Alle Jahre wieder... Wenn es weihnachtet, packt Mariah Carey (49) ihren Hit "All I Want For Christmas Is You" wieder aus und schmettert ihn im Konzert. Dieses Jahr allerdings soll es zum 25. Geburtstag des Songs gleich eine ganze Tour geben: Neben fünf Gigs im Caesars Palace von Las Vegas Ende November hat Carey Konzerte in fünf weiteren US-Städten angekündigt. Der Veranstalter versprach eine "extravagante, festliche Tour".

"All I Want For Christmas" gehört auch nach einem Vierteljahrhundert immer noch zu den beliebtesten Weihnachtshits aller Zeiten und brachte Carey bis 2013 mehr als 42 Millionen Euro an Tantiemen ein. Ein rentabler Aufwand - immerhin schrieb Carey den sechsfach Platin-prämierten Hit einst in 15 Minuten. Schon damals ahnte sie laut "Entertainment Tonight" aber: "Schreibst du einen Weihnachtssong, begleitet er dich den Rest deines Lebens."

RND/spot

