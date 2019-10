Leipziger und Bostoner betreten mit Orchester-Allianz musikalisches Neuland

Boston

Die Tour-Routine ist Geschichte: Zweimal hat das Gewandhausorchester unter Andris Nelsons in Bostons Symphony Hall abgeräumt, hat das Publikum im ausverkauften Saal getobt für Programme, die nach den Premieren in den Großen Concerten in Wien, Lugano, Stuttgart reiften, hat gebrüllt und gepfiffen für Schubert und Mendelssohn, Wagner, Mahler und Schumann. Zweimal hat das Gewandhausorchester Tour-Triumphe gefeiert, wie es immer wieder vorkam seit 1984, als die Leipziger unter Kurt Masur debütierten in der Symphony Hall. Aber seit Dienstagabend führen alle Wege auf Neuland. Denn die folgenden drei Konzerte, am Halloween-Reformations-Abend, am Freitag, am Samstag, sind ohne Vorbild im Klassikzirkus.

„So etwas hat es noch nie gegeben“

Denn diese Konzerte geben dasGewandhausorchester und das Boston Symphony Orchestra gemeinsam, die Klangkörper die nach Artur Nikisch nun in Gestalt Andris Nelsons’ erneut einen gemeinsamen Chef haben. Gewandhausdirektor Andreas Schulz: „Natürlich hat es schon Orchesterkooperationen gegeben und auch gemeinsame Konzerte. Aber meist im Sinne einer Patenschaft: Ein berühmtes Orchester nimmt ein weniger berühmtes unter seines Fittiche. Aber dass zwei Weltklasse-Orchester auf Augenhöhe zusammenrücken, so etwas hat es noch nie gegeben.“

Eine Menge Holz

Tatsächlich müssen die Ensembles eng zusammenrücken auf der Bühne der Symphony Hall für die gemeinsamen Proben. Denn obschon von den Leipzigern die erste Hälfte der rund 120 Musiker am Mittwoch die Rückreise angetreten hat, füllen die Bostoner Kollegen die Reihen für Skrjabins gewaltiges „Poeme d l’extase“ und Strauss’ hemmungslos „Festliches Präludium“ bis weit über Sollstärke auf, und für Schönbergs „Verklärte Nacht“ sind 18 Erste Geigen auch eine Menge Holz.

„Ungeheuer spannend“

Ist das ästhetisch sinnvoll? Zwei Orchester aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzuschrauben? Für Nelsons unbedingt: „Das Gewandhausorchester ist kein typisch deutsches Orchester und das Boston Symphony Orchestra kein typisch amerikanisches. Beide gehören zu den Klangkörpern mit stark ausgeprägter Individualität, und ich finde es ungeheuer spannend, wie sie auf der Bühne aufeinander reagieren.“

Eine dritte Welt

Das ist es tatsächlich. Denn wie bei Skrjabin in der Probe vom Fleck weg aus beiden Welten eine dritte entsteht, wie der Klang einrastet, das Ami-Blech die Kollegen inspiriert, deren Streicher ihre Wärme über die US-Partner verströmen, mit denen sie sich die Pulte teilen, wie Attacke und Tiefe da zueinander finden und zu Klängen, die weit mehr sind als die Summe ihrer Teile, das ist im höchsten Maße eindrucksvoll. So eindrucksvoll, dass dieser Skrjabin auf Tonträger gehört.

Wenn das Blattgold Blasen wirft

Dahin allerdings gelangt nicht er, sondern nur das „Festliche Präludium“, in dem sich vor allem die Lautstärke aufaddiert. Aber dies ist immerhin ein Zeichen dafür, dass diese Orchester-Allianz keine Eintagsfliege bleibt: 2022 touren Gewandhaus und Bostoner erstmals gemeinsam, spielen in den Musikzentren Europas jeweils zwei Konzerte mit Strauss-Tondichtungen. Die Deutsche Grammophon veröffentlicht eine CD-Box – und in der findet sich dann als Bonus-Track der Mitschnitt des Präludium-Spektakels dieser Tage, das in der herrlich klingenden Symphony Hall, für das zweite Leipziger Gewandhaus Pate stand, das Blattgold Blasen werfen lässt.

