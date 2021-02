Jazz aus New York und Avantgarde aus Leipzig: Das Schweizer Musik-Label hat hut

Leipzig

Die beiden deutschen Emigranten Alfred Lion und Francis Wolff mit ihrem Label Blue Note, Bob Thiele aus Brooklyn und Impulse! oder in München Manfred Eicher und ECM: Immer wieder waren und sind es Einzelne, die mit Geschmack, Geschäftssinn, gutem Gespür und den richtigen Verbündeten die Musikentwicklung voranbringen, besonders im Jazz. In diese Reihe gehört der Schweizer Musikproduzent Werner Xaver Uehlinger (Jahrgang 1935), der seit 1975 mit seinem exquisiten Label HatHut Records musikalische Avantgarde gleichermaßen dokumentiert und vorantreibt.

Auf dem dicken Avantgarde-Ast von hat hut sitzt auch Steffen Schleiermacher. Quelle: hh

Begonnen hatte alles auf seiner ersten Amerikareise 1974, als er vom Saxofonisten Joe McPhee erfuhr, dass der seine letzte Platte allein herausgebracht hatte. Uehlinger war beschäftigt im Marketing eines Pharmakonzerns und seit den 50er Jahren schon über den amerikanischen Radiosender AFN mit dem Jazzvirus infiziert.

New Yorker Jazz-Avantgarde

Er besuchte McPhee in der Nähe New Yorks und hatte eine Idee, die sich immer mehr manifestierte: Da kann und muss man aktiv werden. Die nächsten vier Platten des ruppig-schwelgerischen Saxofonisten brachte er auf einem eigenen Label heraus. Das war dann der Beginn, und es verhalf ihm zum Kontakt mit vielen Musikern in den Staaten und in Europa, die er bewunderte und förderte: Charles Mingus, Steve Lacy, Cecil Taylor dort, Misha Mengelberg, Peter Brötzmann, Mike Westbrook hier.

Von Produzent Werner Xaver Uehlinger gefördert: Cecil Taylor Quelle: Stefan Fuhrer

Irgendwann später schicke ihm ein junger Altsaxofonist scheinbar schwer platzierbare Aufnahmen unter dem Titel „Cobra“. Uehlinger spürte, dass er auch das machen musste. Da hatte er plötzlich die noch heute gültige Down Town-Avantgarde New Yorks unter ihrem Impresario John Zorn beisammen: Bill Frisell, Elliott Sharp, Bobby Previte ... Er wollte und will seither die Zukunft der Musik hörbar machen.

Zu solchem Ende hat er später aus diesen Wurzeln diverse Zweige wachsen lassen, einen für Avantgarde-Jazz, einen für zeitgenössische Kompositionen und einen für innovative Projekte, die sich in solcher Zweiteilung nicht einordnen lassen. In edel gestalteten Schwarz-Weiß-Covern mit orangefarbener, serifenloser Schrift hat er sie markant wiedererkennbar verpackt und dabei aus Gründen des Schutzes der Umwelt früher als die anderen auf Plastik verzichtet. HatHut-Record-CDs bemerkt man. Und man bemerkt sie zu Recht.

Jedes Jahr gut zwei Dutzend gute Aufnahmen

Ohne Uehlingers geschmackssichere Aktivitäten würde man John Cage und Morton Feldman in Europa nicht so gut kennen. Und er fand die richtigen Interpreten für das Neue: Hildegard Kleeb, Steffen Schleiermacher oder das Ensemble Modern. Gut zwei Dutzend gute Aufnahmen legt er jedes Jahr vor. Was er seit einiger Zeit unter dem George Russell entlehnten Signum „ezz-thetics“ neu betrachtet vorlegt, ist nicht weniger als eine weitreichende Inventur des modernen Jazz, der in den 60er Jahren seine Hochzeit hatte. Bestens kommentiert, neu produziert und handverlesen hebt er Schätze jener Zeit und macht sie wieder zugänglich.

Ordnungsgemäß beginnt das mit Charlie Parkers Bebop-Revolution, wiederbelebt in editorischer Breitseite Albert Ayler, zeigt neue Facetten einer West Coast-Kammermusik mit dem einflussreichen Trio des Klarinettisten Jimmy Giuffre, führt am Beispiel des Saxofonisten Marion Brown vor, was es heißt, einen Künstler wiederzuentdecken, fügt dem Coltrane-Kanon Unverhofftes hinzu, legt mit Archie Shepps „Blasé“ eine echte Preziose nach, hebt mit Sun Ra ab in andere Welten, weiß, dass mit den New York Contemporary Five anhaltend Neues geschah, mit Paul Bleys Klaviertrio und mit Cecil Taylors Unit ... Und alles randvoll in verblüffend aufgefrischter Klangqualität. Blicke zurück nach vorn sind das, vorbildlich ediert, überraschend und essenziell über den Tag hinaus.

www.hathut.com

Von Ulrich Steinmetzger