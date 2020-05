Charles Lloyd – Der weise Mystiker des Jazz-Saxophons

Leipzig

Das gibt es nicht alle Tage. Ein Label feiert einen Künstler mit einer besonderen Editionspolitik: Es gibt eine Volksausgabe, die auch schon eine DVD neben der CD präsentiert. Für die Audiophileren ist die ein paar mehr Stücke enthaltende Doppel-LP nebst DVD zu haben. Für die Deluxe-Ansprüche wird das Konzert-Material um weitere Stücke ergänzt auf dann schon drei LPs und zwei CDs nebst DVD, Buch und Lithografien. Charles-Lloyd-Fan, was willst du mehr?

Heimspiel

Es war der 15. März 2018, und der charismatische Tenorsaxofonist und Flötist feierte seinen 80. Geburtstag. Er feierte ihn auf der Bühne des 150 Jahre alten Lobero Theatres im kalifornischen Santa Barbara. Das bietet mit seinen 600 Plätzen die nötige Intimität. Nirgendwo habe er öfter gespielt, und keiner war hier häufiger zu Gast, weiß der Feiernde und Gefeierte, denn gleich um die Ecke wohnt er. Als Heimspiel also fand das alles statt, und neben dem aktuellen Lloyd-Quintett, das mit einigen der Besten der nächsten und übernächsten Generation besetzt ist, ließ irgendwann nicht nur Booker T. Jones erstmals auf der Bühne mit Lloyd die Hammond fauchen, sondern es zupfte auch Don Was, der Chef von Blue Note, den Bass. Als abschließende Zugabe gab es das an den Jubilar gerichtete „You Are So Beautiful“ von Billy Preston.

In Höchstform

Irgendwie war es Don Was vor gut fünf Jahren gelungen, Charles Lloyd für sein traditionsreiches und aktuell wieder höchst innovatives Label Blue Note zu verpflichten. Das nimmt er nun zum Anlass, seine künstlerische Vorbildfigur so devotionalienreich wie nur möglich zu feiern. Natürlich spielt die exzellente Band mit Gerald Clayton (Klavier), Julian Lage (Gitarre), Reuben Rogers (Bass) und Eric Harland am Bass in Höchstform.

Bedacht und beseelt

Alles beginnt mit „Dream Weaver“, das Lloyd 1966 erstmals aufnahm und seither immer wieder für die jeweilige Gegenwart kalibriert. Wie immer bei diesem Mystiker des Saxofons gilt: Er bleibt der bedacht beseelte Interpret, der sein Werk wie in Jahresringen wachsen lässt und spirituell auflädt. „Ich lehne den jungen Charles Lloyd nicht ab“, sagt er, „aber je mehr sich meine Persönlichkeit entwickelt, desto besser wird die Musik.“ Das gilt auch für die folgenden Stücke aus den Jahren nach 1990: „Requiem“ und vor allem der mexikanische Folksong „La Llorona“, den er mit hymnischem Saxofon nicht zum ersten Mal zum Höhepunkt einer Einspielung macht.

Erworbene Gelassenheit

Der Ton dieses Magiers bleibt mild, kippt aber nie ins Kitschige. In keiner Passage ist diese Musik glatt und belanglos, weil im Aufgerauten dieser oft melodienseligen Klänge Weisheit, Emotionalität und Empathie mitschwingen. Charles Lloyd ist ein Sänger auf seinem Instrument. Er eifert nicht, sondern führt erworbene Gelassenheit vor, die strahlt und von etwas Größerem spricht. Diese die Lager überspannende Integrität zieht sich durch die Biografie des Charles Lloyd.

Charles Lloyd: 8: Kindred Spirits – Live from the Lobero (Blue Note)

