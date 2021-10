Leipzig

Der künstlerische Einfluss der Musik- und Bach-Stadt Leipzig reicht bis weit in den Norden. Die CD-Neuerscheinung „Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral“ bestätigt, wie aus der mitteldeutschen Bach-Tradition Filialtraditionen entstanden. Nach Edvard Grieg studierte am von Mendelssohn gegründeten Musikkonservatorium eine ganze Reihe junger Norweger. Max Reger und Thomaskantor Karl Straube waren ihre Lehrer im Orgelspiel. In Norwegen wurden sie zu wichtigen Kirchenkomponisten des 20. Jahrhunderts: Eine Porträtbüste von Leif Solberg (1914–2016) steht am Haupteingang der Kirche in Lillehammer. Sigurd Islandsmoen (1881–1964) war von 1916 bis 1961 Organist an der Kirche in Moss und hinterließ ein umfangreiches Gesamtwerk. Ludvig Nielsen (1906–2001) war als Kantor und Organist des Nidaros-Doms in Trondheim der Amtsvorgänger des Interpreten dieser Einspielung. Arild Sandvold (1895–1984) konstruierte für das barocke und romantische Repertoire geeignete Orgeln sowie elektropneumatische Instrumente.

Heitere Freundlichkeit

Der Norweger Magne Harry Draagen (Jahrgang 1974), vor kurzem zum Organisten des Hamburger Michel gewählt, stellte Werke zusammen, in denen die Komponisten ihre in Leipzig erworbenen Fähigkeiten zur Entfaltung brachten. Der Aufnahmeort, der Nidaros-Dom, gehört als Krönungsort der norwegischen Könige und Kathedrale der evangelischen Bischöfe von Trondheim zu den wichtigsten Bauwerken des Landes. In ihm befinden sich zwei herausragende Instrumente deutscher Orgelbauer, eine Barockorgel von Wagner/Berlin und eine Steinmeyer-Orgel mit 127 Registern.

Die norwegischen Leipzig-Echos erschienen bei LAWO Quelle: LAWO

Auffallend an Draagens Interpretationen ist, dass er auf der Steinmeyer-Orgel nur selten flutende Forte-Wirkungen sucht. Der Eindruck milder Archaik entsteht durch maßvolle harmonische Reibungen, die generell weniger machtvolles Auftrumpfen als klare Transparenz erfordern. Draagen wählte Kompositionen, in tradierten Formen wie Toccata, Passacaglia, Praeludium und Fuge. Sein musikalischer Ernst ist durchdrungen von heiterer Freundlichkeit. Dieser Einladung zum Hören und Entdecken folgt man sehr gern. H. Dippel

Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral. Werke von Anderssen, Solberg, Islandsmoen, Sandvold, Salvesen, Spalder, Nielsen; M. H. Draagen (Lawo)

Von Roland H. Dippel