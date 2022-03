Leipzig

Die Ukraine meiner Schulzeit war ein eigenartiges Ding: ein Teil der Sowjetunion – trotzdem mit einem eigenem Sitz in der Uno. Ukraine, das war im Kino Stenka Rasin, der Rebellen-Kosak, und – unerlässlich für besessene Cineasten – Bondartschuk als Dichter Schewtschenko („Gesprengte Fesseln“), vor allem aber der Kino-Lyriker Dowshenko. Dass Paustowski („Die goldene Rose“ blieb eines meiner Lieblingsbücher) ukrainische Wurzeln hatte, das habe ich erst bei Karl Schlögel erfahren. Dass auch Ehrenburg Ukrainer ist, war mir nie bewusst. Ungeachtet jenes intellektuellen Aufruhrs, als seine Memoiren auch in der DDR erschienen. Das Traktorenwerk Charkiw, Donbass, Dneprogres blieben mythisch. In Kiew war ich erstaunt, dass der Krestschatik so kurz und im Höhlenkloster die Mönche so klein waren.

Trotzdem war die Ukraine terra incognita. Woran in der DDR auch die DSF, die Freundschaftsgesellschaft, wenig änderte. Dem geringen Wissen hält Karl Schlögel seine „Entscheidung in Kiew“ entgegen. Keine kurze Geschichte der Ukraine (Andreas Kappelers Abriss ist zu empfehlen), sondern die emotionale Besichtigung eines randeuropäischen Landes in Stadtbildern. Die von 1988 (Czernowitz, Lemberg) und die von 2000 (Odessa, Jalta) ergänzt um aktuelle Einleitungen.

Reise zwischen den Zeiten

Eine Reise zwischen den Zeiten. Das Gestern, gespiegelt in der unruhigen Gegenwart der Maidan-Monate 2014. In den Stadtlandschaften sucht Karl Schlögel nach Spuren vergangener Jahrzehnte – und entdeckt in den Bauten, Bahnhöfen, Promenaden, Plätzen jene Zeichen für das Grenzland (= Ukraine), die in die Neuzeit reichen.

Eine Geschichte der Widersprüche zwischen Stalins Industriebauten und dem großen Hungersterben 1932/33, zwischen Widerstand gegen die Nazis und Kollaboration, Nationenbildung (Krawtschuk gehörte 1991 zu den drei GUS-Gründern) und Suche nach eigenen Wurzeln (gegen die Abstempelung als Kleinrussen). Die Ukraine als multiethnischer und multireligiöser Tiegel, der wohl nicht nur verschmolzen, sondern auch getrennt hat. Unter der deutschen Besatzung litt neben Weißrussland kein anderes Land so sehr wie die Ukraine – von Zwangsarbeitern (2,1 Millionen) bis zur Ermordung der Juden (allein über 33 000 in vier Tage in Babij Jar). 2,5 Millionen Ukrainer kämpften aber auch in der Roten Armee. Überall folgt Schlögel der Topographie der Gewalt. Deutscher wie Stalins. Dass der Vater des Filmregisseurs Andrej Wajda in Charkiw ermordet wurde, habe ich erst bei Karl Schlögel gelesen.

Der Charakter der Städte

„Entscheidung in Kiew“ geht durch Städte, sucht den Charakter dieser Städte, hebt das Eine hervor und lässt Anderes im Unscharfen. Mit Betroffenheit liest man den Rückblick auf Donezk 2014, vergleicht ihn mit der Ansicht aus Loznitsas Film „Donbass“ – und stößt mit Schlögel in Charkiw auf Viktor Krawtschenko, der mit „Ich wählte die Freiheit“ als Erster von innen Stalins System entblätterte. Karl Schlögel taucht in den Zauber Jaltas, erzählt vom Khanat und stößt auf das Schicksal der Krimtataren. Er steht an Odessas Potemkin-Treppe – und berichtet, nur kurz zuvor, von all jenen Mächten, mit denen es die Ukraine über Jahrhunderte zu tun bekam. Eine lange Geschichte der Selbstfindung.

Ukraine-Podium „Nein zu Putins Krieg“: 19. März,, 19 Uhr, mit Schriftstellerin Marjana Gaponenko (Ukraine), Schriftsteller und Journalist Michail Schischkin (Russland), Lyrikerin und Writers-in-Exile-Stipendiatin des PEN Volha Hapeyeva (Belarus) und dem Historiker Karl Schlögel; Werk 2, Halle D, Kochstraße 132, Stream auf literaturkanal.tv

Von Norbert Wehrstedt