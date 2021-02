Leipzig

Im Frühjahr 1903 packte Jaroslav Hasek seine Koffer und reiste auf den Balkan, ohne seine Brötchengeber bei der Prager Bank Slavie darüber zu informieren. Die Quittung erhielt er prompt in Gestalt der Kündigung: „Infolge grober Verletzung der Beamtenpflicht entlassen wir Sie mit heutigem Tag aus unseren Reihen“. Damit war der Absolvent der tschechischen Handelsakademie entlastet von der Bürofron, die er hasste wie nichts sonst. Endlich konnte er nach Lust und Laune vagabundieren. Ohne Geld wanderte er durch Polen, Galizien, die Slowakei. Da er mit seiner „abgetragenen und verlausten Kleidung“ einem Landstreicher ähnelte und keine Papiere bei sich führte, verhaftete ihn die Polizei, um ihn nach einer Bürgschaft seines Vormunds auf freien Fuß zu setzen.

Zeichnung. Der brave Soldat Schwejk. Quelle: www.zum-schwejk-celle.de

Während dieser Phase des Herumstromerns startete Hasek seine künstlerische Karriere mit Humoresken, die er für Zeitschriften verfasste. Die Summen, die er für seine wie am Fließband produzierten Satiren bei der Presse kassierte, verzechte er in Kneipen. Charakteristisch für seinen exzessiven Alkoholkonsum ist die Tatsache, dass er sich die Tätigkeit als Redakteur für das Magazin „Svet zvirat“ mit „einem Gulden und zwei Doppellitern Bier“ pro Tag vergelten ließ.

Antiautoritärer Kauz

Da er nie mit seinen Honoraren auskam, verfiel er auf die Idee, es mit einem Roman zu versuchen. Ab 1921 veröffentlichte er in Fortsetzungen Storys über die Streiche eines Soldaten namens Schwejk, dem Heeresärzte der k. u. k. Monarchie Blödheit bescheinigen. Deshalb muss er Dienst als Bursche bei einem Oberleutnant leisten. Die Befehle des Offiziers erfüllt er mit einem so ausgeprägten Pflichtbewusstsein, dass sein spießiger Chef sich daran zunächst nicht stört. Doch bald empfindet er die Naivität des Wehrpflichtigen als enorm lästig und fühlt sich von ihm ständig auf die Schippe genommen. Ein Urkomödiant wie Karl Valentin hätte das antiautoritäre Gebaren des Kauzes in einer von Disziplin beherrschten Armee schwerlich besser parodieren können.

Fritz Muliar als „Braver Soldat Schwejk.

Der pazifistische Geniestreich, mit dem Hasek den Militarismus attackierte, blieb nicht unangefochten. Der kühne und zugleich sehr gewitzte Schwank, in dem der Autor seine während des Ersten Weltkriegs als Rekrut an der Ostfront gesammelten Erfahrungen verwertete, galt vielen seiner Landsleute als zu frech, da der Held vor Betrug und Diebstahl nicht zurückschreckte. Etliche Kritiker redeten verächtlich von Gossenliteratur und straften den Autor mit Ignoranz, andere zollten ihm Respekt und nannten ihn einen Anwalt der Geknechteten.

Longseller mit Millionenauflage

Sein Opus magnum vermochte Hasek nicht mehr abzuschließen. Von Trunksucht und einer Lungentuberkulose geschwächt, starb er 1923 mit 39 Jahren an Herzversagen. Sein Vermögensverzeichnis listet außer einem Anzug nebst Wintermantel noch zwei Unterhosen und vier abgetragene Hemden auf. Der Nachlassverwalter fügte hinzu: „Nach Aussage seiner Zimmerwirtin gehören die Möbel ihr. Weder Bücher noch Federbetten vorhanden.“ Nicht minder nüchtern urteilte der Fachgutachter Emil Solc über Haseks Meisterstück: „In 10 Jahren wird der neuen Generation der Inhalt des Buches unklar sein, und es werden sich kaum Leser für dieses Buch finden“.

Er irrte sich grundlegend, denn der internationale Siegeszug der Burleske begann sehr bald nach Haseks Tod. Bereits 1928 adaptierte der Regisseur Erwin Piscator sie erfolgreich für die Bühne. Spektakuläre Verfilmungen mit Heinz Rühmann, Peter Alexander und Fritz Muliar schlossen sich an. Ganz zu schweigen von den in alle Weltsprachen erfolgten Übersetzungen des Longsellers, dessen Auflagen die Millionenmarke sprengten.

Bizarrer Tonfall

Für Aufmerksamkeit sorgte die Adaption des Stoffes durch Bertolt Brecht. Mit seinem Drama „Schwejk im Zweiten Weltkrieg“, das in der Ära des Nationalsozialismus handelte, spaltete der König des realistischen Theaters die Gemüter. Die deutschsprachige Erstaufführung in Erfurt rasselte 1958 mit Pauken und Trompeten durch, weil Rezensenten die Meinung verfochten, es sei unlauter, den Stoff aus der Donaumonarchie in die Hitler-Diktatur zu verpflanzen.

Stilistisch erinnert Haseks Farce an Heinrich Manns Roman „Der Untertan“. Herrlich spöttische Sottisen und Travestien ranken sich wie ein roter Faden durch sein Buch. Profitiert hat von diesem bizarren Tonfall seine Nachfahre Bohumil Hrabal, der sich stets als Meister der literarischen Karikatur begriff. Der Journalist Karel Vanek bemühte sich darum, Haseks fragmentarisches Hauptwerk zu vollenden, doch seine Bestrebungen missglückten. Er zeigte sich dem Erbe seines Kollegen weder sprachlich noch inhaltlich gewachsen.

Bis heute zehrt die Schwejk-Originalausgabe von den ungemein skurrilen Illustrationen Josef Ladas. Der 1957 verstorbene Maler verlieh den kauzigen, ja spleenigen Szenen, die Hasek schilderte, einen faszinierenden optischen Aspekt. Nicht zuletzt diese extravaganten Bilder machen die Eskapaden von Schwejk zu einem der verwegensten Schelmenromane der Moderne, historisch vergleichbar lediglich mit Glanzstücken wie „Don Quichotte“ oder „Lazarillo de Tormes“.

Von Ulf Heise