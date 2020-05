Der Solo-Zauberer am Jazz-Klavier feiert am 8. Mai seinen 75. Geburtstag

Leipzig

Man muss kein Düsseldorfer sein, um „The Köln Concert“ überschätzt zu finden, das mit gut 3,5 Millionen verkauften Exemplaren erfolgreichste Jazz-Album, Solo-Album, Klavier-Album aller Zeiten. Keith Jarrett selbst, der es 1975 spielte und nun seinen 75. Geburtstag feiert, hasst es heute wie die Pest. Denn um die Jahrtausendwende, nach der Rückkehr aus der Zwangspause, die ihm, dem Übersensiblen, ein chronisches Erschöpfungssyndrom verordnet hatte, hat sich grundsätzlich verändert, was geschah, sobald dieser begnadete Pianist und Musiker die Bühne betrat, allein mit dem Flügel und dem Publikum. Zuvor, bekannte er, habe er einfach drauflos gespielt. Erst als die Krankheit ihm bewusst gemacht habe, dass jedes Konzert sein letztes sein könnte, gehe es ihm nun darum, in jedem einzelnen der Vollkommenheit so nahe wie irgend möglich zu kommen.

Poesie und Pedanterie

In diesem Bestreben ist der am 8. Mai 1945 im US-Bundesstaat Pennsylvania Geborene weit gekommen. Denn seine späten Konzertmitschnitte (im Studio war er schon seit Jahrzehnten nicht mehr), „La Fenice“ etwa, 2008 aufgenommen in Venedig, oder „ Munich“ von 2016, sie markieren den Gipfel dessen, was Solo-Improvisation am Klavier erreichen kann. Kompromisslos, schrundig, scharfkantig, herb, fast unnahbar in Italien, lyrischer, zugewandter, zärtlicher in Bayern. In beiden Fällen fehlt nichts im Kompendium der Spieltechnik und Harmonie, der melodischen Fülle und kontrapunktischen Vertracktheit, die den ganzen gewaltigen Raum füllen zwischen Atonalem und Anheimelndem, Blues und Berserkerei, Banalem und Brutalem, Elegie und Elaborat, Folk und Fugato, Poesie und Pedanterie, Zürnen und Zaudern.

Perfekt: The Köln Concerto von 1975 Quelle: ECM

Großformatige Zyklen

So vollkommen die großformatigen Improvisations-Zyklen erscheinen mögen, so sehr sie danach schreien, aufgeschrieben zu werden und weitergereicht an andere Pianisten, auf dass die sich daran abarbeiteten – im Prinzip ist Keith Jarrett sich treu geblieben: „Es ist immer wieder“, bekennt er, „als würde ich nackt auf die Bühne treten. Das Wichtigste bei einem Solokonzert ist die erste Note, die ich spiele, oder die ersten vier Noten. Wenn sie genug Spannung haben, folgt der Rest daraus fast selbstverständlich.“ Überdies seien diese „Solokonzerte die enthüllendste psychologische Selbstanalyse, die ich mir vorstellen kann“.

Totale Selbstentäußerung

Folglich weiß das Publikum immer ziemlich genau, wie der Meister sich gerade fühlt. Und weil der bereit ist zur totalen Selbstentäußerung, noch den letzten Winkeln seines Seelenlebens öffentlich ausstellt, erwartet er im Gegenzug totale Ergebenheit. Wer bei einem Konzert von Keith Jarrett hustet oder nur schwer atmet, fotografiert oder schmatzt oder schwatzt, der muss damit rechnen vom Überpianisten coram publico gemaßregelt zu werden.

