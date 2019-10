Mit einem Staatstrauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom hat Tschechien am Samstag Abschied von Karel Gott genommen. Der Sänger war in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit gestorben. Schon am Freitag hatten sich zehntausende Fans von ihrem Idol verabschiedet.