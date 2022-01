Leipzig

Am 4. November 1997, es war der 150. Todestag Felix Mendelssohns-Bartholdys, öffnete in seiner letzten Wohnung in der Leipziger Goldschmidtstraße das Mendelssohn-Haus. Den 25. Geburtstag das mittlerweile daraus entstandenen Museums nutzt das Mendelssohn-Haus um zwischen Mendelssohns 213. Geburtstag am 3. Februar und seinem 175. Todestag ein Festjahr mit zahlreichen Konzerten und anderen Veranstaltungen zu feiern. Den Auftakt machen die international gefeierte Geigerin Carolin Widmann und der italienische Pianist Paolo Carcano mit einem aufwendig produzierten Kammermusik-Stream aus Mendelssohns Musiksalon, der ab Mittwoch verfügbar ist. Peter Korfmacher sprach vor der Aufzeichnung mit Carolin Widmann.

Sie streamen ein Programm, das auf den ersten Blick etwas mutwillig zusammengestellt ist. Was ist das Konzept hinter drei Liedern ohne Worte Mendelssohns, der zweiten Brahms- und der Debussy-Violinsonate?

Überspitzt könnte man sagen: Dass es kein Konzept gibt. Anders formuliert: Der rote Faden zwischen den Werken entsteht nicht zwangsläufig aus dramaturgischer Überlegung. Er entsteht auch, wenn Musiker ihren Assoziationen freien Lauf, wenn sie Werke selbst miteinander kommunizieren lassen. Das bedeutet, dass sich beim Spielen erstaunliche Beziehungen entwickeln zwischen Brahms und Debussy, die doch allgemein als Antipoden gehandelt werden.

Zur Person Carolin Widmann wurde 1976 in München geboren. Sie studierte in Köln, Boston und London. Als Geigerin ist sie in aller Welt gefragt, arbeitete mit großen Dirigenten und den weltbesten Orchestern, zahlreiche Komponisten schrieben für sie. Seit 2006 ist sie Professorin an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. 2012 bis 2015 leitete sie die Sommerlichen Musiktage Hitzacker. Carolin Widmann ist die Schwester des Komponisten Jörg Widmann und spielt eine Guadagnini von 1782.

Das klingt, als wollten sie eine Lanze brechen fürs gute alte bunte Recital.

Unbedingt. Womit ich nicht sagen möchte, dass die dramaturgische Konzeption von Programmen, die Zusammenstellung etwa von Werken aus dem gleichen Entstehungsjahr oder aus der gleichen Tonart oder innerhalb einer Traditionslinie nicht auch aufgehen können. Ich war lange genug Festival-Intendantin, um zu wissen, wie gut das geht. Aber das Andere kann auch funktionieren, wir sollten es wieder häufiger ausprobieren.

Die Möglichkeit solcher Programme verdanken Sie auch Felix Mendelssohn-Bartholdy, der einer der ersten war, die ältere Musik in aktuelle Konzertprogramme aufgenommen haben.

Ja, vorher gab es im Grunde immer nur Neue Musik. Das muss man sich heute mal vorstellen.

Allerdings war die Neue Musik damals vertrauter, Musikerinnen und Musiker mussten im Grunde nur eine Sprache lernen, während Sie heutzutage sozusagen polyglott unterwegs sein müssen.

Ja das stimmt. Ob Barock oder Klassik, Romantik oder Moderne, das sind doch sehr unterschiedliche Sprachen, das zeigt auch unser Mendelssohn-Stream sehr deutlich.

Woran zeigt sich das?

Wenn Sie sich zum Beispiel Debussys Partitur ansehen, stellen Sie fest, dass er alles, jedes noch so kleine Detail der Phrasierung, der Dynamik, der Agogik in die Noten geschrieben hat. Bei Brahms finden Sie solche Angaben kaum. Doch bedeutet das natürlich nicht, dass man Brahms ohne Phrasierung, Dynamik und Agogik einfach nur durchspielen soll.

Sondern?

Dass Brahms sich so fest auf eine Tradition berufen konnte, dass Musiker damals wussten, wie sie zu spielen hatten. Während Debussy sich nicht darauf verlassen konnte und seine Vorstellungen ausformulieren musste.

Das heißt, Sie müssen nicht nur viele musikalische Sprachen beherrschen, sondern auch noch die Dialekte. Aber kann Stile noch sicher fühlen, wer ein Repertoire bedient, dss sich von alter bis zur neuesten Musik erstreckt?

