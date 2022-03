Leipzig

Im August tritt Tobias Wolff das Amt des Intendanten der Oper Leipzig an. Nun haben er und sein Leitungsteam ihren ersten gemeinsamen Spielplan vorgestellt: Fünf Neuproduktionen in der Oper, vier in der Musikalischen Komödie, dazu drei Ballette und drei Projekte der Jungen Oper Leipzig, die einen Musiktheater-Rahmen abstecken vom Barock bis in die Gegenwart.

Oper

Albert Lortzing: Undine

Musikalische Leitung: Christoph Gedschold, Inszenierung: Tilmann Köhler, Bühne: Karoly Risz, Kostüme: Susanne Uhl; Premiere: 29. Oktober 2022

Giuseppe Verdi: Otello

Christoph Gedschold, Monique Wegemaker, Dirk Becker, Andrea Schmidt-Futterer; 17. Dezember 2022

Wolfgang AmadeusMozart: Don Giovanni

Jonathan Darlington, Katharina Thoma, Etienne Pluss, Irina Barthels; 21. Januar 2023

Georg Friedrich Händel: Giulio Cesare

Rubén Dubrovsky; Damiano Michieletto, Paolo Fantin, Agostino Cavalca; 1. April 2023

Benjamin Britten: Peter Grimes

Christoph Gedschold, Kay Link, Dirk Becker, Silke Wey;

13. Mai 2023

Ballett

Maguy Marin/Mario Schröder: Ballettzu Musik von Beethoven und anderen; Musikalische Leitung: Matthias Foremny

13. November 2022

Bryan Arias: Der kleine Prinz

Ballettabend mit Musik von Ralph Vaughan Williams und anderen

N.N., Alain Lagarde, Bregje van Balen

Mario Schröder: Fusion

Ballett mit Live Musik von Harry Yeff – Reeps; Bühne/Kostüme: Paul Zoller; 28. Mai 2023

Musikalische Komödie

Leo Fall:Die Dollarprinzessin

N.N., Matthias Reichwald, Jelena Nagorny, Tanja Liebermann; 15. Oktober 2022

Mit Verspätung ins Glück – Eine Winterrevue

Christoph-Johannes Eichhorn, Ansgar Weigner, Frank Schmutzler, Robert Schrag; 3. Dezember 2022

Jerry Bock: Anatevka – Der Fiedler auf dem Dach

Tobias Engeli, Cusch Jung, Karel Spanhak; 11. Februar 2023

Emmerich Kálmán:Das Veilchen vom Montmartre

Tobias Engeli, Ulrich Wiggers, Leif-Erik Heine; 22. April 2023

Junge Oper Leipzig

Stadtteiloper

Eine Produktion der Ralf Rangnick Stiftung in Kooperation mit der Musikalischen Komödie Leipzig

15. September 2022

Future: Now!

Open-Air-Spektakel

1Aufführung: 7. September 2022

Leonard Evers: Gold

Premiere: 23. November 2023

