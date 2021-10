Leipzig

Seit Beginn des Schuljahres ist Andreas Reize, 46, als Thomaskantor der 18. Nachfolger Johann Sebastian Bachs. Zwischen seiner Wahl und der Amtseinführung gab es Irritationen und Gegenwind aus dem Thomanerchor. Doch seit seiner Inauguration scheint davon nichts übrig zu sein. Peter Korfmacher sprach mit dem katholischen Musiker aus der Schweiz über Tradition und Zukunft für ihn und Leipzigs älteste Kulturinstitution.

Von den Verwerfungen des Frühjahrs, als sich die Obernschaft der Thomaner gegen Sie ausgesprochen hatte, war bereits zu Ihrer Amtseinführung im September nichts mehr zu spüren. Sind die Differenzen beigelegt – oder unter den Teppich gekehrt?

Es gab da eigentlich nicht viel beizulegen – und schon gar nicht unter den Teppich zu kehren. Die Stimmung hier im Kasten ist ausgezeichnet. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Nicht nur von den Jungs, sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen des ganzen Teams. Und ohne das Team geht es nicht.

Das erste, was im Zusammenhang mit Ihrer Person nach außen drang, war, dass Sie für neue pädagogische Konzepte stehen. Derlei kann Ängste schüren.

Neues kann immer Ängste schüren. Aber ich bin kein pädagogischer Bilderstürmer, und schon in der Schweiz hat es mich immer eher gestört, aufgeregt, manchmal amüsiert, wenn wieder mal jemand das Rad der Pädagogik neu erfunden hatte. Ich gehöre einfach einer anderen Generation als meine Vorgänger an, und darum werde ich die großartigen Voraussetzungen im Kasten hier und da anders nutzen, aber das gleiche Ziel verfolgen. Und da steht für mich tatsächlich das Team an allererster Stelle. Wenn wir hier weiterkommen wollen, dann geht das nicht nach dem Motto: Der Thomaskantor befiehlt, und alle folgen ihm.

Sie sind als Triathlet Leistungssportler und haben durchblicken lassen, dass Sie Bewegung auch für die Thomaner für wichtig halten. Müssen unsportliche Sängerknaben sich Sorgen machen?

Nein (lacht), niemand muss sich Sorgen machen. Aber erstens bin ich tatsächlich ein Bewegungstyp, und zweitens dürfte es unwidersprochen bleiben, dass sich Kinder und Jugendliche heutzutage zu wenig bewegen. Also binde ich Bewegung in der Probenarbeit ein – schon beim Einsingen nutzen wir dafür oft den gesamten Probensaal. Das fanden manche anfangs sicher merkwürdig – wie alles Neue. Aber mittlerweile scheint es allen Spaß zu machen.

Sie haben zur Inauguration im Neuen Rathaus Ihre Jungs Bachs Motette „Fürchte Dich nicht“ singen lassen. Das ist ziemlich gewagt, so unmittelbar nach den Ferien.

Stimmt – zumal es für viele das erste Mal in der jeweiligen Stimme war.

Was hat Sie geritten?

Das Stück passte einfach. Es passte ins Kirchenjahr, und es passte inhaltlich. Solche Werke wie die Bach-Motetten müssen wir immer wieder machen, die müssen die Thomaner einfach beherrschen. Damit kann man nicht früh genug anfangen.

Eine offene Flanke hat Leipzig in aufführungspraktischen Fragen, mit denen Sie sich schon während Ihres Studiums an sozusagen höchster Stelle auseinandergesetzt haben. Wie positionieren Sie sich künftig zum Gewandhausorchester?

Mit Begeisterung und Hochachtung. Ich habe mit vielen Alte-Musik-Ensembles gearbeitet und von den Spezialisten oft weit weniger angeboten bekommen als vom Gewandhausorchester. Es ist beglückend, auf welchem Niveau man mit diesen Musikerinnen und Musikern bei der Probenarbeit schon anfängt. An Details werden wir arbeiten, und ich spüre eine große Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Aber die Verbindung zwischen dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester, diese jahrhundertealte Tradition, möchte ich so weiterführen.

Für die Motetten, auch für die Passionen und das Weihnachtsoratorium haben Ihre Vorgänger aufs Gewandhausorchester zurückgegriffen – und beim Bachfest die Akademie für Alte Musik bemüht.

