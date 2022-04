Jussi Adler-Olsen: „Psychopathen sind sehr aufregende Charaktere“

Hamburg

Nun, eine Analyse könne er aber nicht liefern, sagt Jussi Adler-Olsen. Und dann hebt der 71-Jährige zu einer ausführlichen Antwort auf die Frage an, was sich in seiner Heimat Dänemark durch die Pandemie verändert habe. Viele Menschen blickten jetzt anders auf ihr Leben, meint der Autor, sie seien klüger und vorsichtiger geworden und zeigten mehr Empathie für die Schwachen. „Für die Jugendlichen war es aber eine schwere Zeit: Sie konnten sich nicht treffen, nicht verlieben – sie haben Jahre ihrer Jugend verloren. Das tut mir wirklich leid für sie.“

Gut gelaunt und voller Energie sitzt Adler-Olsen in einem Hamburger Hotel. Am Abend zuvor hat er im Thalia Theater aus seinem neuen Buch „Natrium Chlorid“ gelesen – vor rund 700 Besuchern und Besucherinnen. Den Kontakt mit den Leserinnen und Lesern habe er in den vergangenen zwei Jahren vermisst, sagt er. Er möge es einfach, mit ihnen zu sprechen. Immer wieder erfahre er überraschende, interessante Geschichten, wenn sie von sich erzählten. Man nimmt ihm ab, dass er solche Begegnungen schätzt. Der selbstbewusste Adler-Olsen wirkt kontaktfreudig und so, als interessiere er sich tatsächlich für seine Mitmenschen – und ihre Abgründe.

In seinem aktuellen Buch müssen die Ermittler des Sonderdezernats Q unter Corona-Bedingungen ermitteln, und auch in diesem Krimi des Dänen geht es um abgründige Figuren und absonderliche Verbrechen. Es ist kurz vor Weihnachten, Dänemark steht vor einem erneuten Lockdown, und so ganz hat sich das Team von Carl Mørck noch nicht an all die Abstands- und Hygieneregeln gewöhnt. Zumal diese sie bei den Ermittlungen behindern, die wieder extrem vertrackt sind. Eine Frau, die sich von Gott erwählt wähnt, tötet seit Jahrzehnten Menschen, die sich skrupellos bereichern. Diese Sisel Park glaubt, dass sie die Welt dadurch gerechter macht.

„Natrium Chlorid“ ist der neunte Band der Serie, die im dänischen Original 2007 startete. In Deutschland kam der Auftaktband „Erbarmen“ zwei Jahre später auf den Markt. Die Krimis um Ermittler Mørck und seinen syrischstämmigen Assistenten Hafez el-Assad machten Adler-Olsen reich und berühmt. Die Auflage hat die Marke von 23 Millionen überschritten, die Bücher sind in 40 Sprachen übersetzt. Einige von ihnen wurden verfilmt. Es ist ein relativ später Erfolg für den Dänen, der mit Ende 40 seinen ersten Kriminalroman „Das Alphabethaus“ über zwei britische Piloten im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Nach ein paar weiteren Büchern fiel dann die Entscheidung für eine Krimireihe, die in Dänemark spielt.

Von Beginn an, erzählt Adler-Olsen, waren die Mørck-Krimis als zehnteilige Serie konzipiert. Er habe alle Episoden 2005 skizziert und danach erst mit dem Schreiben begonnen. Auch wenn die Fälle sich unterscheiden – das Grundthema ist stets das gleiche: Immer geht es um den Missbrauch von Macht, mal um den von Institutionen, mal um den von Einzelnen. Dabei sei die Richtschnur für richtiges Verhalten doch eigentlich recht einfach, findet der Autor: „Sei anständig, sei empathisch und denke an die Zukunft aller Menschen, nicht nur an deine eigene.“ Doch je mehr er damals, als er die Krimireihe entwarf, über Anstand und Empathie nachdachte und seine Werteordnung mit der realen Unordnung verglich, desto mehr „ethische Fragen und Probleme kamen auf meine Liste“.

Im aktuellen Buch spielen eine Reihe von wirklich großen Fragen eine Rolle und beschäftigen, auf unterschiedliche Art und Weise, die Figuren: Darf man aus der Schwäche von Menschen, die zum Beispiel spielsüchtig sind, Profit schlagen? Darf man Recht brechen, um für ein angeblich gutes Ziel zu sorgen? Kann ein Einzelner oder eine Einzelne definieren, was Gerechtigkeit überhaupt bedeutet?

