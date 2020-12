Leipzig

Eigentlich sollte die Festivallandschaft der Stadt Leipzig in diesem Herbst endlich wieder mit einem Musikfest zu Ehren von Felix Mendelssohn Bartholdy bereichert werden. Doch wie so viele schöne Pläne aus dem Reich der Kultur wurde auch dieser von der Entwicklung der Corona-Pandemie überrannt. Als kleinen Ersatz hat die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, unterstützt durch die Stadt Leipzig, die Aufzeichnung eines Galakonzertes mit Werken von Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy realisieren können. Elena Bashkirova, seit Oktober als Nachfolgerin des Dirigenten Kurt Masur Präsidentin der Stiftung, hatte die künstlerische Leitung übernommen. Die Ausstrahlung des Konzertes wird am 24. Dezember 2020, 11 Uhr, über die Homepage des Mendelssohn-Hauses (www.mendelssohn-stiftung.de) und über die Facebookseite (www.facebook.com/MendelssohnHausLeipzig) zu sehen sein.

Die Pianistin Elena Bashkirova empfindet seit vielen Jahren eine besondere Beziehung zu Felix Mendelssohn Bartholdy und seinen kammermusikalischen Werken, die sie regelmäßig bei den bedeutendsten Kammermusikreihen weltweit aufführt.

Festliche Musik aus Leipzig im TV und im Stream Am 23. Dezember, ab 19 Uhr, stellt das Gewandhaus seinen musikalischen Weihnachtsgruß online. Im Mini-Stream gibt’s Heinrich Rakes „Herbei, o ihr Christen“ mit den Gewandhauschören und Mitgliedern des Orchester unter der Leitung von Gregor Meyer: www.gewandhaus.de/stream Am 24. Dezember 2020, 11 Uhr, geht der Kammermusik-Stream aus dem Mendelssohn-Haus online: Höchstklassige internationale Solisten spielen Mendelssohns herrliche Musik als Ersatz fürs pandemiebedingt ausgefallene Mendelssohn-Festival der Stadt Leipzig (www.mendelssohn-stiftung.de oder www.facebook.com/MendelssohnHausLeipzig). Am 24. Dezember, ab 18 Uhr, wird im ZDF das Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten ausgestrahlt. Mit dabei: das Ensemble Amarcord. Am 24. Dezember, ab 23.25 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen den Mitschnitt des Weihnachtsoratoriums des Gewandhausorchesters und der Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz in der Thomaskirche 2018 Am 25. Dezember, 16 Uhr, beginnt der in Kooperation mit dem Bachfest organisierte Stream des Kompakt-Weihnachtsoratoriums mit dem Ensemble Resonanz aus einem Hamburger Keller. www.bach-leipzig.de

Trotz der Coronavirus-Pandemie und der dadurch bedingten Absage der nun jährlich stattfindenden Mendelssohn-Festtage wollte Elena Bashkirova, gemeinsam mit großartigen Musikerinnen und Musikern wie Juliane Banse, Emmanuel Pahud, Claudio Bohórquez, Karl-Heinz Steffens und Ohad Ben-Ari, ein Kammermusikprogramm mit besonderen und selten aufgeführten Werken des Komponisten aus seiner Heimat in die Welt hinaustragen. Im Mendelssohn-Haus Leipzig, in der ehemaligen Wohnung des Komponisten, schafft der authentische Musiksalon mit dem original erhaltenen Fußboden, auf dem schon Mendelssohn selbst mit Richard Wagner, Joseph Joachim, Robert Schumann, Clara Schumann und vielen anderen musizierte, eine einmalige Atmosphäre für dieses außergewöhnliche Konzertereignis.

Von lvz