Hannover

Am Nihon Day, dem Japantag, zieht es jedes Jahr über eine halbe Million Menschen nach Düsseldorf an die Rheinuferpromenade. Zahlreiche Mitmachaktionen, Shows sowie Bühnen- und Sporteinlagen stehen auch 2019 wieder im Programm, um das vielseitige Japan und dessen Traditionen kennenzulernen.

Was ist der Japan-Tag 2019 in Düsseldorf ?

Der Japantag wird bereits seit 2002 jährlich in Düsseldorf gefeiert. Es handelt sich um ein deutsch-japanisches Begegnungsfest. Ursprünglich geht der Japantag auf die beliebten Japanwochen der Jahre 1983 und 1993 sowie das Japanjahr 1999/2000 zurück. Heute findet die Veranstaltung allerdings in einem engeren zeitlichen Rahmen und Abstand statt.

Wann ist der Japan-Tag 2019?

Die Veranstaltungen des Japantages finden bereits zum 18. Mal in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt statt. Das beliebte Fest steigt Ende Mai.

• Datum: 25.05.2019

• Uhrzeit: 12:30 Uhr (Offizielle Begrüßung) – 23:00 Uhr (Japanisches Feuerwerk)

Wo findet der Japantag 2019 statt?

Der Japantag 2019 wird in Düsseldorf ausgetragen. Etwa 90 Stände und drei Bühnen werden am 25. Mai Tag entlang der Rheinuferpromenade entlang aufgestellt und bieten ein breites Programm rund um Tradition, Kultur, japanisches Essen, Anime, Manga und vieles mehr.

• Ort: Düsseldorf

• Hauptbühne: Burgplatz

• Demonstrations-, Ausstellungs- und Verkaufsstände: Reuterkaserne

• Demonstrations-, Ausstellungs- und Verkaufsstände: Rheinuferpromenade

• Bühne: Mannesmannufer

• Sportaktionsbereich: Johannes-Rau-Platz

• Aktionsbereich: Wiese vor dem Landtag

Warum gibt es einen Japantag in Düsseldorf ?

In Düsseldorf befindet sich die derzeit größte Japan-Community Deutschlands. Knapp 8000 Japaner leben nach Angaben der Veranstalter in Düsseldorf und bilden damit die einzige „Japantown“ in Deutschland – gemeint ist damit ein Stadtviertel, in dem viele Menschen japanischer Abstammung leben.

Die Düsseldorfer Japantown wird umgangssprachlich auch als Nippon am Rhein bezeichnet. Neben den Anwohnern beherbergt die Stadt mehr als 400 japanische Unternehmen. Mittelpunkt der japanischen Community in Düsseldorf bilden der Japanische Club, die Japanische IHK und die Japanische Internationale Schule, genauso wie das EKŌ-Haus und der angeschlossene buddhistische Tempel.

Japantag 2019: Partnerstädte Chiba und Düsseldorf

Am 25. Mai 2019 werden die Präfektur Chiba und die Landeshauptstadt Düsseldorf zu offiziellen Partnern, wenn Oberbürgermeister Thomas Geisel und Gouverneur Kensaku Morita einen gemeinsamen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen. Damit wird zwischen den bereits jahrelang befreundeten Städten eine noch engere Beziehung geknüpft.

Programm und Veranstaltungen am Japantag 2019

Das Programm am Japantag umfasst zahlreiche künstlerische Vorführungen, Reden, Darbietungen von Kampfsport, Vorträge zu japanischer Kultur und vieles mehr. Den kompletten Veranstaltungskatalog können Sie im Flyer nachschlagen, in dem der detaillierte Zeitplan inklusive aller Bühnen und sonstigen Bereiche enthalten ist.

Hier finden Sie das offizielle Programm des Japan-Tags 2019.

Einige Highlights des Japantags sind zum Beispiel:

• Cosplays, Kimonos und Kostüme

• Schifffahrt am Japan-Tag

• Manga-Wettbewerb

• Die japanische Jazzband Kurofune

• Karaoke-Wettbewerb

• Origami

• Kalligraphie

• u.v.m.

Japantag Feuerwerk live in Düsseldorf und im TV

Den Abschluss des Japantages bildet das japanische Feuerwerk. Es beginnt um etwa 23.00 Uhr am 25. Mai 2019. Es werden insgesamt fünf verschiedene Szenen dargestellt, die die schönsten Seiten Japans beleuchten:

• Szene 1: Ein Fest in Japan

• Szene 2: Die Manga-Parade

• Szene 3: Spirituelle Orte

• Szene 4: In der Sushi-Bar

• Szene 5: Japan und die Kirschblüten

Auch im Fernsehen oder Livestream können Sie das japanische Feuerwerk unter dem Namen „Feuerzauber über Düsseldorf“ mitverfolgen.

• WDR Fernsehen: 25. Mai 2019, 22.45 bis 23.30 Uhr

Hier geht es zum WDR Livestream