Es ist schwierig. Und manchmal überkommt mich die Angst, dass das Wissen um diese Dialekte, wie Sie es nennen, unwiederbringlich verloren geht.

Da könnten Sie als Professorin an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater gegensteuern – geben Sie Ihren Studentinnen und Studenten das Wissen darum mit?

Ich versuche es, so gut ich es kann. Und ich denke, dass dies eine unserer wichtigsten Aufgaben ist. Aber insgesamt fällt schon auf, dass das Musikstudium sehr technisch geworden ist. Dabei ist die Technik doch nicht das Wesentliche. Sie ist, obwohl man natürlich ein ganzes Leben darauf verwenden kann, technisch immer besser zu werden auf der Geige, letztlich nur Mittel zum Zweck.

Zurück zu Mendelssohn. Sie nehmen den Stream gleich in seinem Musiksalon auf, in dem er im Grunde fortwährend musizierte. Mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, mit den Großen der Zeit. Hat er seine Kammermusik zum Spielen geschrieben oder zum Hören?

Für beides, da bin ich mir bei ihm sicher wie bei kaum einem anderen.

Gespielt wurde seinerzeit im Wesentlichen vom Blatt, während Interpreten heute viel Zeit in ein Werk investieren, bevor sie es öffentlich spielen. Dazu ist das technische Niveau heute wahrscheinlich ungleich höher – war man damals mit weniger zufrieden?

Das glaube ich nicht. Wie ich auch nicht glaube, dass die Kollegen damals technisch schlechter waren. Dass sie besser vom Blatt spielten, hatte gewiss damit zu tun, dass selbst die zeitgenössische Musik, die sie spielten, aus einem begrenzten Fundus von bekannten Floskeln schöpfte, die sie einfach beherrschten. Wenn Sie in den Noten eine Tonleiter sehen, ein Arpeggio, Terzgänge, dann können Sie das gleich ans Instrument weiterreichen. Bei unserer Neuen Musik funktioniert das nicht, da gibt es keine verlässlichen Floskeln, weil fast jeder Komponist fast alles anders machen will als alle anderen – ich bin gespannt, wo diese Entwicklung noch hinführt.

Eine andere Entwicklung hat dazu geführt, dass Sie das Mendelsohn-Jahr an seinem 213. Geburtstag mit einem Stream eröffnen – dabei wäre es durchaus möglich, vor Publikum zu spielen.

Ja, jetzt wäre es möglich. Aber als wir zu planen begannen, war das nicht abzusehen. Das gehört zum Schlimmsten dieser Corona-Jahre: dass Sie nichts planen können, immer alle denkbaren Szenarien und Optionen mitdenken müssen.

Noch vor zwei Jahren konnten wir uns sicher fühlen in einem Kokon aus Kunst und Kultur. Dann kam Corona, und nichts ist mehr sicher, der freie Markt ist kollabiert, und Sie müssen sich die Frage stellen lassen, wofür Sie an der Hochschule überhaupt noch Nachwuchs ausbilden. Was hat das mit Ihnen als Künstlerin gemacht?

Zunächst hat es mich verunsichert, weil ich vor Corona der Illusion erlegen war, dass wertgeschätzt wird, was ich tue, dass ich ein wertvoller Teil einer Kulturnation bin. Auch und besonders im Ausland wurde diese Illusion genährt, weil alle immer sagten: Ihr in Deutschland mit Eurem einzigartigen Kulturleben. Und dann kommt eine Pandemie, und ganz offenkundig misst niemand uns irgendeinen Wert bei. Wir werden nicht einmal erwähnt – oder bestenfalls in einem Atemzug mit Fitnessstudios. Dabei bin ich fest davon überzeugt, dass Kunst und Kultur enorm wichtig sind. Für unsere Identität, für unseren Zusammenhalt.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Dass Kultur wichtig ist, wir Kulturschaffenden wichtig sind. Also bin ich wichtig. Wir sind systemrelevant – ich bin systemrelevant.

Carolin Widmann und Gabriele Carcano spielen im Musiksalon des Mendelssohn-Hauses Werke von Mendelssohn, Brahms und Debussy. Der Stream ist kostenlos abrufbar ab dem 3. Februar, Mendelssohns 213. Geburtstag, 20 Uhr auf: www.mendelssohn-stiftung.de

Von Peter Korfmacher