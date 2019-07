Hannover

In Bayern sind die „Eberhofer-Krimis“ mit Sebastian Bezzel als verpenntem und sich dem Erwachsenwerden verweigerndem Polizisten Franz Eberhofer Kult. Bindungsunwillig, obwohl die Susi doch so süß ist. Daheim ists halt am besten, wo der Vater knorrig herumranzt und die streitbare Oma super kocht. Zuletzt hat ihn die Susi dann doch gekriegt.

Auch in der sechsten Verfilmung eines Rita Falk-Bestsellers läuft das schrullige Provinzvölkchen in Niederkaltenkirchen zur Hochform auf. Beim Titelheld ist die Laune leider im Keller, soll er doch wegen zu hoher Cholesterinwerte auf übliche Genüsse wie Schweinsbraten, Leberkässemmeln und Bier verzichten.

Der Eberhofer – Grünzeug ist ihm verhasst, er futtert heimlich

Dabei ist gesundes Grünzeug wirklich nicht sein Ding. Also futtert er in aller Heimlichkeit Verbotenes. Und dann steht auch noch eine äußerst lästige Mördersuche an, als im abgefackelten Nachbarhof eine verkohlte Frauenleiche liegt.

In gewohnter Manier wird dick aufgetragen, wirft sich das bewährte Ensemble die Bälle zu, dienen die überspitzt dargestellten Figuren als gegenseitige Stichwortgeber: Der kiffende, diesmal auf Freiersfüßen wandelnde Vater ( Eisi Gulp), die resolute Oma ( Enzi Fuchs), der nicht sehr helle Privatdetektiv Rudi Birkenberger ( Simon Schwarz), sowie Lisa Maria Potthoff als frisch getrennte Dauerfreundin samt gemeinsamen Söhnchen, auf das der Ex eine Woche aufpassen soll.

Nichts Neues, aber immer noch urig und mit derbem Charme.

Filmtitel: „Leberkäsjunkie“Regisseur: Ed Herzog,Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Filmlänge: 96 MinutenAltersfreigabe: ab 12 Jahren

Von Margret Köhler/RND