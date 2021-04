Leipzig

„Wenn die Rheintöchter etwas entgegenkommender gewesen wären“, befand Vicco von Bülow alias Loriot einst bündig, „hätte man sich drei weitere aufwendige Opern sparen können – das sollte zu denken geben“. Damit hat er einerseits recht.

Doch ist andererseits eigentlich immer so, dass auch die größten Geschichten aus kleinen Ursachen erwachsen. Hätte, ließe sich beispielsweise fragen, Gott damals nicht aus einer Laune heraus eine Woche Arbeit in die Schöpfung investiert, die Bibel wäre nie entstanden, das neue Testament so wenig wie das alte. Es gäbe die Welt nicht, nicht uns – und Wagners „Ring des Nibelungen“, von dem Loriot hier nach der ersten Szene Alberichs mit den Rheintöchtern berichtet, gäbe es auch nicht, nicht mal „Das Rheingold“. Und das wäre doch schade – trotz allem, was vorzubringen ist gegen Schöpfung, uns, diesen „Ring“. Denn, um mit Loriot zu sprechen: „Es handelt sich um Inzest und Ehebruch – man ist begeistert.“

Recht ausführliche Kurzfassung

Trotzdem spart die Oper Leipzig sich drei Abende der Tetralogie und damit vier aufwendige Opern. Denn wegen der Corona-Pandemie kann sie ihre für diese Tage avisierten zyklischen Gesamtaufführungen von Wagners Ring gar nicht vor Publikum spielen, sondern weicht für eine weitere Stream-Produktion auf Loriots Kurzfassung aus. Am Samstag, 18 Uhr, geht sie online und bleibt dann 48 Stunden lang kostenfrei abrufbar.

Wobei sich „Kurzfassung“ leicht dahinsagt. Denn „Richard Wagners Ring an einem Abend oder: Ehekrisen sind an allem schuld!“, Anfang der 80er entstanden, Anfang der 90er in Mannheim uraufgeführt und seither in vielen Opern- und Konzertbühnen gespielt, zieht sich auch noch über runde vier Bruttostunden.

In übergroßen Fußstapfen

Oder es zieht sich eben nicht. Das ist bei diesem nicht anders als bei jedem anderen „Ring“. Denn Vicco von Bülow ging es nicht um eine Opern-Karikatur. Er wollte Wagner nicht vorführen und nicht sein Welttheater. Seine Fassung, die die musikalisch eindringlichsten Szenen des Vierteilers mit hinreißenden Erklärtexten verbindet, bewahrt Wagners Würde und weiht ihm Viccos Witz. Der selbstredend nicht zu kurz kommt. Respektlos, knochentrocken und unbedingt auf dem Sofa vorzutragen, eine Augenbraue hochgezogen, ansonsten mit weitestgehend unbewegter Mine.

So jedenfalls hätte es Loriot gemacht. Aber der ist seit 2011 nicht mehr unter uns. Drum tritt in der Oper Leipzig nun Axel Bulthaupt, immerhin auch er bekannt aus Funk und Fernsehen, in die übergroßen Fußstapfen und liest die knappen Zwischentexte zwischen Liebeserklärung und Sottise, Spott und Ehrfurcht, Welttheater und Geschäftsbericht.

Intensiv verankerte Klangwelt

Doch ob ein „Ring des Nibelungen“ ein lang- oder kurzweiliger, vielleicht gar ein magischer wird, das entscheidet sich ohnehin nicht im gesprochenen Wort, sondern im gesungenen und in dem, was das Orchester dazu zu sagen hat. Diesbezüglich sind die Voraussetzungen gut: Am Pult des Gewandhausorchesters, das in Wagner-Fragen mittlerweile wieder keinen Vergleich scheuen muss, laufen die Fäden beim Generalmusikdirektor-Intendanten Ulf Schirmer zusammen, der in Leipzig an vielen magischen Abenden bewiesen hat, dass er zu den großen Wagner-Dirigenten unserer Zeit zählt.

Auch sängerisch ist die Papierform vielversprechend: Rund um erstklassige Gäste wie Iréne Theorin und Lise Lindström als Brünnhilde, Elisabet Strid als Sieglinde, Magnus Vigilius als Siegmund, Michael Weinius und Jonathan Stroughton als Siegfried, Iain Paterson als Wotan/Wanderer, Kay Stiefermann als Alberich sind die übrigen Partien aus dem Wagner-bewährten Ensemble der Oper Leipzig besetzt: Dan Karlström ist ein Weltklasse-Mime, Tuomas Pursio ein famoser Rheingold-Wotan, Karin Lovelius eine Traum-Fricka, Sebastian Pilgrim verspricht ein exzellenter Hagen zu werden. Schirmer jedenfalls ist angetan von diesem Material: „Es ist ein großes Erlebnis für mich bei den Proben, wie tief und intensiv die Wagnersche Klangwelt in Orchester und Stimmen verankert ist – bei Musikern wie Solisten gewachsen in der Zusammenarbeit des letzten Jahrzehnts und trotz der aktuell erzwungenen Pausen.“

Noch scheint „Wagner ’22“ ungefährdet

Es bleibt nur noch wenig mehr als ein Jahr Zeit bis zur geplanten Krönung der Leipziger Ära Schirmer, dem Wagner-Festival 2022, das in drei Wochen alle Bühnenwerke des in Leipzig geborenen Musikdramatikers vereinigen sollte. Zur Auffrischung des sehr wohlgeratenen Leipziger Gilmore-„Rings“ sind die bis dahin geplanten zyklischen Aufführungen von einiger Wichtigkeit. Dass sein Haus nun gezwungen ist, auf eine Streaming-Notvariante auszuweichen, beunruhigt den Hausherrn dennoch nicht nachhaltig: „Den Ring haben wir frisch gehalten, der macht mir keine Sorgen. Schwieriger wird es mit den Frühwerken. Aber auch was die betrifft, haben wir Mittel und Wege der Vorbereitung gefunden.“ Noch jedenfalls sieht er das Festival nicht ernsthaft gefährdet. „Aber in die Zukunft blicken, das können wir alle nicht.“

