Ja, so könnte es gewesen sein: Man traf sich, Musiker und Liebhaber unter sich, abends zum Wein und schritt zu späterer Stunde an Großvaters Notenschrank, um mit dem, was man hatte, das, was man fand, zum Klingen zu bringen. Anders wird sie im 16. und 17. Jahrhundert gar nicht mehr zu erleben gewesen sein, die Musik des Jahrhunderts zuvor. Denn aufgeführt wurde im Grunde nur Neues. Anders als Mahler, der im Konzert und bald auch auf Tonträgern das 20. Jahrhundert überdauere, überlebte das Alte der Alten auf Papier, oft studiert, nie gehört.

Einen solchen Moment der Wiedererstehung rekonstruieren die Ex-Hilliards David James, Counter, und John Potter, Tenor, dazu Jacob Heringman an der Laute in ihrem „Reincarnations“ betitelten Programm beim A-cappella-Festival in der Reformierten Kirche. Und das funktioniert so: Die beiden Sänger singen ihre Stimmen, und die übrigen, das können bei Renaissance-Musik ziemlich viele sein, intavoliert Heringman auf der Laute.

Archaische Schönheit

Er hat diese Kunst zu staunenswerter, nein, Virtuosität kann man es nicht nennen, besser: Meisterschaft gebracht, dieses Spiel nach Zahlen, das auch komplexeste Strukturen auf Finger und Saiten zu verteilen vermag. Heringman geht so weit, dass er Teile der ungeheuer komplexen Missa Pange Lingua von Josquin Des Préz, den Kristallisationspunkt des Abends, ganz ohne Gesang seiner Laute anvertraut und dabei tatsächlich eine Ahnung von der Polyphonie des berühmtesten aller einschlägigen Niederländer seiner Zeit gibt.

Das Programm schlägt den Bogen vom 8. bis ins frühe 20. Jahrhundert (Zugabe). Es präsentiert sehr altes Englisches und Flämisches, Böhmisches, Gregorianisches und Deutsches im immer noch ziemlich alten Gewand der Nachgeborenen. Und es zeigt dabei eindrucksvoll auf, dass diese Musizierpraxis zwar authentisch sein mag, sie aber im Konzert zu präsentieren, eigentlich absurd ist. Denn introvertierter als dieses bei aller archaischen Schönheit doch recht spröde Gewirk kann Musik kaum sein. Intimer auch nicht. Und in einer solchen spekulativen Minimalbesetzung ist es auch einigermaßen monochrom, so individuell Josquin, Brumel, de Grudencz oder Isaac auch im Einzelnen umgegangen sein mögen mit den Texten und den Schlusswendungen, den Rhythmen und den Fiorituren.

Von Spezialisten für Spezialisten

Kurzum: David, Potter und Heringman machen das selbstredend großartig. Aber wenn die drei am Schluss des Programms den umgekehrten beschreiten und Josquins ergreifenden Klagegesang auf den Pest-Tod des Kollegen Ockeghem nicht verkleinern, sondern aufblasen mit den „lieben Freunden vom Ensemble Amarcord“, die übrigens vor einem guten Vierteljahrhundert bei ihnen, den Hilliards, „in die Lehre gegangen sind“, wünschte man sich doch mehr von diesem Mehr.

Diese Reinkarnationen sind wirklich sehr speziell, ein zartes Programm, das man so eigentlich nur auf einem Festival anbieten kann, bei dem Spezialisten für Spezialisten singen – und im konkreten Fall auch spielen. Beim Leipziger a-capella-Festival ist er also bestens aufgehoben, dieser Blick in Urgroßvaters Notenschrank. Und der Jubel lässt vermuten, dass die meisten in der gut gefüllten Reformierten Kirche gern noch mehr von diesen wenigen Tönen im zu großen Raum gehört hätten. Obwohl genau dies gewiss seinerzeit nicht so war.

Von Peter Korfmacher