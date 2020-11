Leipzig

Es sollte wieder Nachtgesang sein in der Peterskirche. Dann hätte Philipp Ahmann mit seinem MDR-Chor und neuem Programm erneut die Grenzen dessen abgesteckt, was mit 73 professionell ausgebildeten Stimmen zu erreichen ist. Doch es hat nicht sollen sein, wieder nicht. Der totale Kultur-Lockdown verbietet auch für den Chor des Mitteldeutschen Rundfunks das Konzertieren. Weshalb es diesen Nachtgesang nun am 15. November gibt – und nur im Radio.

„Ja, das ist blöd“, sagt Ahmann dazu kurz und knapp. Für ihn besonders. Denn seit er das Vokalensemble zum 1. Januar des Jahres übernommen hat, konnte er nur eines seiner eigenen Großprojekte wie geplant verwirklichen: den ästhetisch bis in den letzten Einzelton durchgeformten Nachtgesang zum Amtsantritt. Seither hat die Pandemie jedes seiner großen Vorhaben vereitelt, hat Anton Bruckner den Garaus gemacht und Frank Martin.

Was dennoch möglich war und ist

Doch statt all die schönen Projekte zu beweinen, die einstweilen nicht zustande kamen und kommen, lenkt Ahmann lieber den Blick auf das, was dennoch möglich war und ist: „Es ist ja nicht so, dass wir mit dem Ausbruch die Arbeit eingestellt hätten, sie hat sich nur eben sehr verändert.“ Proben beispielsweise können die 73 Sängerinnen und Sänger der Dreiländeranstalt nicht mehr zusammen. Bei jeweils drei Metern Abstand zur Seite und fünf nach vorn wie hinten müsste der MDR dafür die Arena anmieten – und hätte angesichts der untauglichen Akustik doch nichts gewonnen. Stattdessen hat Ahmann seinen Chor aufgeteilt: „Maximal 18 Sänger können in unserem Probensaal arbeiten. Und zwar im Kreis mit jeweils drei Metern Abstand zum oder zur nächsten. Das ist eine gewaltige Umstellung für Chorsänger, die sich mit einem Male nicht mehr vorrangig als Teil eines Ganzen wahrnehmen.“

Und so probt Ahmann nun seit Monaten mit vier Chören – und selbst doppelt so oft wie sonst: mit Männern und Frauen, Gemischt eins und Gemischt zwei. Mit diesen Chören hat er gleich doppelt den Musiksommer eröffnet und ihn – ebenso doppelt – wieder beendet, hat er zweimal Dennis Russell Davies, den neuen Chefdirigenten des Mitteldeutschen Rundfunks, mit ins Amt gehoben, hat er unermüdlich fürs Radio weiterproduziert – und en passant ein ziemlich einzigartiges Multimedia-Format entwickelt, das das Corona-Ausweichen von mit Auftrittsverbot belegten Musikern ins Netz nicht als Notlösung erscheinen lässt, sondern neue Wege erschließt.

Das Unmögliche möglich machen

Sie führen über die „Inseln“, den „Gesang von ferner Nähe“, den Ahmann für seinen Rundfunkchor bei Michael Langemann in Auftrag gegeben hat, „um das Unmögliche möglich zu machen: endlich einmal wieder mit dem großen Chor arbeiten, seine Stärken, Möglichkeiten, seine Klangschönheit ausloten zu können“.

Weil das in den Zeiten der Pandemie nicht funktioniert, hat der 1983 in Moskau geborene deutsch-russische Komponist einen a-cappella-Baukasten konstruiert, der die besonderen Bedingungen dieser merkwürdigen Zeit auf unterschiedlichen Ebenen kreativ aufgreift. Durch die Verwendung von Hölderlins „Zorniger Sehnsucht“ und Texten aus Giovanni Boccaccios „Decamerone“, den 100 bewegenden, skurrilen, schlüpfrigen, verwegenen Geschichten, die sich vornehme Florentiner im 14. Jahrhundert während einer Pest-Quarantäne erzählten. Mehr aber noch durch die Musizier- und Produktionsweise selbst: Ahmanmn und sein Chor haben die „Inseln“ einzeln eingesungen, in verschiedenen Gruppen, die erst im Nachhinein zusammengebaut werden zum „Gesang von ferner Nähe“.

Schön, gut, wahrhaftig – und sensationell gesungen

Der dauert 11 Minuten und 18 Sekunden und greift mit melancholischer Unentrinnbarkeit mit den ersten Tönen bereits nach der Seele. Schöne Musik, gut gebaute Musik, wahrhaftige Musik – und sensationell gut gesungene Musik. Das alles ist beim MDR-Chor eher die Regel als die Ausnahme, so weit also nichts besonderes. Doch hat hier der Sender vielleicht zum ersten Mal seine multimedialen Kompetenzen wirklich im Dienste der Kunst gebündelt und Langemanns so kluges wie sinnliches Werk multimedial auf eine höhere Stufe gehoben. Ahmann: „Was wir nicht wollten, das waren diese Kopfquadrate auf dem Bildschirm, die sich zu Chören zusammenbauen, die eher weniger als mehr zusammensingen.“

Stattdessen wurde jeder Baustein jeder einzelnen Insel in der Peterskirche mit größter Sorgfalt für Ton und Bild produziert. Und jeder Baustein jeder Insel lässt sich auch einzeln wiedergeben. Was sich durchaus lohnt, denn was später aufgeht im großen Gesang des großen Chors, ist durchaus auch für sich schon musikalisch lebensfähig.

Kunstvoll komplex

Dennoch empfiehlt es sich, die „Inseln“ so zu erkunden, wie der MDR-Pageflow es naheliegt: Man beginnt mit dem Gesamt-Atoll, besichtigt dann die Einzel-Eilande und hat dann die Ohren trainiert fürs erneute Große Ganze. Dazwischen gibt’s Erklärungen vom Komponisten und vom Chorchef, die dabei helfen zu verstehen, wie kunstvoll Langemann seine hochkomplexe Welt der Töne und Silben aus schlichten Bausteinen schichtet. Dabei entsteht dann beinahe unweigerlich die von Hölderlins in fiebrige Verse gepresste „Zornige Sehnsucht“ nach Konzerten im Allgemeinen und solchen mit großem Chor im Speziellen.

