Kunstraub und Verjährungsfristen: Wenn das Gesetz den Dieb schützt

Leipzig

Die jüngsten Entwicklungen im Gothaer Kunstraub, einem der spektakulärsten Kriminalfälle der DDR, kommen wie gerufen für Christoph von Berg, Anwalt und international erfolgreicher Raubkunst-Jäger. Denn mit den fünf Alten Meistern, den Werken von Jan Brueghel dem Älteren, Anthonis van Dyck, Frans Hals, Hans Holbein und Jan Lievens, die in der Nacht auf den 14. Dezember 1979 aus dem Museum im Gothaer Schloss Friedenstein gestohlen wurden und nun wieder auftauchten, verhält es sich wie mit einem theoretischen Lehrbuch-Fall, den von Berg schon vor Jahren konstruierte.

Nach Studium und Referendariat in Freiburg und Hamburg war Christoph von Berg in den 80ern Prokurist bei Tchibo. Anfang der 90er gründete er eine Kanzlei mit Sitz in Gotha und Leipzig. International bekannt wurde Christoph von Berg durch seine Tätigkeit im Kunstrecht, insbesondere durch die Rückführung zahlreicher Kunstwerke der Beute- und Raubkunst. Von Berg ist überdies Geschäftsführender Vorstand der Leipzigstiftung. Quelle: Andre Kempner

„Man müsste mal in ein Museum einsteigen“

„Ich habe immer gesagt: Man müsste mal in ein Museum einsteigen, hochwertige Werke mitgehen lassen, also richtig gute prominente Stücke im Wert von, sagen wir, mindestens zehn Millionen Euro. Die lagert man dann an einem sicheren Ort, den Schlüssel gibt man seinen Kindern und sagt: Nach 30 Jahren schaut ihr mal nach, was ich da für euch eingelagert habe. Und dann guckt mal, was ihr damit macht. Am besten sprecht ihr ein Auktionshaus an, aber kein allzu seriöses, die wissen dann, was zu tun ist.“

Wurde im Dezember 1979 aus Schloss Friedenstein in Gotha geraubt: Das Gemälde „Landstraße mit Bauernwagen und Kühen“ von Jan Brueghel d.Ä. (1568–1625). Quelle: ---/Stiftung Schloss Friedenstein/dpa

Herausgabe-Anspruch verjährt nach 30 Jahren

Während er das erzählt, lächelt von Berg gerade hinterhältig genug, dass daran zu erkennen ist, dass es ihm natürlich nicht um die Altersversorgung seines Nachwuchses geht, sondern um eine Fehlstelle in der deutschen Rechtsprechung, die ihm seit vielen Jahren ein Dorn im Auge ist. Konkret geht es um die zuletzt 1993 vom Landgericht München bestätigte Annahme, dass bei „abhandengekommenen Sachen“ nach 30 Jahren der Eigentümer-Herausgabeanspruch dessen verjährt, dem die Sachen abhandengekommen sind, wenn sie denn „gutgläubig erworben wurden“. Mit anderen Worten und kurz geschlossen mit dem Fall Gotha: Die Stiftung Schloss Friedenstein hat heute nach dieser Meinung keinen Anspruch mehr darauf, die Bilder zurückzuerhalten, die vor 40 Jahren geraubt wurden.

„Gutgläubiger Erwerb grundsätzlich nicht möglich“

Von Berg ist anderer Ansicht: „Im Paragraf 935 Absatz 1 ist ausdrücklich formuliert, dass gutgläubiger Erwerb, von abhanden gekommen Sachen grundsätzlich nicht möglich ist, es sei denn, es hat eine amtlich angeordnete Versteigerung oder eine Ersitzung stattgefunden.“ Das BGB sei nicht darauf ausgelegt ist, dass Eigentümer und Besitz dauerhaft getrennt werden. Im übrigen führe diese Rechtsauffassung dazu, „dass geradezu der Dieb geschützt wird“.

Ebenfalls 1979 geraubt: Das “Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut und Handschuhen“ von Frans Hals. Quelle: ---/Stiftung Schloss Friedenstein/dpa

Meist einigt man sich außergerichtlich

Bund und Länder einigten sich bereits Anfang des Jahrtausends darauf, „bei NS-verfolgungsbedingt entzogenen und kriegsbedingt verlagerten Kulturgegenständen unabhängig von Verjährungsregeln für faire und gerechte Lösungen im Sinne der Washingtoner Erklärung von 1998 zu sorgen“. Folglich kamen diese Fälle in der Vergangenheit nur in Ausnahmefällen vor Gericht.

Aufwandsentschädigung oder Finderlohn

Und auch solche, die nichts mit Nazi-Herrschaft und Krieg zu tun haben, gelangen dort normalerweise nicht hin. Von Berg: „Es besteht ja auf Seiten vor allem öffentlicher oder institutioneller Eigentümer ein großes Interesse, wieder in den Besitz der geraubten Kunst zu kommen, so dass man sich gütlich und außergerichtlich einigt – und im Zweifelsfalle auch dafür zahlt.“ Wobei von Berg Wert darauf legt, dass es sich bei diesen Zahlungen nicht um Kaufpreise handelt, sondern um „Aufwandsentschädigungen oder Finderlohn“.

Fünf Millionen für die eigenen Bilder

Auf eine solche Zahlung in Höhe von gut fünf Millionen Euro im Gegenzug für die Rückgabe der fünf Alten Meister aus Schloss Friedenstein sind offenkundig auch die Personen aus, die im Gothaer Fall einen Anwalt aus Süddeutschland beauftragten, Verbindung mit der Stadt Gotha aufzunehmen. Anwalt und Oberbürgermeister Knut Kreuch unterzeichneten einen Vergleichsvertrag, die Ernst von Siemens Kunststiftung gab vor, das Geld zu zahlen, der Anwalt ließ sich darauf ein, die Bilder zur Überprüfung ihrer Echtheit ins Forschungslabor der Staatlichen Museen Berlin zu bringen.

Ermittlungen wegen Hehlerei und Erpressung

Und dort griff das Landeskriminalamt zu, beschlagnahmte die Werke und ermittelt nun wegen Hehlerei und Erpressung. Und weil die Bilder somit in Sicherheit sind, macht von Berg sich berechtigte Hoffnungen, dass dieser Fall, nun durch die Instanzen hindurch bis hinauf zum BGH wandert, wo dann endlich die Verjährung der Herausgabe-Pflicht fallen müsse, „weil sie dem Geist des Bürgerlichen Gesetzbuches ganz grundsätzlich widerspricht“.

Chancen auf Aufklärung

Bis der Fall Gotha als möglicher Präzedenzfall die Instanzen durchlaufen hat, wird es, „wenn er nicht auch wieder verglichen wird“, noch eine ganze Weile dauern. Bis dahin aber sieht Christoph von Berg überdies große Chancen, dass der Kunstraub von Gotha endlich auch kriminalistisch aufgeklärt wird: „Die Ermittlungen“, sagt er, „liegen nun in den Händen von René Allonge vom Landeskriminalamt Berlin. Das ist der Beste, wenn es um Kunstraub geht.“

Und auch wenn dieses Verbrechen als solches mittlerweile ganz zweifelsfrei verjährt ist, wäre es doch schön, wüsste man endlich, wer wie und in wessen Auftrag in der Nacht auf den 14. Dezember 1979 ins Schlossmuseum Gotha einbrach, und wo die Bilder die letzten 40 Jahre über waren.

Von Peter Korfmacher