Das werden wir fortsetzen, und der Thomanerchor wird neben dem Eröffnungskonzert mit dem Gewandhausorchester auch weiterhin mit Spezialensembles im Rahmen des Bachfestes zusammenarbeiten. 2023 beispielsweise beginnen die Jubiläen. Mit dem Amtsantritt Bachs in Leipzig vor 300 Jahren entstanden fortwährend bis heute unerreichte Meisterwerke. Die Johannespassion beispielsweise möchte ich aus diesem Anlass einmal mit kleiner besetztem Chor – 16, vielleicht 20 Stimmen – aufführen. Das hat dann auch im Chor etwas mit historischer Aufführungspraxis zu tun. Wobei deren Ziel ohnehin nicht sein kann und sollte, dass es so klingt wie zu Bachs Zeiten. Das weiß niemand – und das will wahrscheinlich auch niemand.

Zum Weihnachtsoratorium: Welche Kantaten setzen Sie an?

Wohl wieder eins bis drei und sechs. Alle sechs, das ist doch sehr viel Stoff. Aber wir überlegen, ob wir künftig im Januar die Kantaten vier bis sechs noch einmal nachschieben. Übrigens werden wir auch mit dem Weihnachtsoratorium die Kombination Thomaner und Gewandhausorchester sozusagen als Marke über Leipzig hinaus zu etablieren beginnen: Vor der ersten Leipziger Aufführung, am 9. Dezember, gastieren wir damit in der Alten Oper in Frankfurt am Main.

Sie sind nicht nur als Kirchenmusiker erfolgreich, sondern auch als Dirigent alter Opern. An der Oper Leipzig steht in Gestalt Tobias Wolffs ein neuer Intendant in den Startlöchern, der ebenfalls ein Faible für Barockopern hat – das schreit ja nachgerade nach künftiger Zusammenarbeit.

Es ist kein Geheimnis, dass der Barockoper meine zweite große Liebe gehört. Aber ohne für die Zukunft irgendetwas ausschließen zu wollen: Jetzt muss ich erst einmal als Thomaskantor ankommen. Das ist so ziemlich der forderndste Job, den man sich als Musiker vorstellen kann. Weil die Jungs merken müssen, dass ich nicht nur im Probensaal, in der Thomaskirche oder auf dem Konzertpodium für sie dasein will – sondern zum Beispiel auch auf dem Fußballplatz. Und mitten unter ihnen.

Mitten unter ihnen, unter Protestanten nämlich, sind Sie auch als Katholik – der sich allerdings in Fragen evangelischer Theologie und Liturgie bestens auskennt. Sie kommen also nicht als Speerspitze der Gegenreformation in Luthers Thomaskirche?

Nein (lacht) – gewiss nicht. Ich habe immer schon in und für Kirchen unterschiedlicher Konfessionen Musik gemacht. In der Thomaskirche sind in vielen Fragen die Unterschiede zur katholischen Liturgie nicht so groß. Und hier gibt es viele Probleme nicht, die ich mit dem Katholizismus habe, in den ich hineingeboren wurde, ohne etwas dafür zu können.

Zum Beispiel?

Mit der verknöcherten Ablehnung der Frauen-Ordination.

Apropos Frauen: Wie stehen Sie zu künftigen Thomanerinnen?

Grundsätzlich muss eine musikalische Förderung für beide Geschlechter gleich sein. Ich würde es in Abrede stellen, dass ein Knabe besser singt als ein Mädchen. Das ist eine Frage der Stimmbildung und der individuellen Förderung. Hierfür gibt es in der deutschen Chorlandschaft wunderbare Beispiele wie den Mädchenchor Hannover, auch in Leipzig mit der schola cantorum oder dem MDR-Kinderchor. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass eine Jungengruppe – rein pädagogisch – ein besonderes Gebilde darstellt und darüber hinaus der Thomanerchor Leipzig in der musikalischen Gattung Knabenchor fest verankert ist. Ein Gebilde wie der Thomanerchor und seine außergewöhnliche und prägende Tradition ist für mich unantastbar und gehört zur kulturellen Vielfalt.

Die nächsten Motetten singt der Thomanerchor am 5. (18 Uhr) und 6. November (15 Uhr), es begleitet das Gewandhausorchester, es dirigiert Thomaskantor Andreas Reize, und auf dem Programm steht unter anderem Bachs Kantate „Mache dich, mein Geist, bereit“. www.thomaskirche.org

