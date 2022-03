Leipzig

Sie passen nicht zueinander: Bigband und Sinfonieorchester im Allgemeinen, die des Hessischen und das des Mitteldeutschen Rundfunks im Speziellen. Die Beteiligten des „Expeditionskonzertes“ im Gewandhaus am Samstagabend werden nicht müde, es zu betonen: Im Programmheft ist davon, Steffen Schleiermacher nannte sein im Auftrag des MDR komponiertes und am Samstag uraufgeführtes Werk für diese Besetzung „Abstand“.

MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies weitet diesen Aspekt in seinen so knappen wie zornigen Einleitungsworten ins Globale: „Die Kontraste, die die einen Werke des Konzertes betonen und die anderen auszugleichen versuchen, sind eine Parabel für unser Europa, in dem Grenzen in Freundschaft überquert gehören und in dem man wie in einer Familie miteinander reden und sich austauschen sollte. Und daran wird dauerhaft kein Despot und kein Populist etwas ändern“, sagt der aus den USA stammende Überzeugungseuropäer und zählt eine lange Liste von Namen auf, die bei Putin beginnt und zwischen ihm und Trump kaum einen Zündler unserer Zeit auslässt.

Ein Statement – auch ästhetisch. Denn so unterschiedlich Möglichkeiten und Gepflogenheiten in der Welt der Bigband und der des Sinfonieorchesters auch sein mögen – genau dies macht den Reiz ihrer Kombination aus. Und grundsätzlich anders verhält es sich beim Klavierkonzert auch nicht.

Ganzkörpergroover und Unterlippennager

Doch fallen unterschiedliche Herangehensweisen auf bei den vier Werken des Abends: Die drei Schöpfer der mittleren beiden kommen vom Jazz: Wolfgang Dauner mit seinem „Second Prelude to the Primal Scream“ sowie Matyas Seiber und John Dankworth, die gemeinsam die (fixierten) „Improvisations for Jazzband an Orchestra“ komponierten. Rolf Lieberman dagegen, dessen „Concerto for Jazzband und Symphony Orchestra“ ihn eröffnet, und Schleiermacher, dessen „Abstand“ ihn beschließt, kommen von der Klassik. Und während die Jazzer sich freuen, dass ihre Bigband um eine philharmonische Hundertschaft anwächst, sind die Klassiker auffällig bemüht, die Grenzen nicht zu verwischen. Mit gutem Grund. Denn was Dauner und Seiber/Dankworth vom MDR-Orchester verlangen, führt viele seiner Mitglieder Grenzen. Man sieht es schon: Da gibt es grinsende Ganzkörpergroove und – mehr – Unterlippennager.

Doch obschon so manches Unisono ins Heterophone kippt, überhaupt beim Hobeln notierter Improvisationen mancher Span fällt, ist das kein Problem. Denn was Davies aus seinem Funkorchester herausholt an Energie, an Groove, an Swing, an Farben, an Energie und an Wollust, was die famose hr-Bigband derweil weitgehend unbehelligt von seinem souveränen Dirigat beisteuert, das lässt kein Auge trocken. Nicht bei Dauners Augenzwinkerei und auch nicht bei Seibers/Dankworth’ kultivierter Könnerschaft.

Atemberaubender Liebermann-Boogie

Die besseren Werke des Abends kommen dennoch von den Klassikern. Was damit zusammenhängt, dass sich leichter in Grenzen wie Möglichkeiten der Bigband einfühlt, wer mit denen des Orchesters vertraut ist. Liebermann stellt beiden Welten eine dritte zur Seite: die Zwölftönigkeit – was indes nicht hört, wer es nicht weiß oder darauf anlegt, es zu hören. Das Ergebnis fährt mit lustvollem Furor gleich in Mark und Herz und Bein. Kompositorisch virtuos, aber nicht angeberisch, dabei mit zahlreichen Möglichkeiten für die Ausführenden, in den auskomponierten Soli zu glänze: Dies nutzen beispielsweise die sensationellen Bigband-Saxophonisten oder ihr Schlagzeuger Jean Paul Höchstädter; oder Charlotte Steppes, die sich mit dem hr-Pianisten Peter Reiter die Partien teilt und den mörderischen Liebermann-Boogie atemberaubend abfeiert.

Auch Schleiermachers „Abstand“ bietet dankbares Virtuosenfutter. Bei den Klassikern darf etwa das Englischhorn prunken, bei den Jazzern ach das Baritonsax nebelhornig prahlen. Filigran ist dieser „Abstand“, der die beiden Welten nicht untermengt – sie aber gerade aus der Distanz in sinnlichen Austausch bringt. Kleinteiliger, , subtiler als die älteren Werke bringt dieses sie näher zueinander. Und lässt dabei die laszive Sinnlichkeit ihrer Kombination nicht ungenutzt.

Etwas knapp geraten

Diese Musik macht beim Hören Spaß, weil sie Spielerinnen und Spielern Spaß macht. Und es wäre schön gewesen, hätte der MDR für einige Minuten mehr vielleicht noch einige Euros mehr in die Hand genommen.

Was für den ganzen etwas knapp geratenen Abend gilt, der nicht nur bündelt, was Jazzer und Klassiker können, sondern mehr noch zeigt, was Rundfunkklangkörper können – und nur die. Eine Zugabe hätten sie gewiss auch noch gekonnt. Aber der enthemmte Saal läuft ins Leere.