Improvisationsexerzitien

Klug ist es ohnehin nicht. Denn wer das Glück hat, einem solchen Improvisationsexerzitium beizuwohnen, sollte zusehen, dass ihm nichts entgeht. Ganz gleich, ob in Rio oder Hamburg, Bremen oder in der Carnegie Hall, ob bei den Sun Bear Concerts oder in Paris, in der Scala oder Wien. Und in Köln war es auch nicht anders. Denn dass Jarrett sich hier von seiner zugänglichen Seite zeigte, hymnisch seine Gedanken strömen ließ, statt sie wie später so oft gleichsam in Echtzeit zu komponieren und in knappe Formen zu gießen, das macht sein Spiel ja nicht schlechter. Und nicht wenigen wird diese Schönheit an der Grenze zur Weltumarmung die Ohren geöffnet haben für den spröderen Jarrett, den anderen – oder für den Jazz an und für sich.

Auch perfekt: Munich 2016 Quelle: ECM

Neuerfinder des Trios

Denn Keith Jarrett, das ist und war nicht nur der außerhalb von Zeit und Raum stehende Solo-Zauberer am Klavier. Das ist auch der Neuerfinder des Trios (mit Charlie Haden und Paul Motian). Das ist der sensationelle Keyboarder im Rücken von Miles Davis. Das ist der, der mit Freddie Hubbard, und Charles Lloyd, mit Jan Garbarek und Kenny Wheeler in neue Dimensionen aufbrach. Und es ist der Pianist, der immer wieder auch die Tür zur Klassik durchschritt, allzu artig Bach vollstreckte, staubtrocken sich an Schostakowitsch abarbeitete, sinnlicher auf Barber und Bartók zugriff oder auf Händel, der sich an die Kirchenorgel setzte oder vor ein Orchester.

Immer alles und sofort

Tatsächlich schien zunächst alles auf eine klassische Laufbahn hinauszulaufen. Keith Jarrett bekam mit drei seinen ersten Klavierunterricht – und konnte im Grunde immer alles und sofort spielen. Eine Ausnahme-Begabung, entsprechend wurde bereits der Siebenjährige als Wunderkind auf den Konzertpodien herumgereicht und bestaunt. Das machte in Paris die große Nadia Boulanger neugierig, die ihn unter ihre Fittiche nehmen wollte, wo er dann Schulter an Schulter mit Aaron Copland und Quincy Jones, Astor Piazzolla und Philip Glass, Daniel Barenboim und John Eliot Gardiner, Darius Milhaud und Igor Markewitsch hätte studieren können.

Bar und Bühne

Doch Keith Jarrett zog es ans Berklee College of Music nach Boston, wo er allerdings auch nicht das Gefühl hatte, allzu viel dazulernen zu können. Ihn zog es auf die Bühne, zunächst in rauchige Bars, dann, ab Mitte der 60er, auch auf die der einschlägigen Festivals. Und hier holte er sich als Partner und Begleiter das Rüstzeug für die Allein-Erkundungen des musikalischen Kosmos.

Die Zeichen standen schlecht

Als der 29-jährige Pianist am 24. Januar 1975 in der Kölner Oper Platz nahm, hatte er bereits über 50 solcher Solo-Konzerte gespielt, und die Zeichen standen schlecht: Keith Jarrett war übellaunig, ihn überzeugte der Flügel nicht, das Essen war nicht nach seinem Geschmack gewesen, der Stadt konnte er nichts abgewinnen, und die Veranstalter bauchpinselten ihn nach seinem Dafürhalten nicht hinreichend.

Vollkommenheit

Und doch: Als er Platz nahm, war nach den ersten vier Tönen klar, dass hier ein Wunder geschehen würde. 26 Minuten lang trägt ihn der erste Gedanke durch Part 1, sanft, sacht, betörend. Bis zum letzten Ton knapp 70 Minuten später hängt der Bogen in keiner Sekunde durch.

Ja. Diese weiche Vollkommenheit ist eine andere als die spröde des reifen Jarrett, aber Vollkommenheit ist es dennoch, auch noch nach 45 Jahren.

Nein. Eigentlich kann man selbst als Düsseldorfer dieses Doppelalbum nicht überschätzt finden, dafür müsste man taub sein – oder Keith Jarrett .

Von Peter Korfmacher