Er möchte niemandem schaden

Ist er selber ein moralischer Mensch? Ohne zu zögern, antwortet Adler-Olsen: „Ja, ich glaube, ich bin ein moralischer Mensch. Ich möchte einfach niemandem schaden. Manche sagen sogar, ich sei ein Moralist.“ Er wäge ab, ob er mit einer bestimmten Entscheidung unethisch handle. „Ich glaube, dass ich da von meinen Eltern beeinflusst bin. Sie wussten immer, was in Ordnung ist und was nicht.“

Mehr zum Thema Stecken die Männer in der Krise, Mads Mikkelsen?

Über seine Eltern spricht der redegewandte Bestsellerautor oft. Sein Vater war ein in Dänemark bekannter Psychiater und Leiter psychiatrischer Kliniken. Die Familie lebte auf dem Gelände dieser Einrichtungen. Ähnlich war es auch bei dem deutschen Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff, der auf dem Gelände der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig aufwuchs, die sein Vater leitete. In den ersten Bänden seiner Reihe „Alle Toten fliegen hoch“ hat Meyerhoff davon erzählt – als autobiografische Erinnerung. Bei Adler-Olsen hingegen fließen seine Erfahrungen mit psychisch Erkrankten in die Beschreibung von Figuren und ihren Motiven ein. Dabei zeigt sich, dass er viel Empathie für sie erworben hat. Das ist wohl einer der Gründe für Adler-Olsens enormen Erfolg, besonders in Deutschland.

Hiesige Leserinnen und Leser entdeckten erst ihr Herz für die Skandinavien-Krimis von Henning Mankell und Stieg Larsson, dann für die Bücher von Arne Dahl, Jo Nesbø, Camilla Läckberg und viele andere. Und auch die Titel von vielen deutschen Krimiautoren und -autorinnen wie Sebastian Fitzek, Nele Neuhaus und Co. sind zuverlässig Bestseller. Ein Viertel der in Deutschland verkauften belletristischen Bücher zählt zur sogenannten Spannungsliteratur. Die Menge an Ermittlern und Ermittlerinnen ist – ähnlich wie im Fernsehen – kaum noch zu überblicken.

Faible für mitunter haarsträubende Todesarten

Aber Adler-Olsens ist es gelungen, mit Mørck eine einprägsame Figur zu schaffen. Seine Fans scheinen zudem ein Faible zu haben für mitunter haarsträubende Fälle und Todesarten, die meist recht anschaulich geschildert sind. Das ist auch im aktuellen Buch so. Serienkillerin Sisel Park entwickelt einen enormen Ideenreichtum, wie sie die Opfer auf ihrem persönlichen Kreuzzug für das vermeintlich Gute bestraft. „Ich verstehe sie sehr gut: Rache ist gut“, sagt der Autor. Er macht eine kleine, etwas theatralische Pause und ergänzt: „Solange sie in der Fantasie bleibt.“ Park sei eindeutig psychopathisch. Was sie als Romanfigur interessant mache: „Psychopathen sind sehr aufregende Charaktere, denn sie können auch extrem nett sein.“

Mit prägnanten Erklärungen zu seinen Figuren hält Adler-Olsen ebenso wenig hinterm Berg wie mit denen zu realen Personen. Besonders schlecht kommt dabei der ehemalige dänische Ministerpräsident und frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen weg. Er sei einer der unmoralischsten Dänen, sagt der Autor über den Mann, der zum Beraterstab des ukrainischen Expräsidenten Petro Poroschenko gehörte. Der Krieg Putins gegen die Ukraine sei „eine Schande“, sagt Adler-Olsen, der auch mal als Koordinator der dänischen Friedensbewegung tätig war.

Der smarte 71-Jährige hat in unterschiedlichen Jobs gearbeitet, war unter anderem Redakteur und hat komponiert. „Die vielen Leben des Jussi Adler-Olsen“ heißt ein Buch von Jonas Langvad Nilsson über den Krimiautor denn auch. Jetzt schreibt er am letzten Band seiner Dezernat-Q-Serie. Kann er sich nach den vielen Jahren mit Mørck ein Leben ohne diese Figur vorstellen? „Das kann ich mir gut vorstellen“, sagt Adler-Olsen. „Wenn ich schreibe, bin ich auf diese Welt und diese Arbeit konzentriert. Und wenn ich vom Schreibtisch aufstehe, verlasse ich diese Welt.“ Es scheint fast, als könnte ihm der Abschied von Mørck leichter fallen als so manchem Leser und mancher Leserin.

Jussi Adler-Olsen: „Natrium Chlorid“. Aus dem Dänischen von Hannes Thies. dtv. 528 Seiten, 25 Euro.

Von Martina Sulner/RND