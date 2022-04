Leipzig

Der MuKo-Tenor Andreas Rainer spielt den Film-Regisseur Eichwald, der sich als Theater-Dichter Bert Brecht verkleidet hat, und singt ein Couplet, in dem er recht weinerlich die These vorträgt: Der Regisseur hat’s auch sehr schwör. Eine wunderbare Szene ist dies, großartig gesungen, glänzend gespielt, mit perfektem Timing in den Kunstpausen, die wirklich keine Sekunde länger dauern dürften, dazu auf den Punkt schlicht begleitet vom Orchester der Musikalischen Komödie unter seinem Chef Stefan Klingele. Das ist so klug wie brüllend komisch und lohnt allein schon den Besuch von Jean Gilberts Operette „Die Kinokönigin“ lohnte, die am Samstag mit zu 80 Prozent besetzten Plätzen ausverkauft Premiere feierte im Haus Dreilinden.

Lili Wünscher ist „Die Kinokönigin“ . Quelle: Foto Tom Schulze/Oper Leipzig

Allerdings lohnt im Grunde auch nur dieses Couplet wirklich den Besuch. Je nach Neigung, ob man eher Männer mit Strapsen anziehend findet oder Frauen, könnte man noch das von Mirko Mahr nennen wir es: interessant choreographierte Ballett lohnenswert finden. Wer Gendergrenzen verabscheut, mag sich über den Chor freuen, in dem auch Tenöre und Bässe in Abendkleidern stecken (Kostüme: Aleksandra Kica). Wer schönen Gesang mag, wird von den Tenören Adam Sanchez und Vikrant Subramanian beschenkt oder vom Bariton Milko Milev, von der Sopranistin Nora Lentner, von ihrer Kollegin Lilli Wünscher in der unteren Mezzoforte-Mezzolage. Und das Orchester spielt unter Klingele, der lange hingearbeitet hat auf diese Ausgrabung, auch viel Schönes. Aber es spielt nicht viel Erhebliches. Denn Gilberts „Kinokönigin“ taugt nichts.

Selbstgefällige Amüsiertheater-Klamotte

Oder vielleicht doch? Man weiß es nicht. Denn die MuKo spielt nicht Gilberts „Kinokönigin“, eine Berliner Operette von 1912/13, sondern die 50 Jahre jüngere Bearbeitung von Gilberts (mit bürgerlichem Namen hieß er Max Winterberg, wurde 1879 in Hamburg geboren und starb 1942 im Exil in Buenos Aires) Sohn Robert – ein ziemlich erfolgreicher Schlager-Texter. Und der machte aus einem wahrscheinlich spannenden Stück, das sich noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs am aufstrebenden Kino in den USA abarbeitete, eine selbstgefällige Amüsiertheater-Klamotte, die im Berlin der guten alten Kaiserzeit spielt, und trieb dem Stück jeden Charakter aus.

Oben regiert das Kino, unten steht der Kameramann im Weg: Alexander Range an der Kamera, Milko Milev als Kulturminister Rüdiger von Perlitz und Matthias Schlung als Wachtmeister Pachulke in der Leipziger „Kinokönigin“. Quelle: Foto Tom Schulze/Oper Leipzig

Weil da im Adlon 1910 erstaunlich beharrlich foxgetrottet wird. Weil am Schluss alle Beteiligten guten alten Zeiten hinterherwinken. Weil das Orchester mit viel Xylophon-Geplönkel und noch mehr Rührtrommel-Gerühre nicht nach Kaiserzeitoperette klingt, sondern nach Filmschwank der 60er. Und weil eben auch Rainer als Eichwald als Brecht aus seiner Rolle tritt und ein sensationelles Couplet singt, ist dies keine Wiederentdeckung einer Berliner Operette von 1913. Es ist der Versuch, eine hybride Totgeburt aus den frühen 60ern wachzurütteln.

Ohrwürmer, hartnäckig bis zur Lästigkeit

Dabei ist bei der Musik tatsächlich hin und wieder etwas zu entdecken in den mutmaßlich originalen Teilen, den Walzerliedern und Marsch-Adaptionen, den Galopps und Polonaisen, die meist zwar nicht mit melodischem oder harmonischen Charme glänzen, dafür aber mit umso mehr Schmiss. Passt – wir sind in Berlin. Doch bis auf zweieinhalb Ohrwürmer, von denen sich „In der Nacht, in der Nacht“ hartnäckig bis zur Lästigkeit im Kopf festsaugt, bleibt der ganze erhebliche musikalische Aufwand seltsam folgenlos. Gekonnt gesetzte amorphe Verbrauchsmusik, die noch schneller wieder aus dem Ohr heraus ist, als sie hereinfand. Keine leichte Aufgabe mithin für den Dirigenten. Aber Stefan Klingele beglaubigt seine Begeisterung für „Die Kinokönigin“ damit, dass er mit den Solisten und Ensembles der Musikalischen Komödie tatsächlich rausholt, was rauszuholen ist.

Anne-Kathrin Fischer als Auguste, Nora Lentner als Anne und Milko Milev als Rüdiger von Perlitz. Quelle: Foto Tom Schulze/Oper Leipzig

Beim Regisseur Andreas Gergen verhält es sich nicht grundlegend anders. Auch er scheint aufrichtig begeistert von dieser schlimm renovierten Stück-Ruine, traut ihr sogar zu, dem großen Brecht-Besteck standzuhalten. Und tatsächlich funktionieren die Verfremdungseffekte und Perspektivwechsel ziemlich gut, was Rainers herrliches Couplet letztlich allemal legitimiert. Und Gergens Idee, die Bühne horizontal zweizuteilen und die ernüchternde Werkstatt-Atmosphäre unten mit der magischen Illusionistik der Films oben zu kombinieren, ist im Prinzip groß. Allerdings tritt er sich selbst die Beine weg, weil erstens die schönen Green-Box-Effekte oben prinzipbedingt nur stark zeitversetzt funktionieren und zweitens unten dabei die Kamera im Weg steht.

Amüsiert wie Bolle

Ihr Bediener Alexander Range berlinert am Anfang sehr ungekonnt und lässt es gottlob alsbald bleiben, was, zumal er mit dieser Vorgehensweise nicht allein bleibt, nicht dazu beiträgt, „Die Kinokönigin“ ästhetisch abzurunden. Folglich fährt sie insgesamt ziemlich ungebremst und ohne Airbag vor die Wand. Und aus der Gilbert-Renaissance, die Gergen sich von dieser Produktion erhofft, wird wahrscheinlich (und hoffentlich) nichts werden.

Lilli Wünscher ist „Die Kinokönigin“ Deila Gill, Adam Sanchez ihre Liebhabr Viktor Mathusius. Quelle: Foto Tom Schulze/Oper Leipzig

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, sei aber nicht verschwiegen, dass Inszenierung und Musik bei diesem Unstück so gut funktionieren, dass die beiden Nettostunden sich erstens nicht ziehen und zweitens viele im Publikum sich offenkundig auf weiten Strecken amüsieren wie Bolle. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass sie endlich ihre mitten in der Corona-Pandemie wunderbar sanierte MuKo zurückerobern durften. Einstweilen nur zu 80 Prozent – aber das sind immerhin mehr Besucher, als ins alte Haus Dreilinden passten, als noch jeder Platz besetzt war.

Von Peter Korfmacher