„Ziemlich ausführliche Antwort“

Diese Konzerte sind für Andris Nelsons eine Art Prüfstein: „Nun sehen wir, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige war. “ Eine Einschätzung, die Elita Kang uneingeschränkt teilt. Die BSO-Geigerin ist eine der bisherigen Austausch-Musikerinnen. Drei Monate hat sie in Leipzig verbracht und ist nach eigenem Bekunden ungeheuer bereichert zurückgekehrt. „Ich habe ein Orchester kennengelernt, dessen Mitglieder besser erzogen sind als viele Kollegen hier. Das sieht man daran, dass in Leipzig Ruhe herrscht, wenn der Konzertmeister das Einstimmen beginnt. Ich habe ein Orchester kennengelernt, das mehr als Organismus funktioniert als das BSO, das sich aus Individualisten zusammensetzt. Und ich habe gelernt, dass ich in Deutschland niemals zur Begrüßung fragen darf: Wie geht es Dir? Denn darauf bekommt man eine ziemlich ausführliche Antwort.“ Für ihren Bratschen-Kollegen Danny Kim waren neben den Bach-Diensten in der Thomaskirche vor allem die in der Oper so inspirierend wie aufregend, denn Oper steht nicht auf dem Dienstplan der Bostoner. „Schon gar nicht ohne Probe, das ist schon ziemlich anspruchsvoll“. Wie die Aktivitäten des Boston Pops Orchestra, wie das Boston Symphony Orchestra im Winterhalbjahr heißt, wenn es im Dienst der Leichten Muse unterwegs ist, für die Leipziger Geigerin Veronika Starke und den Gewandhaus-Flötisten Manfred Ludwig. Denn auch hier wird nur grob orientierend geprobt.

„Schbinn dorr Dähnnieh“

Was die Nachhaltigkeit dieser Austausche über die persönliche Bereicherung hinaus betrifft, ist Kang verhalten skeptisch: „Es ist ja nicht so, dass ich, wenn wir in Boston Bach spielen, umringt wäre von Kollegen, die fragen: Sag, wie hast du es erlebt, als du an der Quelle saßest, inmitten der Eingeweihten und Hohepriester des großen Johann Sebastian?“ Aber Herr Kim kann sehr überzeugend „Schbinn dorr Dähnnieh“ sagen. Und mit jedem neuen Austauschmusiker werden die Bande stärker zwischen den Städten, den Kulturen und den Kontinenten. Drum hat auch die Politik die Orchester entdeckt, die da spielen, mit dem Fahrrad ihre jeweiligen Heimatstädte erkunden, sich Hoodies schenken und zur Pizza einladen.

„Wunderbar together“

Das erste Gemeinschaftskonzert beendet offiziell das Deutschland-Jahr in den USA, weswegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr der fast 2000 Veranstaltungen unter dem Motto „Wunderbar together“, die Gelegenheit zu schönen Worten nutzt: „Damit Demokratie und Freiheit eine Zukunft haben in dieser Welt voller Anfechtungen und Konflikte“, steht in seinem Redemanuskript, „damit der Westen mehr bleibt als eine Himmelsrichtung, brauchen wir einander. Dafür brauchen wir die transatlantische Partnerschaft. Ganz aktuell sind nun für viele Menschen neue Bilder dieser transatlantischen Freundschaft hinzugekommen.“

Nur wenige davon sind so farbstark wie das der transatlantischen Orchesterfreundschaft zwischen Boston und Leipzig. Weil die tatsächlich nicht behauptet wird, sondern bereits gelebt.

Von Peter Korfmacher