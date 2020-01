Jüdisches Leben in Deutschland: Rafael Seligmanns „Lauf, Ludwig, lauf!“

Leipzig

„Lauf, Ludwig, lauf!“, das Zitat, das Rafael Seligmanns Buch den Namen gab, es kommt mehrfach vor in diesem Roman, der im Winter 1914 einsetzt und Anfang 1933 den Blick abwendet von der bayrisch-schwäbischen Provinz. Im Zusammenhang mit Fußball ist ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Denn Ludwig Seligmann, dessen Jugend und frühes Erwachsenenleben dieser „biographische Roman“ aus der Ich-Perspektive erzählt, ist ein begeisterter Sportler, der als Stürmer für den Ichenhausener Fußballverein immer wieder wichtige Tore schießt.

„Eine Höllenbrut“

Am Ende des Buches dagegen ruft der Prälat Sinsheimer ihm eindringlich zu: „Lauf, Ludwig! Lauf weg, so schnell wie du kannst! Wer das Kreuz verachtet und die Juden hasst, ist des Teufels ... Die Nazis sind eine Höllenbrut. Sie sind eure Todfeinde – und auch Feinde der Kirche, was viele Christen, besonders Protestanten, nicht wahrhaben wollen. Sie werden nicht ruhen, bis sie euch und später auch uns ausgelöscht haben.“

Eine Frau überlebte den Holocaust

Zumindest, was das „euch“ anbelangt, sollte der Geistliche Recht behalten. Zwar gelang Rafael Seligmanns Vater Ludwig die Flucht, gelangte er mit seinem Bruder Heinrich über die Schweiz und Frankreich nach Palästina. Doch vom jüdischen Leben in Deutschland, von dieser jahrhundertealten Kultur, blieb nahezu nichts und niemand. 1933 lebten in Ichenhausen 220 Juden, rund 13 Prozent der Bevölkerung. Viele flohen nach der Machtübernahme durch die Nazis in größere Städte oder ins Ausland. 130 blieben. Sie wurden in drei Wellen in die Konzentrationslager Lublin, Theresienstadt und Auschwitz deportiert. Von ihnen überlebte eine einzige Frau den Holocaust.

Alles wirkt sich unmittelbar aus

Diesen Fortgang der Geschichte denkt zwangsläufig mit, wer Rafael Seligmann durch die Jugend seines Vaters folgt: Der erste Fronturlaub des Großvaters und der Stolz der beiden Söhne auf den Offiziers-Säbel des Isaak Raphael Seligmann; Ludwigs Besuch des Gymnasiums in Günzburg; die Kaufmanns-Lehre in Ulm; das Handelsgeschäft, das die Brüder aufbauen, um in der Zwischenkriegszeit die Familie über Wasser zu halten, denn der Vater kehrte als gebrochener Mann aus dem Krieg heim; Inflation, Optimismus, Weltwirtschaftskrise, die Radikalisierung der Gesellschaft – das alles wirkt sich unmittelbar auf das Leben im bayerischen Schwabenland aus.

Dazugehören und Identität wahren

Hier versuchen die Seligmanns den Spagat, den so viele Juden nicht erst nach der juristischen Gleichstellung der späten 1860er Jahre versuchten: Einerseits wollten sie dazugehören, fühlten sich ganz selbstverständlich als Deutsche, waren selbstverständlich überzeugte Patrioten – andererseits wollten sie ihre Traditionen, ihre Identität wahren, nach den Gesetzen ihrer Religion leben. Ganz so, wie es Katholiken und Protestanten auch taten und tun.

„Raffer und Gottesmörder, Halsabschneider“

Doch immer wieder ziehen Schatten über den Alltag: Der Vater muss im Krieg die „Judenzählung“ miterleben. Ludwig wird auf dem Gymnasium von Schülern und Lehrern ausgegrenzt. In der Lehre und im Berufsleben ergeht es ihm nicht anders. Während er versucht, während der Inflation im Ulmer Kaufhaus, in dem er gelernt hatte, wo er schnell in verantwortliche Positionen aufgestiegen war, soziale Härten für die Belegschaft abzufedern,, resümiert Ludwig Seligmann bitter: „Warum war ich so ängstlich, warum wollten wir Juden immer die Guten geben? Um den Antisemiten keinen Grund für ihren Hass zu liefern. Doch die scherten sich einen Dreck um unser Verhalten. Für sie waren wir Raffer und Gottesmörder, Halsabschneider – egal, wie anständig wir uns aufführten.“

Nah an den Menschen

Rafael Seligmann, 1947 in Tel Aviv geboren und 1957 mit seinen Eltern nach Deutschland eingewandert, präsentiert die Erinnerungen seines Vaters und die Ergebnisse eigener Recherchen unpathetisch. Die Sprache von „Lauf, Ludwig, lauf!“ ist schön und schlicht – bisweilen durchaus ein wenig naiv. Dadurch kommt der Leser sehr nah heran an die Menschen, von denen das Buch erzählt.

Mahnung ohne Zeigefinger

Nirgends erhebt mahnend sich ein Zeigefinger aus den Zeilen – und doch ist dieses Buch nicht anders zu lesen denn als Mahnung. Weil wir aus der Distanz von 100 Jahren allzu gut wissen, in welchen Abgrund der ganz normale Alltags-Antisemitismus die Welt geführt hat. Um so verstörender ist es, dass sich seine Fratze schon wieder aus der Deckung wagt.

